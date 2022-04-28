В горы рискни: спрос и цены на товары для походов временно выросли

Накануне длинных майских выходных россияне традиционно скупают товары для самостоятельных путешествий. В апреле спрос на снаряжение и товары для туристических походов и активного отдыха перед майскими праздниками вырос на 129% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, о чем свидетельствуют данные нескольких онлайн-ритейлеров. Участники российского профильного рынка ожидают в скором времени поток иностранных туртоваров через параллельный импорт. Правда, цены на них будут значительно выше из-за логистических и посреднических наценок. Отечественные производители уже опасаются, что в нынешней ситуации увеличится объем неоригинальной продукции для активного отдыха. Подробности — в материале «Известий».

«За туманом и за запахом тайги»

Тренд на внутренний активный туризм не сбавляет оборотов в этом году: в майские праздники россияне традиционно открывают сезон туристических походов и активного отдыха на природе. Спрос на эту категорию товаров вырос на 127–129% в апреле этого года по сравнению с прошлым, рассказали «Известиям» в пресс-службах онлайн-платформ Ozon и Wildberries. Пешие походы, сплавы на байдарках, а также рыбалка и охота регулярно попадают в список любимых увлечений россиян в это время года. В апреле закономерно росли продажи туристических рюкзаков и сумок — на 196%, палаток — на 140% к апрелю прошлого года, подчеркивают в Ozon.

По подсчетам онлайн-платформы Wildberries, в этом апреле по сравнению с прошлым годом число заказов спальных мешков подскочило на 98%, треккинговых ботинок — на 148%, а специальных гермомешков — на 104%. Штучные продажи снаряжения для альпинизма и скалолазания стали выше на 152%. Спрос на снаряжение для горных походов вырос на 106%.

— Также мы отмечаем рост популярности отдыха у воды, — говорят в пресс-службе онлайн-платформы Ozon. — В апреле этого года россияне приобрели на 211% больше лодок и лодочных моторов, чем за аналогичный период в прошлом году.

В горы рискни Фото: ТАСС/Илья Тимин

По данным в Wildberries, число заказов надувных лодок, подходящих для сплавов средней сложности, выросло на 112%, а весел — на 621%.

Еще один популярный вид отдыха россиян — охота и рыбалка, спрос на инвентарь для которых в апреле 2022 года вырос на 145%, сообщили в Wildberries. Больше всего — на удочки (+220%), рыболовные кормушки (+300%), грузила (+237%) и рыболовные костюмы (+237%). По данным Ozon, за тот же период одежду для рыбалки на маркетплейсе заказали на 235% больше, продажи прикормки и рыболовных снастей выросли на 400% к апрелю прошлого года.

— От роста в марте цены на товары перешли к стабилизации в начале апреля, — говорят в Ozon. — Ряд поставщиков перестраивает или уже перестроили логистические цепочки, а модель маркетплейсов позволяет покупателям выбирать среди множества предложений от продавцов из разных регионов.

Данные по резко возросшему спросу показывают, что население ищет альтернативы традиционному отдыху за границей из-за его недоступности вследствие валютных шоков, закрытия воздушного пространства и визовых ограничений, отмечают в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. Помимо этого, такой резкий скачок спроса обуславливается ажиотажным спросом. Потребители, наблюдая за инфляцией, опасаются стремительного роста цен на туристическое снаряжение.

В горы рискни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Вместе с тем эксперты профильного магазина «Треккинг» указывают, что в приведенной статистике не совсем четко обозначены величины исчисления спроса. «В денежном выражении, наверное, данные близки к реальным, и это связано с резким ростом цен на снаряжение от ведущих брендов на рынке outdoor, — замечают представители магазина. — В количественном выражении рост есть, но он не такой взрывной».

Ждать ли откровенного «левака»

Сооснователь компании «БАСК» Сергей Богданов рассказал «Известиям», что если в марте текущего года наблюдался очень большой спрос на товары для активного отдыха (более чем на 250% год к году), то уже в апреле отгрузки производителей вернулись на прошлогодний уровень. Частично это связано с тем, что объем складских остатков существенно снизился, пояснил участник рынка.

— Цена на outdoor-одежду и снаряжение для активного отдыха поднялись в среднем на 10–30% в марте-апреле, — говорит Сергей Богданов. — Хотя отечественные товары подорожали ощутимо меньше, чем импортные.

