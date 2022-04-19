Ростуризм спрогнозировал рост турпотока до 10 млн человек в южные регионы

Турпоток в южные регионы РФ с мая по сентябрь может составить более 10 млн человек. Об этом во вторник, 19 апреля, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Высоким курортным сезоном считается пять весенне-летних месяцев — с майских праздников до конца сентября. Мы прогнозируем, что в этом году будет до 30% рост туристического потока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составит он более 10 млн человек», — рассказала Догузова.

Она уточнила, что весной и летом Ростуризм рекомендует городские поездки в Волгоград, Калининград, Казань, Самару и Ростов-на-Дону.

Отдохнуть с целью оздоровления ведомство рекомендует в Кавказских Минеральных Водах, Тюмени, а также на Алтае.

13 апреля Догузова отметила, что чартерные программы для туристов запланированы на лето почти во все федеральные округа РФ. Так, с апреля полетят чартеры в Татарстан и продолжится выполнение чартерных рейсов в Тюмень. С лета будут запущены чартеры на Алтай и Дальний Восток.

7 апреля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны. Он подчеркнул, что сейчас наступает «эра ренессанса» для внутреннего туризма. По его словам, у России есть десятикратный потенциал для его развития.

Также он рассказал, что российское правительство выделило 4 млрд рублей на программу по созданию мобильных модулей размещения для туристов.