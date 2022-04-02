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Продажа туров с кешбэком завершится в России в ночь на 9 апреля
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Продажа туров с кешбэком завершится в России в ночь на 9 апреля

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Из-за повышенного спроса продажи туров по России с кешбэком в рамках текущего этапа завершатся досрочно — в ночь с 8 на 9 апреля. Об этом сообщили в субботу, 2 апреля, в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

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«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета», — сказала Догузова.

Отправиться в поездку можно до 1 июля. Согласно условиям программы, в ней доступны поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

Она также отмечает, что такая мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях. Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось.

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался 15 марта. За этот период туры и проживание в отелях с кешбэком приобрели 500 тыс. человек, всего с начала года программой воспользовались более 1,2 млн человек.

По данным Ростуризма, спрос на программу туристического кешбэка в ходе текущего этапа вырос в два раза по сравнению с предыдущим периодом продаж, который проходил с 18 января по 28 февраля.

Также в ведомстве отмечается, что, сравнивая этот и прошлый год, путешествия с кешбэком бронируют в пять раз чаще. Также там подчеркнули, что следующие продажи туров с кэшбеком, как и планировалось, состоятся в осенне-зимний период. Подробности и даты будут объявлены дополнительно.

Традиционно среди россиян популярны поездки в Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Спросом пользуются и оздоровительные туры на Алтай.

В 2021 году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд рублей, а россияне получили кешбэк на сумму около 6,15 млрд рублей.

С 21 по 28 августа 2020 года в стране прошла первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка. Тогда программой воспользовались около 60 тыс. человек.

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