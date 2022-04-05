В Госдуме предложили продлить майские выходные до 10 дней

Зампредседателя Государственной Думы РФ, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил увеличить количество праздничных майских дней в производственном календаре. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба партии.

По словам депутата, 10-дневные праздничные выходные в этом году в период с 1 по 10 мая помогут людям наладить снабжение продовольствием. Прежде всего, связано предложение с огородниками, у которых будет больше времени, чтобы посадить овощи, отмечает «Ридус».

Парламентарий отметил, что в России опыт быстрой организации длинных выходных уже наработан во время волн пандемии COVID-19. По мнению вице-спикера Думы, дополнительные выходные помогут россиянам не только запастись овощами, но и больше времени провести с друзьями и близкими.

Согласно производственному календарю на 2022 год выходными днями значатся 30 апреля — 1 мая и 7−10 мая. Дни с 4 по 6 мая включительно отмечены как рабочие, отмечает «Москва 24».

4 апреля специалисты в сфере туризма назвали самые популярные направления на майские праздники. Самым популярным направлением на майские праздники среди российских курортов признано морское побережье Сочи.