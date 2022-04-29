В России вырос спрос на товары для шашлыков в преддверии майских праздников

С приближением майских праздников товары для шашлыков и отдыха на природе стали более востребованы среди россиян. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса Ozon.

«Ожидаемо, больше всего на маркетплейсе приобретают шампуры, мангалы и средства для розжига. В апреле штучные продажи наборов шампуров выросли в четыре раза, а мангалов — в три раза к прошлому году», — рассказали в пресс-службе компании.

Также спрос вырос на изотермические контейнеры и термосумки, которые используют для сохранения свежести продуктов. Штучные продажи этих товаров в апреле выросли в два раза по сравнению с прошлым годом.

«Также перед праздниками в мае традиционно растет спрос и на товары для сада. В марте штучные продажи категории выросли в 3,7 раза год к году, а в первой половине апреля — уже в 2,6 раза», — добавили в пресс-службе Ozon.

Отмечается, что быстрее всего в апреле растет спрос на семена, саженцы и рассаду, а также товары для организации полива, ландшафта и садовый декор.

«Топ самых популярных товаров для дачи и сада на Ozon в большей степени формируют такие товары, как септики, удобрения, питательные добавки для растений, семена и защита стволов деревьев. Средний чек в категории держится на уровне прошлой весны и составляет порядка 1600 рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Также почти в три раза (в годовом сравнении) вырос спрос на товары для бани и сауны. По информации Ozon, больше всего россияне приобретают готовые печи для бань, термогигрометры, банные камни и дровницы, а также масла и соли.

20 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о планах россиян на майские праздники. Согласно результатам, более половины россиян (55%) намерены провести майские праздники дома, уехать на дачу планируют 42% сограждан. Также 8% граждан РФ рассчитывают заняться внутренним туризмом и поехать в другой город или село России. Чаще остальных об этом заявляют жители Санкт-Петербурга и Москвы.