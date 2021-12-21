Улётное настроение: траты на отдых в России за два года выросли на 40%

Число путешествий по России в этом году не просто достигло уровня 2019 года, но и превысило его на 15%, сообщили «Известиям» эксперты в туротрасли. С января по сентябрь россияне потратили на путешествия по стране 3,12 трлн рублей — это на 39,8% больше, чем в 2019 году. Чаще всего туристы выбирали отдых на Черноморском побережье, в Петербурге и Москве, но набирают популярность и другие направления — Калининград, Карелия, Байкал и Дагестан, отметили в Российском союзе туриндустрии. А в следующем году за счет снижения цен может «выстрелить» Камчатка, уверены турагенты.

Не только на море

В 2021 году произошла диверсификация спроса на внутреннем рынке, география поездок по стране значительно расширилась, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Если в 2020 году большинство туристов выбирали для отдыха лишь четыре региона — Краснодарский край, Крым, Москву и Петербург, то сейчас к ним добавились новые направления. В первую очередь, это Северо-Запад — Псковская область, Пермский край, Карелия, Мурманская, Калининградская области. Также активно путешествуют на озеро Байкал: в Бурятию организованы полетные программы туроператоров. Вновь засияло «Золотое кольцо», — сказал он.

Набирают популярность, по словам Юрия Барзыкина, такие направления, как Сахалин, Камчатка, а также Северный Кавказ: турпоток в Северную Осетию, Чечню и Кабардино-Балкарию в 2021 году вырос в разы, правда, дело тут в низкой изначальной базе. В целом произошли изменения конъюнктуры и вкусов туристов: уже выбирают не только пляж, но и активные, экстремальные туры. Тем не менее, Сочи и Крым остаются самыми востребованными направлениями, добавил он.

— Интересно, что восстановление туризма произошло в условиях высоких рисков, ограничений на размещение, проезд и прочее. Безусловно, помогла программа кешбэка, которой воспользовались больше 2 млн путешественников. Они получили более 6 млрд рублей, — заметил вице-президент РСТ.

Туризм по России по сравнению с 2019 годом вырос примерно на 15%, сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. При этом все рекорды по популярности в 2021 году побил Крым.

— После того, как в Сочи ввели ограничения в связи с коронавирусом, самым большим бенефициаром оказался Крым — туда и в Абхазию уехали в общей сложности 2 млн «сочинских» туристов. Краснодарский край планировал принять 20 млн гостей, а получил 18 млн — но это тоже очень неплохо, — сказал он.

По словам эксперта, неожиданно в 2021 году «выстрелил» Дагестан. Кроме того, популярен Калининград — он второй год подряд заменяет россиянам закрытую Европу. По этой же причине вырос спрос на петербургские музеи, которые летом 2021 года столкнулись с рекордными очередями. Эрмитаж заменяет путешественникам Лувр и Версаль, отметил Алексан Мкртчян.

— Очевидно, что география путешествий расширилась. В следующем году набрать популярность может Камчатка — туда впервые полетят чартеры, что поможет заметно снизить стоимость тура, — уверен он.

Потратились

Авиаперевозки по России в 2021 году выросли по сравнению с 2019 годом, сообщили «Известим» в сервисе «Туту.ру».

— В 2021 году около 93% всех перелетов путешественники совершали по России. До пандемии доля внутренних перелетов у самостоятельных туристов составляла около 80-83%, — рассказали там.

Чаще всего в 2021 году россияне летали из Москвы в Симферополь, а также в Сочи и Санкт-Петербург, отметили в «Туту.ру». В десятку популярных направлений с вылетом из столицы также вошли Краснодар, Анапа, Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Махачкала.

— Средний чек за перелет в РФ в 2021 году составил 7 013 рублей в одну сторону — это на 10% меньше, чем до пандемии (тогда было 7 807 рублей), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Заметно снизился средний чек на перелет из Санкт-Петербурга в Сочи (6,9 тыс. рублей в одну сторону, минус 17%). Кроме того, подешевели путешествия из Москвы в Геленджик (5,5 тыс.) и Анапу (5,1 тыс.) — минус 19%. Также примерно на четверть снизилась стоимость перелета из столицы в Петербург (3,2 тыс.), Новосибирск (7,1 тыс.) и Екатеринбург (4,7 тыс.). А вот в Крым средний чек в сравнении с 2019 годом почти не изменился и составил 6 тыс. рублей при вылете из Москвы, добавили в «Туту.ру».

Уже в феврале 2021 года продажи авиабилетов догнали показатели февраля 2020-го, когда еще не было ограничений в связи с коронавирусом, сообщили «Известиям» в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

— Сравнивая 2021-й год с 2020-м, можно заметить, что на 10% возрос спрос на полеты в Москву, Санкт-Петербург стал еще популярнее (+20%), в Сочи продолжили активно летать (+15%), и столица Татарстана смогла в 2021 году привлечь больше туристов (+20%), — сказали там.

В сервисе также заметили снижение цен на авиабилеты на 10% в 2021 году.

— Что касается трат на поездки внутри страны, то в период с января по сентябрь 2021 года россияне потратили на эти цели 3,12 трлн рублей. Это ровно на треть больше, чем в аналогичный период 2020-го и на 39,8% больше, чем два года назад, — сообщили в сервисе со ссылкой на данные «СберИндекса».

При этом, согласно данным Банка России, на заграничные поездки россияне в 2021 году потратили на 78% меньше средств, чем в аналогичный период 2019 года.