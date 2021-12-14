На полках прибыло: россияне раскупили билеты на поезда в регионы

На поезда из Москвы в ряд регионов уже невозможно купить билеты на последнюю неделю года , выяснили «Известия». Так, с 27 по 30 декабря нет свободных мест в поездах на Пермь, Екатеринбург и Великий Устюг . Зато в другие города можно уехать дешево прямо в канун праздника — например, в Череповец, и всего за 330 рублей. Новогодние каникулы — пиковое время для поездок по России за счет того, что одни жители страны стремятся вернуться на малую родину, а другие — использовать зимние праздники для путешествий. Самые востребованные направления у туристов на Новый год — по-прежнему Сочи, Кавминводы и Крым, а также области близ их городов , говорят туроператоры. И добавляют: спрос в этом году соответствует уровню 2020-го, несмотря на отсутствие туристического кешбэка .

Нарядить пальму

Новогодние разъезды в России пройдут в две волны: первые туристы прибудут в пункт назначения 30–31 декабря и покинут его 2–3 января. Вторая волна заезжает 3–4 января и отдыхает до конца каникул , сообщил «Известиям» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, рейтинг популярных направлений у туристов на Новый год возглавляет прибрежный кластер Сочи .

На полках прибыло Отдыхающие на горнолыжном курорте Домбай Фото: РИА Новости/Владимир Семенюк

— Сейчас там низкие цены, из-за того что купаться нельзя. Тем не менее погода очень теплая , есть много развлечений — например, «Сочи Парк» с аттракционами. Поэтому Сочи популярнее Крыма, где и погода прохладнее, и инфраструктура попроще, — рассказал Сергей Ромашкин.

Те, кто не поедет к морю, выбирают области близ своих городов .

— Это один из самых бюджетных вариантов, поскольку нет затрат на авиа- или железнодорожные билеты, туристы едут на своей машине . Стоимость за сутки выходит в районе 3,5 тыс. рублей в отель 3–4 звезды с завтраком. Кстати, примерно такая цена во всех туристических регионах, исключение — Красная Поляна, где сейчас высокий сезон, там намного дороже, — отметил эксперт.

На третьем месте по популярности — горнолыжные туры в Красную Поляну, Домбай, Архыз, Приэльбрусь е и другие регионы, такой отдых год от года становится все более востребованным, добавил Сергей Ромашкин. Следом в рейтинге Кавминводы, куда едут ради медицинских процедур. Затем Крым, Великий Устюг, Петербург, Москва, «Золотое кольцо» и Казань.

— Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас спрос на новогодние поездки примерно такой же. На наш взгляд, это неплохой результат, поскольку год назад в новогоднее время действовал туристический кешбэк (путешественникам компенсировали 20% стоимости тура. — «Известия»), а сейчас нет, — заметил он.

Осторожно, двери закрываются

Между тем в некоторые российские города под Новый год уже раскупили все билеты на поезда, обнаружили «Известия». Так, в Пермь из Москвы на 28–30 декабря свободных мест уже нет — как на официальном сайте «РЖД», так и у агрегаторов. На 31-е число они есть, но в этом случае праздник придется встретить в поезде. Нет в продаже и билетов в Екатеринбург из Москвы с 27 по 30 декабря. Если вы не озаботились заранее организацией поездки в Великий Устюг, то теперь это можно будет спланировать только 1 или 6 января — других дат поисковики не выдают, а самолетом в Великий Устюг добраться нельзя. А вот в Сочи уехать поездом можно практически без проблем: есть билеты и в купе, и в плацкартные вагоны .

Для удовлетворения спроса на поезда дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул компания РЖД назначила более 500 дополнительных поездов , сообщили «Известям» в пресс-службе ФПК («дочка» РЖД).

— Они отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города, — уточнили в компании.

На полках прибыло Туристы в «Итальянском карьере» горного парка «Рускеала» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы запланированы в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк «Рускеала». В межрегиональном сообщении дополнительные поезда доставят пассажиров из Ростова-на-Дону на Имеретинский Курорт или в Кисловодск, из Нижнего Новгорода в Казань и по другим направлениям. Кроме того, при повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов , добавили в ФПК.

Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года, заметили в компании.

— Самые популярные новогодние направления — Адлер, Санкт-Петербург, Казань, Брянск, Белгород, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Самара . Пассажиры также активно раскупают билеты в Саратовскую, Мурманскую, Архангельскую область, — рассказали в «ФПК».

Билеты от 330 рублей

Дешевле всего в канун Нового года (с 29 по 31 декабря) можно отправиться на поезде в Череповец — за 330 рублей в одну сторону, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip.

— Далее идут Котлас (540 рублей), Архангельск (840 рублей), Вологда (960 рублей), Смоленск (1,38 тыс. рублей), Абакан (1,4 тыс. рублей), Тулун (2 тыс. рублей), Белгород (2.2 тыс. рублей). Билеты в Пермь на 31 декабря стоят 2,3 тыс. рублей. Замыкает топ-10 Ростов (Ярославская область): цена билета составит 2,4 тыс. рублей на человека в одну сторону, — рассказали в пресс-службе сервиса.

При этом самым дорогим направлением для путешествия на поезде в канун Нового года стал Магнитогорск — 8,7 тыс. рублей за билет в одну сторону , добавили в OneTwoTrip. Второе место занимает Самара (6,8 тыс. рублей), на третьем — Красноярск (6,77 тыс. рублей).

На полках прибыло Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Также сравнительно недешево обойдутся билеты в Ростов-на-Дону (6,6 тыс. рублей), Оренбург (6,1 тыс. рублей), Астрахань (6 тыс. рублей), Иркутск (5.7 тыс. рублей), Краснодар (5,6 тыс. рублей), Владикавказ и Волгоград (по 5,4 тыс. рублей). Замыкает десятку Новосибирск — 5,2 тыс. рублей.

Недорого путешествовать на Новый год получится и самолетом: в ряд российских городов 29 декабря можно улететь из Москвы за сумму в пределах 2–2,5 тыс. рублей , сообщили «Известиям» в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales. Среди таких направлений — Ярославль и Санкт-Петербург.

За 3,5–4 тыс. в одну сторону можно отправиться в Липецк, Нижний Новгород и Череповец, за 4,5–4,7 тыс. рублей — в Курск и Казань. Дороже обойдется вылет в канун Нового года в Воронеж, Саратов и Чебоксары — в пределах 5,9–6,8 тыс. рублей.