В целом, по его словам, динамика цен на товары для активного отдыха и спортивного туризма сейчас сильно зависит от многих факторов, среди которых санкции, курсы валют, инфляция, логистические проблемы и т.д. Поэтому прогнозировать развитие событий в такой ситуации очень сложно.

— Многие импортные товары будут недоступны или очень дороги, — рассуждает сооснователь компании «БАСК». — Очевидно, что ожидается поток иностранных товаров через параллельный импорт, но цены на них будут значительно выше из-за дополнительных логистических и посреднических расходов. Скорее всего, в нынешней ситуации увеличится объем неоригинальных, контрафактных изделий.

В горы рискни Фото: РИА Новости/Андрей Варенков

Эксперты профильного магазина «Треккинг» разъясняют, что в последнее время идет тенденция к медленному снижению цен на снаряжение. Однако эта тенденция касается не всех брендов. У поставщиков постепенно начало формироваться понимание, как в дальнейшем стоить логистические цепочки и проводить платежи в новых реалиях. В любом случае оттока производителей в данной сфере не будет, сложности возникают в поставках готовой продукции, добавляют представители магазина.

— В любом случае мы можем прогнозировать постепенное снижение цен на снаряжение для туристических походов и треккинга, — говорят профильные эксперты. — При этом какого-то особого всплеска интереса к туристическим походам у нас в стране пока нет. Рост есть, но он плавный. Ажиотажный спрос же был вызван инфляционными ожиданиями и желанием закупиться, пока есть хоть какое-то предложение.

Как объясняют в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, в туристическом снаряжении доля импорта в реальности достаточно высокая. Так, доля импорта в палатках почти 100%. Импорт идет в основном из Китая, Вьетнама, Бангладеш. В удочках — около 90%, из Китая и Белоруссии. В спальных мешках импорта меньше: около 70%, из Китая и Белоруссии. Несмотря на «дружественность» основных импортеров, нарушение логистических цепочек и удорожание топлива приведет, вероятнее всего, к росту цен и изменению ассортимента. Массовые дефициты маловероятны, но из-за ажиотажного спроса есть риски локальных краткосрочных нехваток, предполагают экономисты.

Одновременно с этим в пресс-службе Минпромторга России отмечают, что отток иностранных производителей товаров для туристических походов и активного отдыха лишь переключит потребителя на отечественных производителей.

В горы рискни Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

— Российские же производители, специализирующие на outdoor-сегменте, — это высокотехнологичные площадки, которые зачастую своему покупателю предоставляют на выбор продукцию, которая не только будет способствовать комфортному, а самое главное, безопасному туристическому приключению — от пешего похода до восхождения в горы, — но и обеспечит долговременность использования продукции, — сказали в Минпромторге.

«Все временно»

Руководитель Департамента по оценке государственного и муниципального имущества в независимой компании «Атлант Оценка» Наталья Пахотина прогнозирует, что ассортимент в 2022 году будет постепенно сокращаться, в то время как цены продолжат расти. Замещение новыми производителями будет уже только в следующем году, после мониторинга спроса и обстановки на рынке подобного снаряжения и товаров, отмечает эксперт.

— Но как бы там ни было, заниматься ажиотажной скупкой ботинок и весел однозначно не стоит, — считает профессор кафедры теории и систем отраслевого управления Факультета инженерного менеджмента РАНХиГС Николай Новичков. — Сейчас мы наблюдаем резкое повышение цен на туристическое оборудование тех иностранных брендов, которые ушли из России.

Это, считает он, явление временное. В перспективе ближайших месяцев благодаря разрешению параллельного импорта и появлению на рынке новых марок-заменителей из других стран (например, Китая), цены однозначно пойдут вниз .

В горы рискни Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

— Ничего сложного в производстве снаряжения и товаров для туристических походов нет, поэтому с точки зрения качества смена одних брендов на другие никак не скажется на российских потребителях. Ассортимент в этом сегменте рынка также не пострадает. К следующему сезону мы однозначно увидим в магазинах всё необходимое снаряжение, — говорит Николай Новичков. — Если острой необходимости в товаре нет, то можно отложить покупки, поскольку рынок в ближайшем будущем стабилизируется.

По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева, санкционный отток иностранных производителей не сильно ударит по нашему рынку, так как популярность активного отдыха была на высоте еще в 1970–1980-х и у нас есть много собственных производителей. Цены чуть выросли, но это временно, заключает эксперт.