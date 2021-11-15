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Игры под током: электросети в СНТ и ДНТ может ждать реконструкция

Владельцы участков теперь вправе самостоятельно подавать заявки на подключение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Игры под током: электросети в СНТ и ДНТ может ждать реконструкция
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2021-11-11 18:24:27
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Дачникам стало проще проводить электричество на свои участки. Новые правила запрещают правлению СНТ или ДНТ препятствовать выполнению работ по подключению к электросетям земельных участков. Как энергосбытовая отрасль будет определять собственника прежних «частных» сетей и кому могут отказать в подключении, выясняли «Известия».

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Дачники и садоводы обрели право договариваться с энергосбытовыми организациями самостоятельно, не уведомляя об этом правление садового некоммерческого товарищества (СНТ) или дачного некоммерческого товарищества (ДНТ), говорится в правительственном постановлении № 1711. Отныне для заключения договора владелец участка самостоятельно направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены ближе всего к его земле.

— Теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания — за обоснованную фиксированную плату и в течение всего 30 дней, — сказал на правительственном совещании премьер-министр Михаил Мишустин. — Для этого нужно будет лишь подать заявку в организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более понятные и прозрачные правила. Не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ.

Новые правила вступили в силу в конце октября. Заявка может быть подана любым способом: с использованием официального сайта локальной сетевой организации или обычной почтой, разъяснил начальник пресс-сектора электрических сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АО «ЛОЭСК») Дмитрий Тварнов. При этом никаких дополнительных документов от СНТ или ДНТ заявителю предоставлять больше не требуется.

Игры под током
лэп
Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев
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Ранее правом обращения в сетевую организацию обладали исключительно СНТ и ДНТ, что существенно тормозило процесс подключения.

Как объяснили «Известиям» в Минэнерго, договор об осуществлении технологического присоединения имеет публичный характер и обязателен к заключению любой сетевой организацией.

Плата за такое технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт по одному источнику питания устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей, проинформировали в «Россети Центре». Взаимодействие с потребителями осуществляется через центры обслуживания клиентов компании, а также дистанционно через портал-тп.рф, дополнили в компании «Россети ФСК ЕЭС».

Но если сети СНТ/ДНТ находятся в ветхом состоянии, для повышения надежности электроснабжения потребителей принимается решение о строительстве новой распределительной сети. Это займет от 30 рабочих дней до четырех месяцев, отметил Дмитрий Тварнов.

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В каких случаях в подключении могут отказать

Новые изменения, безусловно, существенно нивелировали зависимость садоводов от настроения или занятости руководителей товариществ, пояснила адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Ольга Туренко.

— По новым правилам чинить препятствия садоводам, если те действуют в обход товариществ и выходят напрямую на сетевые организации, запрещено, — говорит Ольга Туренко. — Также запрещено препятствовать сетевым организациям в проведении технического подключения. Кроме того, участники СНТ и ДНТ не должны платить за расширение сетей и поддерживать оборудование в работоспособном состоянии. За это отвечают организации, поставляющие электроэнергию.

Игры под током
подключение
Фото: ТАСС/Светлана Спирина

Отказ допустим в двух случаях, объясняют в АО «ЛОЭСК». Первый — когда отсутствует полный пакет документов, прикладываемый к заявке на технологическое присоединение. Вторая причина — значимая удаленность от сетей. Для заключения договора подается заявка в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка. Если на расстоянии менее 300 м от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе обратиться в любую из них. Чтобы определить балансодержателя электрических сетей а также расстояние до участка до подачи заявки, необходимо обратиться в локальный Центр присоединения к электрическим сетям.

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— Отказать, к примеру, могут в технологическом присоединении садовода-индивидуала, не вступившего в товарищество, через точку подключения в существующих сетях товарищества, — предполагает Ольга Туренко. — Будет ли это считаться препятствием со стороны СНТ, покажет судебная практика.

В случае отказа собственник земельного участка будет вынужден обратиться в суд с требованием обязать СНТ организовать проведение работ по установке линии электропередач, подключении электроэнергии, полагает юрист. Специалисты Минэнерго в таких случаях советуют жаловаться в УФАС.

Трудности произвольного присоединения

Как рассказали в «Сибирско-Уральской энергетической компании» (СУЭНКО), в течение длительного времени правления СНТ/ДНТ не контролировали самостоятельное увеличение максимальной мощности членами товариществ без необходимой на то реконструкции электрических сетей. Это привело к низкому качеству и надежности электроснабжения на таких территориях. Сегодня, учитывая ширину проездов и плотность застройки, во многих случаях строительство параллельных сетей просто невозможно, исходя из норм действующего законодательства. Единственный возможный вариант — реконструкция существующих сетей. Энергетики считают, что сетевая организация может осуществить это только после передачи сетей на ее баланс.

Игры под током
сети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Это мнение в беседе с «Известиями» подтвердил и председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

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— Новые правила вводят такой порядок, при котором энергосбытовая организация по заявке того или иного собственника должна провести до дома электроэнергию. Но возникнет проблема собственности, — рассуждает Андрей Широков. — По каким сетям будет проведена электроэнергия? Кому эти сети принадлежат? Легко, когда энергосбыт договорится с сетевыми компаниями. А если эти сети находятся в общедолевой собственности СНТ? Или они вообще записаны на председателя правления? Поэтому теперь все проблемы лягут на плечи ресурсоснабжающих организаций.

Вместе с тем Андрей Широков отметил, что сегодня в СНТ и ДНТ очень много бесхозяйных сетей, не зарегистрированных в Росреестре.

— Возникает потенциальный сценарий большого передела бесхозяйной собственности, — допускает Широков. — Непонятно, на каких основаниях она принадлежит СНТ, если не имеет госрегистрации. В этом смысле весьма позитивное новое постановление пока не до конца урегулировало существующие отношения. Дело в том, что может сложиться так, что Энергосбыту теперь придется постоянно обращаться в суды для урегулирования вопросов принадлежности прежней сетевой инфраструктуры.

В любом случае, как указали в Минэнерго, в случае подачи заявки в сетевую компанию вопрос урегулирования отношений с СНТ или ДНТ будет находится только в зоне ответственности сетевой компании, а не гражданина. Ну а практика ближайшего времени выявит все плюсы и минусы нового порядка подключения.

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