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ВЦИОМ рассказал о планах россиян на майские праздники

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Более половины россиян (55%) намерены провести майские праздники дома, уехать на дачу планируют 42% сограждан. Такие данные в среду, 20 апреля, следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Больше половины россиян (55%) собираются отдыхать дома. При этом количество россиян-домоседов сокращается, в 2019 году их было почти две трети. <…> В этом году мы также видим, что на 8% больше россиян собираются выбраться на майские праздники на дачу — 42%», — сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Также 8% граждан РФ рассчитывают планируют заняться внутренним туризмом и поехать в другой город или село России. Чаще остальных об этом заявляют жители Санкт-Петербурга и Москвы. Отменить планы на майские праздники пришлось 15% россиян.

Исследование проходило в формате телефонного интервью 14 апреля 2022 года. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Его результаты были представлены на пресс-конференции «Майские каникулы: инструкция по применению».

Ранее в этот день вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что правительство не подержало предложение о продлении майских праздников, однако региональные власти могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что турпоток в южные регионы РФ с мая по сентябрь может составить более 10 млн человек. Она уточнила, что весной и летом Ростуризм рекомендует городские поездки в Волгоград, Калининград, Казань, Самару и Ростов-на-Дону. Отдохнуть с целью оздоровления ведомство рекомендует в Кавказских Минеральных Водах, Тюмени, а также на Алтае.

4 апреля туроператоры заявили, что самым популярным направлением на майские праздники среди российских курортов для россиян является морское побережье Сочи — туда отправится 67% туристов Level.Travel — со средним чеком 49 417 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург, куда планируют уехать 8% туристов, со средним чеком 33 946 рублей. На третьем — Красная Поляна, которую собираются посетить 7% туристов, со средним чеком 100 600 рублей.

В 2022 году майские праздники отмечаются с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Рабочими будут дни с 4 по 6 мая.

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