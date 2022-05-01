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Не те же грабли: россияне массово скупают семена и садовый инвентарь

Люди устремились на огороды не столько ради урожая, сколько для снятия стресса, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Не те же грабли: россияне массово скупают семена и садовый инвентарь
2022-04-29 18:40:16
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В апреле россияне купили в интернет-магазинах на 60% больше семян и почти в пять раз больше грабель, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс», с которыми ознакомились «Известия». В офлайне рост тоже есть, хоть и не столь значительный, — на 6 и 17% соответственно. Очевидна тенденция возродить огороды, чтобы запастись продуктами, считают эксперты. Но работы на земле, по их мнению, будут иметь скорее психологический, чем экономический эффект.

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Стратегический сад

Этой весной россияне принялись активно покупать семена овощей и зелени, а также садовый инвентарь. С 1 по 25 апреля они приобрели в интернете на 60% упаковок семян больше, чем годом ранее. В торговых точках в офлайне рост тоже заметен, но он не столь значительный, — 6%. Траты на семена выросли на 144% при покупке онлайн и на 37% в офлайн. Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с 1,1 млн кассовых аппаратов по всей России).

Чаще всего россияне приобретали семена помидоров, огурцов, тыквы, зелени, моркови и цветов, следует из представленных данных.

Грабель в интернет-магазинах купили почти в пять раз больше, чем годом ранее (рост на 380%), офлайне — на 17%.

Не те ж грабли
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Сады и огороды становятся стратегически важными в новых экономических условиях, отметил в разговоре с «Известиями» председатель правления Союза органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза Сергей Коршунов.

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— Это и свежие, натуральные овощи, фрукты, и возможность для всей семьи сменить обстановку, побыть всем вместе на свежем воздухе, отдохнуть. Тем более что вариантов для путешествий стало меньше по экономическим, политическим и эпидемическим причинам, — сказал он.

Рост продаж семян означает, что сажать люди будут больше, но говорить о серьезном влиянии частных хозяйств на объемы производства овощей не стоит, считает агроном, питомниковод Владимир Викулов.

— Возможно, это и даст прибавку к объему потребляемых овощей, но незначительную, всё же это частный сектор, — пояснил он.

Эксперт полагает, что собственноручно выращенные овощи не смогут полностью заменить на столах россиян покупные, да и необходимости такой он не видит.

— У нас никто не отнял наши посадочные площади, все фермерские хозяйства продолжают работать, мы полностью обеспечены сезонными фруктами и овощами, — заверил он.

Не те ж грабли
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Запасаться семенами впрок эксперт также не советует, поскольку многие из них имеют определенный срок годности, а после длительного хранения могут и вовсе не прорасти.

— Некоторые из семян через один-два года резко снижают скорость, энергию прорастания, получить из них хороший урожай будет достаточно сложно. Это в первую очередь зеленые культуры: петрушка, укроп, сельдерей, а также морковь и другие корнеплоды, — пояснил он.

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Несколько дольше, по словам эксперта, сохраняют всхожесть семена томатов и огурцов.

Огородный антистресс

Как рассказали ранее «Известиям» в пресс-службе маркетплейса Ozon, быстрее всего в апреле растет спрос на семена, саженцы и рассаду, а также товары для организации полива, ландшафта и садовый декор.

Выращивание фруктов и овощей на собственном участке поможет снизить стресс и окажет терапевтический эффект, считают специалисты.

— Работа на земле возвращает простые человеческие радости, вкус жизни, естественность, внутренний баланс. Физическая активность на свежем воздухе формирует крепкий иммунитет и здоровье, — отметил Сергей Коршунов.

По его словам, развитие производства местной сезонной продукции, которая соответствует этническим и особенным региональным вкусам, всегда происходило в истории после серьезных потрясений.

Не те ж грабли
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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— Человечество выбиралось из них через возделывание земли. Эти периоды стали расцветом мелких и средних сельхозпроизводителей, региональных брендов, — рассказал эксперт.

Желание посадить что-то на своем участке действительно можно расценивать как некую практику по снижению уровня стресса и способ борьбы с возникшими паническими настроениями, согласился Владимир Викулов. Однако ждать превращения разбитых на многих дачных участков газонов в грядки, по его мнению, не стоит.

— Мало кто решиться перепахать свою лужайку ради посадки картофеля. Не думаю, что люди кардинально решат изменить ландшафт своих участков. Создание газона — дело трудоемкое и к тому же недешевое. Разбить сотку газона стоит гораздо дороже, чем можно вырастить на ней картофеля даже на продажу, — заверил Владимир Викулов.

20 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о планах россиян на майские праздники. Согласно результатам, 42% россиян намерены провести длинные выходные именно на даче.

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