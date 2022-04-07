Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля 2022 года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в четверг, 7 апреля, в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности российского кабмина за 2021 год.

«Правительство приняло решение продлить ее (программу. — Ред.) до 15 апреля, чтобы сейчас у детей была возможность не торопясь подготовиться к лету, так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России», — цитирует Мишустина агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 2 апреля, пресс-служба Ростуризма сообщала, что в связи с повышенным спросом среди россиян весенний этап продаж туров с кешбэком завершится досрочно — в ночь на 9 апреля.

26 марта президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать половину стоимости путевок на детский отдых, которые россияне приобретут с 1 апреля.

24 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в этом году правительство направит на программу около 7,5 млрд рублей, это позволит поддержать не менее 450 тыс. человек. Она будет запущена с 1 мая, передает НСН.

23 марта на совещании с президентом РФ глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что льготы для перевозок детей в Крым будут сохранены и увеличены.