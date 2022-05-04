Компания «Автотор» выделила сотрудникам участки под огороды

Компания «Автотор» в ходе реализации системных мер для сохранения и дополнительной социальной поддержки коллектива завода бесплатно выделила всем желающим сотрудникам земельные участки для обустройства огородов. Об этом говорится в релизе, поступившем 4 мая «Известиям».

«Размер участков — по 1000 кв. метров (10 соток)», — уточнили в компании.

Для этого были выделены два земельных массива общей площадью в 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино.

«Предварительно было проведено анкетирование среди работников завода, сформирован список желающих воспользоваться данной мерой поддержки», — говорится в релизе.

К настоящему времени в ходе жеребьевки распределили участки в районе Холмогоровки. Во второй половине мая распределят участки в районе поселка Люблино.

Работники, получившие участки, уже побывали на территории и осмотрели свои будущие огороды: земля там вспахана и проборонована.

«Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на АВТОТОР организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства», — заключили в компании.

Как сообщалось ранее, в апреле россияне купили в интернет-магазинах на 60% больше семян и почти в пять раз больше грабель, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс», с которыми ознакомились «Известия». В офлайне рост тоже есть, хоть и не столь значительный, — на 6 и 17% соответственно.