По клику сердца: в РФ составили рейтинг туристических порталов

Среди туристических порталов всех российских регионов наиболее функциональные и посещаемые — у Санкт-Петербурга, Подмосковья и Новосибирской области. Такой вывод сделан в исследовании Высшей школы экономики, с которым ознакомились «Известия». В рейтинге представлены сайты всех регионов, а также два федеральных — Russia.Travel и RussPass. Есть и субъекты РФ, которые порталы для туристов не разработали — на момент исследования их было четыре. Наличие и качество в регионе сайта для туристов — показатель его приоритетов, уверены исследователи. Но даже лидерам рейтинга необходимо доработать и унифицировать свои порталы для путешественников, уверены в Российском союзе туриндустрии.

Лучшие и худшие

Специалисты Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ подготовили рейтинг туристических порталов регионов . Они проанализировали 83 сайта — 81 региональный и два федеральных: Russia.Travel (портал «Ростуризма») и RussPass (создан по инициативе правительства Москвы). На момент проведения исследования в октябре у четырех регионов России порталов для туристов не было, либо они не функционировали — это Кабардино-Балкария, Марий-Эл, Белгородская область и Еврейская автономная область. В Марий Эл «Известиям» сообщили, что по состоянию на 2 декабря сайт для путешественников есть и работает.

Онлайн-ресурсы оценивали по трем блокам критериев: функционал, наличие и качество мобильного приложения, а также посещаемость. В первый блок вошли 22 параметра, среди которых — наличие на сайте описания достопримечательностей, музеев и театров, интерактивной карты, возможности оставлять отзывы и делиться информацией в соцсетях, доступность на английском языке, наличие сервисов по покупке туров, билетов, сувениров, заказа экскурсий. За каждый из них порталу присуждался 1 или 1,5 балла в зависимости от важности. По сумме баллов ставили итоговую оценку, что буквально означает, на сколько процентов сайт соответствует понятию «идеального», пояснили «Известиям» в ВШЭ.

По клику сердца Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Топ-5 рейтинга вошли туристические порталы Санкт-Петербурга (56,6%), Московской области (49,2%), два федеральных — Russia.Travel (47,5%) и RussPass (47,1%), а также сайт Новосибирской области (43,1%). В десятку попали Саратовская (37,3%) и Псковская области (35,6%), Алтайский край (30,7%), Тульская область (30,5%), Бурятия и Крым (по 29,7%, 10—11 места).

Туристические порталы Калининградской и Тюменской областей набрали 28,6% и 28,3% соответственно. Карелия получила 26,4%, Москва — 25,4%, Татарстан — 24,6%, Ставропольский край — 21,2%. А вот Краснодарский край оказался во второй половине рейтинга с 16,9%.

Среди аутсайдеров — Брянская область (6,8%), Ингушетия (5,6%), Калмыкия и Северная Осетия (по 4,2%). Последним в рейтинге стал портал Омской области, который набрал 0,8% от «сайта мечты» для туриста.

Чаще всего на ресурсах регионов для путешественников встречается описание достопримечательностей и музеев, информация об объектах общепита, гидах и трансферах. Реже всего — возможность купить билеты на транспорт или сувениры.

По клику сердца Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Самым посещаемым стал портал Московской области — около 860 тыс. уникальных гостей в месяц. На втором месте с большим отрывом — Russia.Travel (227 тыс.), следом — Новосибирская (165 тыс.), Саратовская области (106 тыс.) и Санкт-Петербург (74 тыс.). В аутсайдерах — республика Тыва (всего 558 гостей за месяц), Иркутская область (310) и Калмыкия (106).

Заинтересованность в туристах

Наличие и качество туристического портала в регионе — определенный показатель приоритетов в конкретном субъекте , полагает начальник отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина. И в этом ключе важно подумать, как можно типовым централизованным решением поддержать те территории, где на разработку и ведение функционального портала недостаточно средств и компетенций, сказала она «Известиям».

— Сейчас мы готовим комплексный рейтинг по всем 85 субъектам РФ с использованием разных источников информации. Это будет исследование по всему пулу вопросов, которые важны для туриста и при выборе места для отдыха, и уже при его непосредственном посещении, — отметила Ляйля Синятуллина.

По ее словам, для развития туризма важно все: и транспортная доступность, и безопасность, и уровень гостиниц, других мест проживания, и даже погода. С этой точки зрения наличие и популярность туристического портала — хорошая отправная точка для знакомства с регионом, а значит, возможного потока туристов, считает эксперт.

По клику сердца Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сегодня более половины туристов получают информацию и покупают туры онлайн — причем уже не со стационарных компьютеров, а со смартфонов, сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Сейчас туристических порталов в регионах становится больше, но сказать, что мы достигли в этом вопросе совершенства, нельзя. Н а некоторых сайтах не актуализируется информация, все они разные по наполнению, и путешественников это отталкивает. Обязательно нужна унификация порталов, чтобы хотя бы не было заметных различий между ними. Нужна и совместимость с федеральными сайтами , — заметил он.

Кроме того, по словам эксперта, субъектам необходимо выбрать свой уникальный символ, с которым они будут ассоциироваться у любого человека. Тогда будет понятнее, зачем ехать в тот или иной регион.