Машины меняют прописку: автопроизводители перестраховываются импортом

Ряд автопроизводителей решил перенести производство некоторых моделей из России. Машины, которые прежде выпускались внутри страны, теперь будут также и импортироваться на наш рынок. Таким образом, автопроизводители подстраховываются на случай ухудшения ситуации с поставками комплектующих для производства машин, полагают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Ульсан вместо Калининграда

За последние 1,5–2 месяца Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) выдало новые одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили, которые уже производятся или планировались к выпуску на российских автозаводах. Теперь производителями этих моделей значатся иностранные предприятия.

Например, согласно базе данных Росстандарта, в конце апреля было выдано ОТТС на кроссовер Kia Seltos, в котором фигурирует южнокорейский завод Gwangju Plant. Это же предприятие указано в сертификационных документах, выданных на другую модель Kia — кроссовер Sorento. Прежде оба этих автомобиля впускались на калининградском заводе «Автотор».

Реклама

В Калининграде собирают другой корейский внедорожник — Hyundai Santa Fe. Однако 5 апреля эта модель также получила новый ОТТС, в котором заводом-изготовителем указано уже другое предприятие — Ulsan Plant в Республике Корея.

На следующий день, 6 апреля, в базе Росстандарта появился ОТТС на выпускавшийся на «Автоторе» Genesis G70, где местом производства также указан южнокорейский завод компании в городе Ульсан. Причем если в России впускали только седаны G70, то в новых документах прописан и автомобиль с кузовом «универсал».

Dargo без перебоев

Производство нового кроссовера Haval Dargo изначально было запланировано на заводе компании в Тульской области, об этом свидетельствует ОТТС, выданный на эту модель 5 марта 2022 года. Однако в новом сертификационном документе сборочным предприятием указан уже завод Great Wall Motor Company Limited Xushui Branch в китайском городе Баодин.

Машины меняют прописку 2 Haval Dargo Фото: haval.ru

— Мы рассматриваем возможные варианты производства Haval Dargo для обеспечения бесперебойных поставок автомобилей официальным дилерам в России. Одним из таких сценариев является импорт Haval Dargo из Китая , — сообщили «Известиям» в пресс-службе российского офиса автопроизводителя.

В компании Hyundai комментировать получение новых ОТТС на модели Santa Fe и Genesis G70 отказались. В российском офисе Kia на запрос «Известий» оперативно ответить не смогли.

Импорт параллельно производству

Получение ОТТС на автомобиль с указанием нового сборочного предприятия не влечет автоматической отмены ранее выданных сертификационных документов на ту же модель, уточнили в Росстандарте.

— Принятие ОТТС, в котором указан зарубежный завод-производитель, не говорит о прекращении действия прежнего ОТТС, где производителем указано российское предприятие. Это лишь дает возможность импортировать данную модель в Россию, — рассказал «Известиям» начальник управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин.

В этом случае автомобильные компании смогут параллельно производить ту или иную модель в России и импортировать ее из других стран, отметил он. Возможность импорта локализованных моделей — подстраховка на случай, если ситуация с поставками комплектующих не нормализуется, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Если по логистическим или каким-то другим причинам возникает ситуация, при которой выпуск той или иной модели в нашей стране становится невозможным, то имея ОТТС, в котором производителем указан зарубежный завод, автокомпания получает возможность возить эту машину из-за рубежа, — пояснил эксперт. Возможность импорта определенных моделей позволит автоконцернам обеспечить их стабильные отгрузки дилерам в случае сбоев в поставках комплектующих для производства машин, отметил Бургазлиев.

Машины меняют прописку 3 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nicolas Economou

У корейских и китайских производителей сейчас проблемы с логистикой, рассказал «Известиям» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он уточнил, что это касается как поставок машинокомплектов, так и готовых машин.

— Раньше машинокомплекты для двух российских автозаводов Hyundai и Kia везли из Пусана на одном суперконтейнеровозе. Он шел неспешно, но это было дешевле всего. В Бременхафене контейнеры перегружали на небольшие корабли, которые шли дальше в Калининград и Петербург, так как Балтийское море мелководное , — рассказал он о схеме поставок деталей для производства машин в наш страну.

После того как Германия и другие европейские страны закрыли порты для перегрузки контейнеров, идущих в Россию, и с ними начались перебои, автопроизводители стали искать альтернативные варианты, отметил эксперт. По его словам, вариант с перегрузкой во Владивостоке и дальнейшей перевозкой контейнеров по железной дороге обходится заметно дороже и занимает больше времени.

— Сейчас «железка» перегружена и дает сроки от 45 суток от Владивостока до Москвы. Есть Северный морской путь, только грузы не страхуют на такое плечо, если нет возможности заходить в порты, — рассказал Моржаретто. По его словам, один китайский автопроизводитель даже рассматривает вопрос о поставке машин автовозами в Россию из КНР.

Снизить риски

В условиях сбоев и разрывов в ранее выстроенных логистических цепочках импорт готового автомобиля несет меньшие риски по сравнению с поставками комплектующих для его производства, отмечают специалисты.

Проблемы с перевозкой в нынешних условиях могут возникнуть как с доставкой автомобилей, так и деталей, считает эксперт по логистике Александр Машковский. Однако при перевозке машин потенциальных рисков, связанных с налаживанием новых каналов поставок, меньше, полагает он.

Машины меняют прописку 4 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Если партия автомобилей по каким-то причинам где-то застряла, это, конечно, неприятно, но не критично. Гораздо хуже, если, условно говоря, двигатели придут на завод вовремя, а стекла или бамперы зависнут или будут поставлены с опозданием. Это в любом случае вызовет серьезные перебои в работе сборочного предприятия, — рассказал «Известиям» Машковский.