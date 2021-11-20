Кто в шато горазд: чем удивит туриста Кубань после пляжного сезона

«Жарко круглый год» — под таким слоганом курорты Краснодарского края борются за внутреннего туриста, которому интересны не только черноморские пляжи и горнолыжные склоны «Розы Хутор». Вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» корреспондент «Известий» открыл для себя Кубань в «несезон» — с ее экологическим, винным и гастрономическим туризмом.

Кормилица в пестром платье

С приходом на юг России поздней осени солнце не перестает жарко светить над благодатной краснодарской землей — это первое, что понимаешь, глядя в иллюминатор на подлете к Анапе. Температура воздуха в ноябре днем обычно не опускается ниже 15 °C, ветра почти нет, а солнечных дней куда больше, чем пасмурных. Под крылом самолета «Уральских авиалиний» аккуратные прямоугольники плодородных пашен и изобильных лугов.

Кто в шато горазд Фото: Сергей Шандин

Уже в международном аэропорту Витязево становится понятно, что, несмотря на солнце, без ветровки не обойтись. Нагулять аппетит перед посещением местных ресторанов отправляемся на тропинки Государственного природного заповедника «Утриш». Осень — идеальное время для посещения этого места. Редкие субтропические растения (их здесь более 380 видов) обретают яркие теплые тона — алый, красный, желтый. Идеальный фон для фотопортретов на природе. Но самостоятельный вход на природоохранную территорию запрещен — только экскурсии с аккредитованным гидом или сотрудником заказника.

Еще одно место паломничества блогеров и любителей селфи — озеро Сукко. Знаменитые 32 кипариса давно уже стали популярными декорациями для отечественных тревел-изданий. Любимый аттракцион гостей озера — катание на катамаранах и SUP-бордах вокруг стволов этих исполинов. Вот только не все туристы бережно относятся к уникальным растениям и пытаются взобраться на деревья, что чревато немалым штрафом.

Белеет парус одинокий

Хорошая новость для любителей прокатиться под парусом — российское правительство в октябре утвердило концепцию развития яхтенного туризма до 2030 года. Краснодарский край займет важное место в проекте. Местные предприниматели связывают будущее Черноморского побережья с развитием этой прибыльной и востребованной в мире отрасли туризма. Не за горами тот день, когда яхтсмены со всего света будут захаживать не только в турецкие, хорватские и греческие марины, но и в наши, российские. Конечно, для этого помимо энтузиазма потребуются значительные инвестиции — уже прозвучала сумма 800 млрд рублей.

Кто в шато горазд Фото: Сергей Шандин

— По международным стандартам марины должны находиться на расстоянии не менее 20 морских миль друг от друга, что дает возможность путешествовать вдоль побережья, — рассказывает о перспективах и трудностях проекта представитель регионального министерства туризма Евгений Демченко.

Увы, пока в Краснодарском крае такие объекты можно пересчитать по пальцам одной руки. Зато интерес к лодкам растет год от года, свидетельством чему кузница парусного спорта Кубани — клуб Abrau Sailing на озере Абрау. Здесь готовят спортсменов для состязаний в классах «Оптимист» и RS Quest. Любители же могут взять на прокат плавсредство по душе — от SUP-борда до яхты. А если не будет попутного ветра, то хорошо сделать несколько кругов на элегантной моторке. Разумеется, на борту предложат напитки, которыми славен этот регион Кубани. А вот познакомиться поближе с историей отечественного виноделия можно на берегу.

Экскурсию на завод и в музей «Абрау-Дюрсо» лучше бронировать заранее. Желающих заглянуть в подвалы, где хранили вина для царского двора и партийного начальства, немало. Вам расскажут, как напиток аристократов и буржуа стал украшением стола простого советского гражданина благодаря наркому пищевой промышленности Анастасу Микояну. По легенде Иосиф Сталин потребовал, чтобы бутылку, символизирующую роскошную жизнь, мог поставить на стол под Новый год каждый рабочий Страны Советов. Нарком выполнил поставленную задачу с блеском.

Кто в шато горазд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

С имперским размахом

Не скучает без посетителей и совсем новый объект энотуризма — винодельня Шато де Талю в Геленджике. Идеальное время для посещения — на закате солнца. Виноградники растут вплоть до крутого обрыва, с которого открывается захватывающий вид на лес и море. Сама огромная усадьба может показаться несколько перегруженной роскошью: пестрая расцветка фасада, избыток лепнины, повсюду львы, фонтаны, мрамор… Впрочем, туристам нравится, о чем говорит нескончаемый поток автобусов. Особой популярностью пользуются экскурсии на производство и дегустация в специальном зале, тоже весьма помпезном.

Визит в ресторан — логическая кульминация всех циклов работы Шато.

— Мы находимся на одной широте с Бордо, и это обязывает делать акцент на красном вине и сопутствующих блюдах. В меню представлена французская и русская кухня. Отличительная особенность — использование локальных продуктов. Одно из знаковых блюд — говяжий язык с грильяжем из каштана и дробленой пшеницы. Особенность блюда в использовании в его составе местного трюфеля — этот гриб собирают в районе Кабардинки, — рассказывает управляющая рестораном Кристина Таховская.

