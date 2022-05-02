И дешево, и близко: как оптовые рынки продуктов изменят цены

Правительство РФ намерено создать систему оптовых продовольственных рынков. Для реализации проекта ОПР будут привлечены местные инвесторы и Внешэкономбанк — как институт развития. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации. Ожидается, что появление системы ОПР упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, цены на продукты. Реализация замысла намечена на 2022–2026 годы. Подробности — в материале «Известий».

Широкий выбор продуктов

Правительство готовит поправки в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», а также в Налоговый кодекс и КоАП, которые урегулируют вопросы, связанные с оптовыми продовольственными рынками. На сегодняшний день такого регулирования в нашем законодательстве нет. Концепция развития оптовых продовольственных рынков в России наконец получила план практической реализации, передает пресс-служба кабмина. Стоит вспомнить, что еще в начале апреля президент назвал ключевой задачей на текущий год увеличение выпуска и поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов питания.

И дешево и близко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сама концепция развития оптовых продовольственных рынков была заявлена еще осенью прошлого года. Такие рынки предоставляют оборудованные торговые места и сервисные услуги конкурирующим между собой оптовым торговцам для реализации «сельскохозяйственной продукции и продовольствия в определенном месте, в определенное время и по установленным правилам». Кроме того, на таких площадках будет разрешена и обычная розничная торговля, хотя ее рекомендуют всё же осуществлять в некой обособленной зоне.

В правительстве надеются, что создание системы оптовых продовольственных рынков поможет российским сельхозпроизводителям сбывать продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах или агломерациях. «Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих, — отмечал премьер-министр на одном из недавних совещаний. — Ведь, помимо оптовых продаж, там будут созданы условия и для розничной торговли, а значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться».

В ходе реализации будет сформирована целостная система оптовых продовольственных рынков, объединяющих в себе весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции. Предполагается, что изменятся и торговые ГОСТы в части вопросов, относящихся к оптовой торговле продовольствием. Среди практических мероприятий — подготовка к первому кварталу следующего года программы поддержки проектов по созданию ОПР. Для обобщения и распространения лучших практик Минпромторг будет проводить ежегодный мониторинг оптовых продовольственных рынков.

И дешево и близко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Власти уверены, что реализация концепции поможет сформировать в нашей стране эффективную систему оптовой торговли. Это, в свою очередь, упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, цены на продукты.

Создание ОПР поможет решить проблемы сбыта продукции отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем рынке, увеличить ассортимент и обеспечить качество товаров, оптимизировать товарные потоки и улучшить транспортную ситуации в городах. Главная цель данной концепции — найти способы повысить эффективность системы дистрибуции свежей плодоовощной, мясной, рыбной и другой скоропортящейся продукции для многоформатной розничной торговли, предприятий общественного питания, гостиниц и других организаций.

Как разъяснила «Известиям» начальник регионального филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» (при Минсельхозе РФ) Олеся Афанасьева, организация регулярного сбыта продукции АПК через систему сельскохозяйственных ярмарок и рынков выгодна и производителю, и потребителю. Они дают аграриям новые возможности для сбыта товара и бесплатные торговые места, а, с другой стороны, обеспечивают граждан свежим продовольствием без наценок посредников.

И дешево и близко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Для граждан появление оптовых продовольственных рынков — это не только рост предложения продукции и расширение числа локаций для ее приобретения, но и возможность закупаться независимо от того, осуществили посредники поставку товара в магазин или нет, — рассказывает Олеся Афанасьева. — Оптовые продовольственные рынки расширят доступ к потребителю малому агробизнесу, составляющему конкуренцию крупным игрокам, но часто испытывающему сложности с попаданием на локальные рынки через ритейл. Конкуренция служит мощным регулирующим фактором для рынка, в том числе формирующим справедливую рыночную цену на продукт.

Новая система оптовых продовольственных рынков, по сути — цивилизованный сбыт сельскохозяйственной продукции для малых и средних форм хозяйствования. Весь рынок агрологистики, существующий в России, сейчас делится на две части: первая — системная принадлежит либо крупным агрохолдингам, либо крупным федеральным или региональным торговым сетям. Вторая — бессистемная, не отвечает требованиям продвижения и реализации сельскохозяйственной продукции, что приводит к большим потерям, разъясняет первый заместитель председателя совета Центросоюза РФ (разработчики проекта), вице-президент правления Ассоциации «НП« Опора» Сергей Грицай.

— В агрологистике существуют целые цепочки посредников, зачастую недобросовестных, что приводит к снижению доходности производителей, — подчеркивает эксперт. — И, соответственно, к увеличению конечной стоимости продукции, которая сказывается на покупательной способности потребителя.

Новые правила позволят фермерам, частным подворьям, крестьянско-фермерским хозяйствам, садоводам, людям, собирающим дикоросы либо самим торговать напрямую на таких объектах, либо сдавать эту продукцию через систему сбора и хранения Центросоюза. Причем для удобства и прозрачности совместно со Сбербанком создана цифровая платформа, которая позволит участникам иметь прямой доступ как к информации, так и к возможности реализации.

И дешево и близко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Дорогу личным хозяйствам

Новые меры правительства по созданию регуляторной базы для оптовых продовольственных рынков можно рассматривать как ответ на вызовы текущей мировой агропродовольственной ситуации, считает президент Национального союза агростраховщиков, член Общественного совета при Минсельхозе России Корней Биждов.

