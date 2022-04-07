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Чернышенко назвал РФ самым безопасным для граждан местом для туризма

Чернышенко: для россиян безопасный туризм сейчас можно обеспечить только на территории страны
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В нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Нужно понимать, что безопасный туризм мы сейчас можем обеспечить только в нашей стране. Поэтому первое, что мы сделали, — своих не бросаем — 10 млрд (руб. — Ред.) было выделено только на то, чтобы вывезти наших туристов, которые застряли в не дружественных нам странах», — отметил он.

Чернышенко подчеркнул, что сейчас наступает «эра ренессанса» для внутреннего туризма. По его словам, у России есть десятикратный потенциал для его развития.

Также он рассказал, что российское правительство выделило 4 млрд рублей на программу по созданию мобильных модулей размещения для туристов.

Ранее в этот же день правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля 2022 года. До этого, 2 апреля, в Ростуризме заявили, что из-за повышенного спроса продажи туров по России с кешбэком в рамках текущего этапа завершатся досрочно. Отправиться в поездку можно до 1 июля. Согласно условиям программы, в ней доступны поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Тур должен быть оплачен картой «Мир», в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум 20 тыс. рублей.

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался 15 марта. За этот период туры и проживание в отелях с кешбэком приобрели 500 тыс. человек, всего с начала года программой воспользовались более 1,2 млн человек.

1 апреля «Известия» изучили результаты исследования сервиса OneTwoTrip и выяснили, куда россияне планируют отправиться в праздничные выходные в начале мая. Так, больше половины клиентов сервиса интересуются авиарейсами по России. Среди внутренних авианаправлений наибольшей популярностью пользуется Москва (14,7%), на втором месте Сочи (14,5%), а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (11,8%).

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