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Почва под ногами: чем заняться туристу в Воронежской области

Странная выхухоль, радушные бобры и орловские рысаки
Фото: Александр Железняк
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Почва под ногами: чем заняться туристу в Воронежской области
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2021-11-15 16:12:54
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Внутренний туризм по России продолжает набирать популярность. Но если летом большинство стремилось уехать поближе к морю (в основном к Черному, но некоторые предпочитали и Белое), то сейчас самое время изучить географию сугубо континентальную. Например, Черноземье — и начать, конечно, с Воронежской области. Подробности — в материале «Известий».

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Морская стихия

Впрочем, море в Воронеже тоже есть — разумеется, Воронежское. И пусть формально это всего лишь водохранилище, но город может похвастать настоящей военно-морской историей. В конце XVII столетия здесь, на реке Воронеж, молодой царь Петр начал строительство боевых кораблей. Были сооружены верфи и доки; построены суконные, канатные и текстильные предприятия; налажена заготовка строевого дуба, осины и сосны. Всё это позволило построить здесь 58-пушечный линейный корабль «Гото Предестинация», а потом и еще более 200 судов. Так Воронеж стал родиной российского флота. Первый российский линкор сейчас восстановлен и превращен в музей.

Почва под ногами
Виды Воронежа
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Как туда добраться:

Перелет на самолете из Москвы до Воронежа — 1 час 5 минут, билеты в диапазоне 1800–5000 рублей. Можно поехать и автомобилем по трассе М4 — 516 км, 6–8 часов пути.

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Город несколько раз перестраивался, горел и возрождался, менял свое лицо. Сегодня это культурный и научно-образовательный центр, конкурирующий с Москвой и Санкт-Петербургом. Сюда приезжают учиться со всей страны. А где молодежь, там жизнь — клубы, рестораны, театры, фестивали, места для отдыха и спорта. Кстати, если приехать в Воронеж летом, то на местном «море» можно даже купаться — вода в верхнем течении настолько чистая, что в ней водятся привередливые раки.

Бобры добры

Выехав из центра Воронежа по Тамбовской трассе и проехав около 50 км в сторону Графской станции мимо полей с, как и обещано, черной землей, вдали замаячит «островок» зелени. Это Воронежский заповедник им. В.М. Пескова, лежащий на песчаных террасах-подушках и снабжающий водой прилегающие поля. В заповеднике есть своя гостиница (стоимость стандартного номера — 1700 рублей) и кафе. За один день здесь всё не посмотришь, поэтому стоит остановиться на пару суток и взять экскурсию по экотропам «Малая черепахинская» и «Заповедная сказка», сходить в Музей В.М. Пескова и посетить Бобровый городок.

Почва под ногами
заповедник
Фото: Александр Железняк

Главные «звезды» Воронежского заповедника — это, конечно, бобры. Всего столетие назад считалось, что этот ценный промысловый зверь был полностью истреблен в России. Но экспедиция ученых под руководством С.И. Огнева обнаружила на реке Усманке несколько поселений бобра. За 98 лет существования заповедника усманские бобры размножились и расселились (не без помощи человека, конечно) по всему миру. Экологическая пластичность вида поражает. Стоимость билета в Дом бобра: 270 рублей (взрослый), 200 рублей (детский). Детям до 6 лет бесплатно.

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Здесь гуляли мамонты

В часе езды от Воронежа расположен археологический объект мирового значения — музей-заповедник «Костенки». В современных Костенках едва ли не каждый второй дом стоит над стоянкой древнего человека, к большому неудовольствию местных жителей. Рачительные костенцы сетуют, что копни лопатой — то кость вылезет, то еще что-нибудь совершенно бесполезное для хозяйства. Но для науки эти находки бесценны. В Костенках с давних времен и до наших дней находят древние артефакты и кости огромных животных. Гигантские кости заинтересовали в свое время даже Петра I: он думал, что это останки боевых слонов Александра Македонского, «ходившего воевать со скифами».

На правом берегу Дона Хохольского района Воронежской области находится городище Костенки и единственный в своем роде археологический музей. Здесь под искусственным куполом находится полностью сохранившееся жилище людей верхнего палеолита, сложенное из костей мамонта.

Почва под ногами
Музей-заповедник "Костенки"

Музей-заповедник «Костенки»

Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева

В музее есть особенный экспонат — реконструированный 3,5-метровый мамонт. Зовут его Степа. Степа оснащен новой шкурой из алтайских яков и бивнями из полиуретана. Выглядит он как настоящий и периодически призывно ревет — ученые восстановили, как мог звучать «голос» мамонта. Стоимость посещения — 100 рублей, с экскурсией — 200 рублей.

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Скалы Дивногорья

Воронежская область полна сюрпризов. Но чтобы их увидеть, надо отправиться за 130 км к музею-заповеднику «Дивногорье». На огромном высоком плато находятся белоснежные меловые скалы, похожие на огромных птиц, которые присели отдохнуть, залюбовавшись невероятным пейзажем, да так и застыли, окаменев. Еще какие-то сто лет назад Дивных останцев насчитывали около двадцати, но, увы, осталось всего пять.

В 1699 году Петр I проходил здесь по Дону и, увидев Дивы, назвал эти места «парадижем», или раем русской земли. Практически в это же время у подножья меловых гор появились два странствующих монаха, которые шли в Святую землю и несли с собой икону Богородицы Сицилийской. Они остановились на отдых на берегу реки Тихой Сосны и после трапезы обнаружили, что икона исчезла. По церковному преданию, икона сама вознеслась на вершину меловой скалы и указала благое место. Тогда монахи поняли, что цель их достигнута и прорубили в скале храм, где до сих пор находится икона. На территории Дивногорья есть и действующий Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь. Основан он в 1653 году игуменом Гурием с братией. Главная природная особенность монастыря — лабиринты пещер в меловой горе. Попасть в пещеры нельзя, а вот послушать пение насельников — можно.