— В сельском хозяйстве России есть направления, в которых значимую долю продукции обеспечивают личные хозяйства, — говорит он. — В первую очередь, это производство картофеля и некоторых видов овощей, в которых доля населения в производстве — более половины объема продукции. Создание для таких производителей легальных и поддерживаемых каналов сбыта продукции — существенный шаг, поддерживающий продовольственную безопасность.

Кроме того, он будет полезен и с социальной точки зрения: сельское население сможет увеличить свои доходы, продавая продукцию, городское же сэкономит на стоимости. В целом повышение уровня институционализации личных подсобных хозяйств, их включение в контур системы поддержки АПК — это очень позитивный шаг, заявляют в Общественном совете при Минсельхозе. Ведомство впервые будет оказывать поддержку из бюджета и таким производителям.

И дешево и близко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Экономисты уверены, что уже давно назрела необходимость расширить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей реализовывать свою продукцию, минимизируя количество посредников. По различным оценкам и мнениям, посредники в АПК получают незаслуженно высокую часть добавленной стоимости, существенно превышающую их затраты на логистику. Любые мероприятия по усилению конкуренции на этапах продвижения продукции от производителей к потребителям позволят сельскохозяйственным товаропроизводителям повысить цены реализации. Одновременно потребители смогут приобретать продукцию по доступным ценам. Это, в свою очередь, будет способствовать росту на рынке как спроса, так и предложения. В условиях складывающейся непростой экономической ситуации такие шаги особенно важны, отмечает ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских территорий СПб ФИЦ РАН Владимир Суровцев.

— Проект сети оптовых продовольственных рынков, расположенных в разных регионах России, уже несколько лет обсуждается в деловом сообществе и на высшем уровне, — рассказали в ООО «ГК Интерагро». — Проблемы с поставками тех или иных продуктов, резкий дефицит, а впоследствии переизбыток являются следствием того, что рынок не урегулирован. Игроки, действуя в своих интересах, зачастую злоупотребляют своим правом в части ценообразования, что крайне негативно сказывается на стоимости критически важных продуктов питания, таких как картофель и овощи.

Проще говоря, управление цепочками поставок отдельных видов продукции в крупные оптово-распределительные центры позволит прогнозировать объемы поставок, распределять их по регионам так, чтобы предотвращать скачки цен. Это снизит общие расходы на логистику, которые могут достигать 50–70% от стоимости товара на полке.

И дешево и близко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Свежесть в каждый дом

Надо понимать, что развитая система оптовых рынков крайне важна для всех видов сельскохозяйственной продукции, но особенно это касается фруктов, овощей, бахчевых культур, грибов и другой скоропортящейся продукции. Ведь, чем продукция натуральнее, тем менее у нее срок хранения без потери качества. Свежие «живые» земляника, яблоки, груши хуже хранятся, чем специально выведенные сорта, произведенные по особым технологиям для длительного сохранения товарного вида на полках гипермаркетов. То есть, чем лучше будет организован оптовый рынок, тем выше будет качество доступной продукции для потребителей, ниже издержки по ее реализации для производителей.

— На мой взгляд, эффективное функционирование оптовых рынков может быть обеспечено как при их близком размещении к основным потребителям в крупных городах, так и к производителям. Прежде всего в регионах, где много продукции производится малыми и средними предприятиями, хозяйствами населения и фермерами, — отмечает Владимир Суровцев. — В этом случае оптовые рынки позволят сельскохозяйственным товаропроизводителям оперативно реализовывать свежую натуральную продукцию с минимальными затратами по хорошей цене. А розничные продавцы, в том числе и крупные торговые сети, смогут оперативно формировать необходимые по объему и стандарту партии продукции, организуя эффективную логистику и реализацию конечным потребителям.

Всё это значит, что создаваемые оптовые рынки, приближенные к местам массового производства овощей, фруктов и другой скоропортящейся продукции, будут способствовать снижению потерь и издержек в цепочке продовольственных поставок, стимулировать рост объемов производства продукции, поддерживать развитие сельских территорий.

И дешево и близко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Владимир Суровцев акцентирует, что система оптовых рынков призвана дополнить, но не заменить существующие схемы продвижения сельскохозяйственной продукции от производителя к потребителю, в том числе выстроенные, и достаточно эффективные, логистические системы крупнейших торговых сетей. Появление в лице оптовых рынков мощного «коллективного» конкурента, вынудит действующих участников рынка в АПК повышать свою эффективность, снижать издержки, поддерживая высокое качество продукции и невысокие розничные цены.

— Работая с оптовым продовольственным рынком напрямую производитель может планировать свою прибыль, планировать производство, уверенно вкладывать в его модернизацию и работать над качеством, — отмечают в ООО «ГК Интерагро». — Крупные агропромышленные холдинги, которые благодаря своим финансовым возможностям могут существенно снижать цены на продукцию, выдавливая тем самым небольших производителей с рынка не могут полностью покрыть все потребности рынка. При этом вокруг них появляются посредники, и товар, проходя через несколько ступеней до момента попадания на полку магазина, обрастает дополнительной наценкой, которая может составлять от 50 до 150%. Поэтому ОПР весьма благотворно скажутся как на цене продукции, так и на среднем уровне качества.