Бренд-шефом заведения стал Илья Захаров, за спиной которого солидный опыт работы в ресторанах White Rabbit Family. А в качестве шеф-повара на кухне трудится Сергей Куприянов, член Национальной гильдии шеф-поваров России и кавалер французской гильдии гастрономов Chaine de Rotisseurs. Неудивительно, что актуальное меню представляет собой сложный русско-французский гастрономический микс, где луковый суп, сделанный на местном вине, дополнен сезонными лисичками, черноморская барабуля в теплом салате сочетается с картофелем нуазет, а нежное крем-брюле из пастернака аккуратно оттеняет черная икра.

Не так размашисто, но изящно и со вкусом оформлена еще одна рекомендуемая к посещению для экотуриста точка на карте Кубани — «Винотеррия». Этот агротуристический комплекс — семейная винодельня с отелем и рестораном. Черноморская кухня здешних поваров была отмечена премией Wheretoeat. Помимо собственного вина хозяева предлагают гостям дары моря, локальные сыры, натуральные закрутки и свежий хлеб собственного производства. Отдельного внимания заслуживают блюда из рапана.

Кто в шато горазд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Шаром покати

Кубань уже давно превратилась в по-настоящему светское место с соответствующим статусу набором развлечений — но по куда более разумным, чем в столицах, ценам. Пожалуй, самый бюджетный вариант игры в гольф в России предложат в клубе «Геленджик Гольф Резорт». Почувствовать себя аристократом можно, заплатив за день на роскошном, тщательно выстриженном поле всего 6 тыс. рублей. Правда, придется потратиться еще и на клюшки — их надо привезти с собой либо арендовать набор «инструментов» на месте. Опытные инструкторы научат попадать по мячу, не нанося урона траве. Одно из главных преимуществ поля — вид на горы и море.

Кому скучно смотреть на катящиеся по вылизанному полю шары, тот может с ветерком прокатиться на джипе до перевала Грозовые ворота. Здесь снималась одноименная военная драма о подвиге псковских десантников.

Краснодар в финале

Тур по югу России невозможно представить без посещения Краснодара, столицы кубанского казачества. Пешеходная прогулка по местному Арбату — Красной улице в компании знающего экскурсовода перевернет стереотипное представление о русском Юге. На главной магистрали расположен восстановленный бронзовый памятник императрице Екатерине II, даровавшей черноморские земли казакам из бывших запорожцев. Рядом воссозданный в этом столетии Войсковой собор Святого Благоверного князя Александра Невского, взорванный большевиками в 1932 году.

Исторический центр богат скульптурами и арт-объектами: памятник любимым киногероям Шурику и Лидочке, чуть подальше бронзовеет «гость Краснодара», застывший и вытянувший шею от восхищения. А на пересечении с улицей Горького один из самых «народных» памятников — композиция по мотивам полотна Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Авторы оставили незанятыми бочку и табурет, чтобы каждый желающий мог дополнить картину своим присутствием.

Кто в шато горазд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

На окраине Краснодара расположился один из лучших в Европе футбольных стадионов. Вокруг арены раскинулся парк, по праву считающийся шедевром мирового ландшафтного дизайна. Парк признан лучшим в номинации Eurasian Park Awards международной премии International Large Urban Parks Awards.

Кубань вообще и Краснодар в частности знамениты своими ресторанами. В заведении «Угли-угли» на улице Тургенева шеф-повар Андрей Матюха готовит блюда из местных продуктов, используя различные техники открытого огня — японскую (на спицах), скандинавскую (томление), отечественную южную технику. По вполне доступным ценам в ресторане можно попробовать тартар-шашлык, «восстановленный» картофель на углях, фирменный десерт «Угли-угли», представляющий собой мусс из темного и горького шоколада с соленой карамелью. Андрей Матюха и его ресторан заняли 6 место в национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia.

Интересной альтернативой вылету домой с побережья станет возвращение через Краснодар. Здесь тоже есть удобные воздушные ворота — международный аэропорт имени Екатерины Великой. Он занимает девятое место в России по числу перевезенных пассажиров. Стоит взять в расчет, что дорога от побережья на автомобиле или автобусе может занять до пяти часов, поэтому выезжать следует максимально рано — в Краснодарском крае пробки похлеще московских.

«Нечерноморское» будущее края

Стратегию развития туризма в крае утвердили еще несколько лет назад. Предполагалось, что к 2030 году поток гостей должен вырасти до 24 млн человек в год (в 2019 году было 17 млн). Но пандемия всё изменила. Теперь очевидно, что гнаться за количеством, не работая над качеством услуг и сервиса, не имеет смысла, считает врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Кто в шато горазд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы обеспечить достойные условия для туриста, — рассказала Мария Золотухина «Известиям». — Большие перспективы связаны с развитием Азовского побережья края. Это теплое море, которое быстро прогревается, пологие пляжи и большие неосвоенные территории, которые можно планировать к застройке системно: Голубицкая, Темрюк, Тамань, Кучугуры.

Еще одна точка роста, обозначенная врио министра в беседе с «Известиями», — противоположный от моря склон Кавказских гор: Мостовской, Отрадненский, Апшеронский районы. Речь идет о создании рекреационных зон вокруг термальных вод с уникальными лечебными показателями.