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В России началось производство нового китайского внедорожника Haval Dargo

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Российский завод китайского автомобильного бренда Haval начал производство нового среднеразмерного кроссовера Dargo, модель появится в продаже уже в этом году. Об этом 6 апреля сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Автомобиль выполнен в урбанистическом дизайне с геометрическими формами. Он имеет светодиодные круглые передние фары, футуристические задние фонари, а также решетку радиатора трапециевидной формы с плавными углами.

В России новинку предложат в версиях с передним и полным приводом. Автомобиль будет доступен с 2,0-литровым двигателем мощностью 192 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Haval Dargo получит полностью независимую подвеску со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. Среди полезных опций: подогрев руля, электрорегулировка зеркал заднего вида, камера кругового обзора, климат-контроль и датчики парковки.

Автомобиль разработан на платформе L.E.M.O.N, которая легла в основу кроссовера Jolion, представленного на российском рынке в мае. Размеры модели — 4620×1890×1780 мм при колесной базе 2738 мм.

16 февраля сообщалось, что Haval начала продавать в России кроссоверы Haval F7 и F7x 2022 модельного года.

Автомобили получили новые передние и задние бамперы, а также измененные радиаторные решетки черного цвета. Кроме того, обе модели комплектуются противотуманными фарами измененной формы. Также клиенты смогут выбрать теперь новый цвет кузова — «магматический красный».

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