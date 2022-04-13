В Ростуризме рассказали о чартерных программах в России на весну и лето

Чартерные программы для туристов запланированы на лето почти во все федеральные округа РФ. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции.

По ее словам, чартерные программы позволят отправиться в путешествие в 1,5–2 раза дешевле рыночной стоимости, повысят связанность регионов и их инвестиционную привлекательность.

Так, с апреля полетят чартеры в Татарстан и продолжится выполнение чартерных рейсов в Тюмень. С лета будут запущены чартеры на Алтай и Дальний Восток.

«Камчатка — впервые, кстати говоря. Это новинка абсолютная этого сезона. Камчатка в дополнительной рекламе не нуждается. Этот край вулканов. Я думаю, каждый мечтает посетить хотя бы один раз в жизни. И Республика Карелия. <…> И такая абсолютная новинка этого сезона — это чартерная программа на Кавказ: у нас сразу два региона, две республики — Дагестан и Чечня»,— рассказала она.

7 апреля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны. Он подчеркнул, что сейчас наступает «эра ренессанса» для внутреннего туризма. По его словам, у России есть десятикратный потенциал для его развития.

Также он рассказал, что российское правительство выделило 4 млрд рублей на программу по созданию мобильных модулей размещения для туристов.

Кроме того, правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля 2022 года.