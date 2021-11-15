Без повода расслабиться: туротрасли отказали в снижении НДС

Туристическая отрасль вряд ли получит снижение НДС вдвое, до 10%. К выводу о нецелесообразности такого шага пришло правительство по итогам исполнения поручения президента. Кабмин подготовил соответствующий доклад для главы государства (его проект есть у «Известий»). Снижение НДС для туризма привело бы к потерям федерального бюджета в размере более 37 млрд рублей в год и могло бы стать прецедентом для других отраслей, говорится в докладе. При этом, как заявили «Известиям» в Ростуризме, там выступали и с более радикальным предложением — снизить сбор до 7%. Отраслевые организации и гостиничный бизнес также настаивают на облегчении налогового бремени для туротрасли, ссылаясь на ее малую рентабельность и низкую инвестиционную привлекательность.

Отрицательный вердикт

В середине октября Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума поручил кабмину представить предложения по снижению ставки НДС для организаций туротрасли. Ранее с такими призывами неоднократно выступал гостиничный бизнес. Правительство оперативно проработало этот вопрос и сочло подобную меру нецелесообразной.

Снижение НДС не будет способствовать удешевлению туристических услуг для потребителей, говорится в докладе для президента за подписью премьера Михаила Мишустина. По оценкам ФНС, которые приводятся в документе, сумма ежегодных выпадающих доходов федерального бюджета составит порядка 37,2 млрд рублей при снижении НДС до 10%.

Уменьшение ставки может также приводить в некоторых случаях к необходимости возмещения НДС российским туристическим организациям, что, «по существу, будет являться субсидированием из федерального бюджета на сумму НДС», указано в докладе.

«Такая мера не является прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств», — оценивают в кабмине.

Без повода расслабиться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом с 1 января 2022 года НДС полностью обнуляется для ресторанного бизнеса с оборотом до 2 млрд рублей в год. Выпадающие доходы бюджета составят 38,7 млрд рублей. В 2023-м бюджет недополучит 42,4 млрд, а в 2024 году — 46,2 млрд. Таким образом, в сумме за три года «налоговые расходы» на эту льготу достигнут 127,3 млрд рублей.

А лучше 7%

В сопроводительном письме к докладу за подписью главы Минфина Антона Силуанова сказано, что позиции Ростуризма, Минэкономразвития и Минвостокразвития по вопросу о снижении НДС для туротрасли «в установленном порядке не представлены».

Однако в распоряжении «Известий» оказалось письмо главы Ростуризма Зарины Догузовой в Минфин от 25 октября, в котором агентство выступает даже за более радикальное снижение НДС для туротрасли — до 7%. В нем подчеркивается, что ставка для гостиниц в ЕС составляет в среднем 7–8%, а «лучшая мировая практика» — 0% НДС — действует в Австрии и Израиле.

«Пониженная ставка НДС приносит ощутимый экономический мультипликативный эффект указанным странам, где туризм является одним из приоритетных секторов экономики и используется как драйвер инвестиционной активности», — говорится в письме.

В агентстве также обратили внимание на проблемы внутреннего туризма. 20-процентная ставка НДС для внутренних пакетных туров на фоне того, что выездные турпакеты им вообще не облагаются, «приводит к неконкурентоспособности» российских туристических направлений по сравнению с зарубежными, а также к низкой инвестиционной привлекательности туротрасли, считают в Ростуризме.

Без повода расслабиться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Снижение ставки НДС до 7% сделает инвестиции в отрасль более выгодными, увеличит число предприятий — плательщиков налога, повысит привлекательность внутреннего туризма, а также позволит бизнесу направить высвободившиеся средства на улучшение качества услуг, говорится в письме.

В Ростуризме «Известиям» подтвердили, что направили в правительство вышеуказанные предложения. «Известия» также направили запросы в кабмин, Минэкономразвития и Минфин.

Пострадавшая отрасль

Сокращение налоговой нагрузки на туротрасль поддержали в Торгово-промышленной палате (ТПП), РСПП и «Опоре России».

ТПП предложила снизить НДС для гостиниц и иных средств размещения как минимум до 10% и обнулить его для пакетных туров, говорится в проекте рекомендаций палаты (есть в распоряжении «Известий»). Данные предложения среди прочих налоговых инициатив будут направлены в Минфин, Минэк, ФНС, Госдуму и ГПУ президента в ближайшее время.

«Чем меньше НДС, тем лучше», — заявил глава «Опоры России» Александр Калинин. Он также посетовал, что инициативы о снижении ставки для туристической отрасли многократно отклонялись из-за позиции Минфина.

— НДС — это принципиальный вопрос с точки зрения операционной деятельности. Его снижение было бы очень сильным и абсолютно правильным ходом с экономической точки зрения, — сказал председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько.

Действующая ставка делает российскую туротрасль неконкурентоспособной по сравнению со странами ЕС, Турцией и Египтом, уверен он.

Без повода расслабиться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Туротрасль — одна из самых сложных по уровню налоговой нагрузки, согласен президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин. Он назвал колоссальными налоги на имущество и на землю. Глава РГА посетовал на крайне низкую рентабельность бизнеса и слабую инвестиционную активность.

По мнению вице-президента «АТОР» Дмитрия Горина, снижение НДС и отмена его для пакетных туров — одни из самых эффективных мер поддержки, причем они могли бы быть временными. Эти шаги помогут развить не только внутренний туризм, но и смежные отрасли — транспорт, рестораны, производство продуктов, прогнозирует эксперт.

Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский со своей стороны отметил, что указанные меры существенно поднимут рентабельность и инвестиционную привлекательность гостиниц. А гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин полагает, что уменьшение налоговой нагрузки может повлиять на стоимость номеров в отелях. В этом случае у них будет выбор — снизить цену или оставить ее и больше заработать, а решение будет зависеть от спроса, уверен бизнесмен.

Изменения только НДС недостаточно, требуется комплекс поправок в налогообложение отрасли — «налоговый маневр», включающий также снижение страховых взносов, считают в Федерации рестораторов и отельеров России и Союзе туризма и гостеприимства. При этом, по мнению Центра стратегических разработок союза, для федерального бюджета наиболее выгодной была бы полная отмена НДС для коллективных средств размещения, а не его уменьшение до 7–10%.