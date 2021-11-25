Ценные вершины: отели Красной Поляны на Новый год подорожали до 50%

Российские горнолыжные курорты на новогодние праздники подняли цены до 50% по сравнению с 2019 годом , сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Особенно выросли цены в Красной Поляне: сутки в скромном отеле обойдутся в 8 тыс. рублей и больше, в «пятерке» — в 40 тыс., отметили турагенты. Не отстают в ценообразовании и менее популярные курорты — там отели подорожали на 35%. Причина — в отсутствии конкуренции: россиянам недоступны Альпы, а достаточного разнообразия горнолыжных курортов внутри страны нет, отметили эксперты.

Вне конкуренции

Для путешествий на новогодние праздники наиболее популярны направления внутри России. «Горнолыжные» Красная Поляна, Домбай, Архыз бьют все рекорды продаж. Причем Сочи втрое популярнее конкурентов из-за более развитой гостиничной инфраструктуры , его доля — более 50%, рассказал «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Но из-за того, что европейские горнолыжные курорты, в первую очередь, Альпы, закрыты для россиян, все наши отели подняли цены . Причем речь идет о росте на 50% по сравнению с 2019 годом . Так, сутки в некоторых отелях «две звезды» с завтраками в Красной Поляне на новогодние даты продаются по 8 тыс. рублей, в «пятерках» — по 40 тыс. Это очень дорого, но туристы едут, потому что альтернатив нет, а горнолыжники — люди увлеченные, пропускать сезон они не готовы , — отметил он.

С этой оценкой согласилась и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Действительно, в отдельные даты некоторые отели Красной Поляны подняли цены на 50% по сравнению с 2019 годом. Это обусловлено как органическим ростом цен из-за инфляции, подорожания комплектующих, затрат на обеспечение антиковидной безопасности, так и высоким спросом со стороны туристов , — рассказала она «Известиям».

По словам Майи Ломидзе, горнолыжники готовы и хотят путешествовать — это единственная категория туристов, которая бронировала туры на Новый год еще в сентябре. Тогда на многие курорты путевку можно было купить недорого, за исключением Красной Поляны, где уже осенью ждали высокого спроса на праздничные зимние даты.

Ценные вершины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Рост цен на отели в Красной Поляне вплоть до 50% подтвердили «Известиям» и в пресс-службе туроператора «Интурист».

— Да, такое положение вещей мы допускаем. Тем не менее, желания отельеров могут не совпасть с реальным спросом, который резко сократился на фоне введения QR-кодов . Поэтому не исключено снижение цен и появление спецпредложений, — отметили в компании.

В целом по всем горнолыжным направлениям в АТОР видят увеличение стоимости туров минимум на 20% по сравнению с 2019 годом и на 10-15% по сравнению с прошлым.

— На мой взгляд, это происходит не столько из-за закрытых зарубежных направлений, сколько из-за нехватки конкуренции внутри страны. Если в России появится еще один курорт уровня Красной Поляны — последняя начнет снижать цены, — уверена Майя Ломидзе.

По ее словам, пока непонятно, в какой перспективе это может произойти.

— Сейчас строится интересный горнолыжный курорт на Сахалине, но в силу географического положения с Сочи ему конкурировать сложно. Курорты есть в Кемеровской, Мурманской, Калужской областях. Иными словами, возможностей для развития горнолыжного туризма много. Курорты должны быть в разных широтах, чтобы ездить кататься могли люди из разных регионов. Тогда мы и увидим снижение стоимости, — считает исполнительный директор АТОР.

Что почем

По данным сервиса по бронированию отелей Booking.com, встретить Новый год на Красной Поляне можно в среднем за 15 тыс. рублей. Самым дешевым выйдет размещение в хостеле в общей комнате на шесть человек: за ночь с 31 декабря на 1 января паре туристов предлагают заплатить 3,2 тыс. рублей. Отдельный номер в отеле «три звезды» стоит в среднем 10-25 тыс. рублей за ночь на двоих. Сутки в «четверке» обойдутся в 26-40 тыс. рублей. В пятизвездочном отеле можно остановиться за сумму от 33 до 58 тыс. рублей. А рекордной по стоимости станет новогодняя ночь в апартаментах скромного метража в 34 кв. м с включенным в стоимость континентальным завтраком — 99,8 тыс. за ночь на двоих.

По словам Алексана Мкртчяна, сутки на Новый год в скромных гостиницах уровня «две звезды» Архыза, Домбая, Приэльбрусья можно забронировать за 4 тыс. рублей, что весьма недешево. Рост цен по сравнению с 2019 годом составил 35%. Снижаться стоимость на этих курортах начнет после 10 января, в Красной Поляне это произойдет позже, отметил эксперт.

Ценные вершины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков