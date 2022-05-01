Не те же грабли: россияне массово скупают семена и садовый инвентарь

В апреле россияне купили в интернет-магазинах на 60% больше семян и почти в пять раз больше грабель, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс», с которыми ознакомились «Известия». В офлайне рост тоже есть, хоть и не столь значительный, — на 6 и 17% соответственно. Очевидна тенденция возродить огороды, чтобы запастись продуктами, считают эксперты. Но работы на земле, по их мнению, будут иметь скорее психологический, чем экономический эффект.

Стратегический сад

Этой весной россияне принялись активно покупать семена овощей и зелени, а также садовый инвентарь. С 1 по 25 апреля они приобрели в интернете на 60% упаковок семян больше, чем годом ранее. В торговых точках в офлайне рост тоже заметен, но он не столь значительный, — 6%. Траты на семена выросли на 144% при покупке онлайн и на 37% в офлайн. Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с 1,1 млн кассовых аппаратов по всей России).

Чаще всего россияне приобретали семена помидоров, огурцов, тыквы, зелени, моркови и цветов, следует из представленных данных.

Грабель в интернет-магазинах купили почти в пять раз больше, чем годом ранее (рост на 380%), офлайне — на 17%.

Не те ж грабли Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Сады и огороды становятся стратегически важными в новых экономических условиях, отметил в разговоре с «Известиями» председатель правления Союза органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза Сергей Коршунов.

— Это и свежие, натуральные овощи, фрукты, и возможность для всей семьи сменить обстановку, побыть всем вместе на свежем воздухе, отдохнуть. Тем более что вариантов для путешествий стало меньше по экономическим, политическим и эпидемическим причинам, — сказал он.

Рост продаж семян означает, что сажать люди будут больше, но говорить о серьезном влиянии частных хозяйств на объемы производства овощей не стоит, считает агроном, питомниковод Владимир Викулов.

— Возможно, это и даст прибавку к объему потребляемых овощей, но незначительную, всё же это частный сектор, — пояснил он.

Эксперт полагает, что собственноручно выращенные овощи не смогут полностью заменить на столах россиян покупные, да и необходимости такой он не видит.

— У нас никто не отнял наши посадочные площади, все фермерские хозяйства продолжают работать, мы полностью обеспечены сезонными фруктами и овощами , — заверил он.

Не те ж грабли Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Запасаться семенами впрок эксперт также не советует, поскольку многие из них имеют определенный срок годности, а после длительного хранения могут и вовсе не прорасти.

— Некоторые из семян через один-два года резко снижают скорость, энергию прорастания, получить из них хороший урожай будет достаточно сложно. Это в первую очередь зеленые культуры: петрушка, укроп, сельдерей, а также морковь и другие корнеплоды, — пояснил он.

Несколько дольше, по словам эксперта, сохраняют всхожесть семена томатов и огурцов.

Огородный антистресс

Как рассказали ранее «Известиям» в пресс-службе маркетплейса Ozon, быстрее всего в апреле растет спрос на семена, саженцы и рассаду, а также товары для организации полива, ландшафта и садовый декор.

Выращивание фруктов и овощей на собственном участке поможет снизить стресс и окажет терапевтический эффект, считают специалисты.

— Работа на земле возвращает простые человеческие радости, вкус жизни, естественность, внутренний баланс. Физическая активность на свежем воздухе формирует крепкий иммунитет и здоровье, — отметил Сергей Коршунов.

По его словам, развитие производства местной сезонной продукции, которая соответствует этническим и особенным региональным вкусам, всегда происходило в истории после серьезных потрясений.

Не те ж грабли Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Человечество выбиралось из них через возделывание земли. Эти периоды стали расцветом мелких и средних сельхозпроизводителей, региональных брендов, — рассказал эксперт.

Желание посадить что-то на своем участке действительно можно расценивать как некую практику по снижению уровня стресса и способ борьбы с возникшими паническими настроениями , согласился Владимир Викулов. Однако ждать превращения разбитых на многих дачных участков газонов в грядки, по его мнению, не стоит.

— Мало кто решиться перепахать свою лужайку ради посадки картофеля. Не думаю, что люди кардинально решат изменить ландшафт своих участков. Создание газона — дело трудоемкое и к тому же недешевое. Разбить сотку газона стоит гораздо дороже, чем можно вырастить на ней картофеля даже на продажу, — заверил Владимир Викулов.

20 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о планах россиян на майские праздники. Согласно результатам, 42% россиян намерены провести длинные выходные именно на даче.