Почва под ногами
музея-заповедника "Дивногорье"

Музей-заповедник «Дивногорье»

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В 1917 году русский географ Петр Семенов-Тян-Шанский предложил создать в Дивногорье заповедник по типу американских национальных парков. Через три года в Дивногорье приехал ботаник Б.М. Козо-Полянский и, ошеломленный разнотравьем плато, начал свои исследования. Толщина мела на территории Дивногорья достигает ста метров. Почвенный слой — всего 30–40 см, но на нем растет целый мир реликтовых растений — 850 видов представителей флоры горных степных склонов России и переселенцев из стран Средиземноморья, здесь же обитает более 25 видов редких насекомых и степных животных, занесенных в Красную книгу.

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В Дивногорье бесплатная парковка, за посещение заповедника деньги не берут, только за вход в пещерный комплекс и экскурсовода надо будет заплатить 260 рублей. Остановиться можно в кемпинге или гостевом доме.

Родина орловского рысака

Орловские рысаки, несмотря на распространенное заблуждение, не имеют никакого отношения к городу Орлу — названы они были в честь графа Орлова-Чесменского, занимавшегося селекцией породы. А делал он это на Хреновском конезаводе, который основал в этих краях на подаренных императрицей Екатериной II землях в 1776 году. Спроектировал и построил завод архитектор Доменико Жилярди. Величественная архитектура завода восхищает, но еще большего восхищения заслуживают лошади. В конюшнях можно увидеть лучших представителей орловской породы.

Почва под ногами
Памятник графу Алексею Орлову

Памятник графу Алексею Орлову, основателю Хреновского конного завода, возле центрального корпуса предприятия

Фото: РИА Новости/Алексей Николаев

Орлов заложил в породе красоту, неприхотливость и выносливость. Ему нужны были лошади, способные на красивую резвую рысь. Граф так любил своих питомцев, что на заводе запрещал хлыст и бич. Лошадь, считал он, должна бежать «вольно, свободно, непринужденно». На конезаводе можно взять экскурсию с посещением музея и конюшен (стоимость взрослого билета — 280 рублей, детского — 160 рублей). Часовая прогулка на орловском рысаке в сопровождении инструктора — 900 рублей.

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В ожидании выхухоли

Хоперский заповедник находится в восточной части Воронежской области. Большая часть площади заповедника покрыта лесами, среди которых прячутся 400 озер. Когда-то здесь жили тысячи маленьких юрких выхухолей. В XIX веке и в начале ХХ века зверек практически был истреблен. Секрет мускусной железы выхухоли — сильнейший природный инсектицид. Крестьяне убивали выхухоль ради ее хвоста, который клали в комоды и сундуки. Позже открылось, что секрет — великолепный закрепитель запаха для парфюмерной промышленности, ноский, теплый, легкий и мягкий мех шел на воротники, шапки, куртки для летчиков. Сегодня промысел выхухоли строго запрещен, но в Хоперском заповеднике осталось от силы 100 зверьков. Десятки лет ученые из заповедника пытаются изучить выхухоль и помочь ей выжить, но таких успехов, как с бобром, пока не достигли.

У выхухоли нет врагов в природе, но ее популяция стремительно уменьшается. Выхухоль — естественный индикатор изменения чистоты окружающего мира. Зверек реагирует на уход воды, тепловой режим, изменения в кормовой базе. Отслеживать в природе выхухоль практически невозможно: кольцевать нельзя, особи неразличимы между собой. Содержание и размножение в неволе невозможно. Выхухоль плохо переносит стресс, любое волнение для нее смертельно. Жизнь выхухоли не сочетается с человеком и его жизнедеятельностью — это единственное, к чему единогласно пришли ученые.

Почва под ногами
заповедник
Фото: Александр Железняк
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Кроме выхухоли в заповеднике обитают лось, косуля, акклиматизированный пятнистый олень, кабан, волк, лисица, барсук, лесная куница, около трехсот видов птиц, среди которых орлан-белохвост, сапсан, скопа, беркут, могильник и дрофа. В Хоперском заповеднике есть несколько экскурсионных маршрутов, можно пересечь заповедник по реке Хопер на байдарках. Стоимость с одного взрослого человека — 600 рублей; 300 рублей для школьника или студента; дошкольники — бесплатно.

Праздник Ломы

Самый удивительный объект, который находится на границе с Волгоградской областью и куда обязательно стоит отправиться после посещения Хоперского заповедника, — природный парк «Ломы» в Воробьевском районе. Полвека назад стоял на этом месте одноименный хутор Ломы, а потом исчез с географической карты области, оставив после себя одичавшие сады, холмики да покосившиеся кладбищенские кресты. В 2002 году местный старожил Василий Козлов решил сделать инсталляцию из валунов в память о Ломах, но не остановился на этом. На месте исчезнувшего хутора появились пруд и парк, было высажено более 17 тыс. деревьев и кустарников. Теперь на 150 га территории — каменные лабиринты, фонтан на валунах, мельница, старинная маслобойня, навесной мост, экотропы, пасека с дикими пчелами и многое другое.

Парк Ломы
Природный парк «Ломы»

Природный парк «Ломы»

Фото: ломы.сайт

В парке можно остановиться на несколько дней и пожить в дизайнерских домиках. Аренда обойдется в 5 тыс. рублей — три комнаты с двуспальными кроватями, диван, кухня и обеденный стол. Посещение самого парка бесплатное.

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