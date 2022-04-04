Туристы определились с направлениями на майские праздники

Самое популярное направление на майские праздники среди российских курортов — морское побережье Сочи — туда отправятся 67% туристов Level.Travel со средним чеком 49 417 рублей. Об этом говорится в сообщении онлайн-сервиса для поиска туров, которое поступило в «Известия» в понедельник, 4 апреля.

На втором месте — Санкт-Петербург, куда планируют уехать 8% туристов со средним чеком 33 946 рублей. На третьем —Красная Поляна, которую собираются посетить 7% туристов со средним чеком 100 600 рублей.

В пятерку популярных направлений на майские также вошли Казань и Калининград — по 6% туристов сервиса на каждое направление. Средний туристический чек в Казани — 43 680 рублей, в Калининградской области — 51 850 рублей.

Кроме того, на предстоящие праздники путешественники отправятся в Минеральные воды — 4% — со средним чеком 50 320 рублей.



Примечательно, что в Санкт-Петербург, Казань и Калининградскую область туристы отправляются на короткие выходные — в среднем на четыре дня. А вот в Сочи, Красную Поляну и Минводы — на неделю.

Почти 58% всех туров на майские клиенты Level.Travel приобретают с кешбэком от Ростуризма.

Как выяснил 1 апреля сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, проанализировавший поисковые запросы россиян, в первой половине мая больше половины клиентов сервиса интересуются авиарейсами по России. Среди внутренних авианаправлений самые популярные это Москва (14,7%), Сочи (14,5%) и Санкт-Петербург (11,8%). Далее идут Минводы (5,2%), Калининград (5%), Махачкала (3,9%), Казань (2,9%), Симферополь (2,4%), Уфа (2,1%) и Екатеринбург (2%).

Среди указанных направлений в первой половине мая выгоднее всего будет лететь в Казань — средняя стоимость билета на человека составляет 6,7 тыс. рублей в одну сторону, 7 тыс. рублей в среднем стоит авиабилет в Москву.

Среди заграничных направлений наиболее доступной страной для россиян является Турция с долей поисковых запросов 22,8%. На втором месте ― Узбекистан (8,7%), на третьем — Армения (7,4%). Далее идут Азербайджан (4,9%), Киргизия (4%) и ОАЭ (3,8%).