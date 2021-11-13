Этой ярмарки краски: чем заняться русскому туристу в Колумбии

Одна из самых ярких и самобытных стран Южной Америки способна превратить отпуск в настоящую красочную палитру впечатлений. Ведь в Колумбии вы нигде не увидите серых оттенков, а за неделю путешествия от Боготы до Картахены можно проехаться по всему цветовому кругу. Самые яркие впечатления — в материале «Известий».

Столичные зарисовки

Что посмотреть в Колумбии Фото: Ольга Растегаева

Богота представляется городом зловещим, который может тебя спрятать в своих разукрашенных стенах, устроить тебе таких приключений, что сердце еще будет долго биться при одних только воспоминаниях. От былых непростых времен остались лишь воспоминания да старая проволока над заборами, за которыми стоят некогда богатые дома. Нельзя сказать, что Богота спустя 30 лет после противостояния с наркобаронами стала абсолютно безопасной. Но столица Колумбии превратилась в один из крупнейших мегаполисов Южной Америки, с хорошим уровнем жизни, отличной системой общественного транспорта, спокойными и модными районами на севере, с историческим центром Ла-Канделария, где, как и в любом большом городе мира с той же вероятностью, мелкие воришки могут украсть то, что плохо лежит.

Как добраться: Прямых рейсов из России нет. Самый удобный способ — лететь через Стамбул. Расписание и большое количество рейсов позволяют выбрать удобную стыковку.

Граффити Фото: Ольга Растегаева Граффити Фото: Ольга Растегаева Граффити Фото: Ольга Растегаева Граффити Фото: Ольга Растегаева Граффити Фото: Ольга Растегаева

Метаморфоза, произошедшая с Боготой, весьма привлекательна. Власти, увлекшись идеей урбанизма, привнесли новые традиции. Например , по воскресеньям в Боготе перекрывают с 7:00 до 14:00 несколько центральных улиц ради Цикловии — веловыходного, когда все катаются на велосипедах. В Боготу также пришел тренд завтракать на рынке — на главный, Палокемао, нужно приехать пораньше, чтобы застать ночной цветочный торг. А еще проводить время в кофейнях, ведь мы в столице одного из главных кофейных экспортеров мира.

В Ла-Канделарии, самом самобытном ярком районе города, собираются все — дизайнеры и искусствоведы, городские сумасшедшие, туристы, которые восхищаются новыми граффити и фотографируются на главной площади Боливара. Стрит-арт в Боготе стал отдельным видом искусства, новые муралы высочайшего уровня появляются на улицах часто. Их фото тут же разлетаются по интернету, оставаясь в сетевой памяти даже тогда, когда их закрашивают. Охота за новыми граффити — отличная идея для тематической экскурсии. Можно пройтись по центру и съездить в промышленный район Distrito Graffiti самому, а можно забронировать бесплатную экскурсию Bogota Graffiti Tour, которую придумали сами художники. В ярких исторических кварталах никак нельзя пропустить музейный квартал, где первым делом нужно смотреть на работы великого колумбийского гения Фернандо Ботеро.

Золото Фото: Ольга Растегаева Золото Фото: Ольга Растегаева Золото Фото: Ольга Растегаева Золото Фото: Ольга Растегаева

Но всё же главный музей Боготы — Золотой. В Museo del Oro хранится такое количество золота, которое довело бы до умопомрачения любого конкистадора. Более 55 000 изделий, предметов культа, статуэток и многого другого представлено в залах и галереях, расположенных на трех этажах. При музее работает отличный магазин, где можно купить авторские украшения. Если позволит время, стоит дойти до Ботанического сада в районе Эль-Салитре, где собрана интересная коллекция экзотических растений из всех климатических зон Колумбии (20% всех видов флоры на планете!), поглазеть на старые викторианские дома в Кинта-Камачо, подняться на гору Монсеррате, оттуда открываются лучшие виды на Боготу.

Что посмотреть в Колумбии Фото: Ольга Растегаева

Останавливаться в Боготе лучше в Чапинеро или Зона-Роза — тут можно сидеть в барах до полуночи, устроить отличный шопинг, прогуляться по паркам.

1000 оттенков кофейного

Если бы регионы Колумбии можно было бы разукрасить по цветам, то кофейному региону достался бы глубокий зеленый. Засаженные кустами кофе холмы и тропические леса не оставляют вариантов ни для какого другого цвета. Здесь всё вертится вокруг большого бизнеса — на границе трех колумбийских департаментов Киндио, Рисаральды и Кальдаса в предгорьях хребтов Кордильера-де-лос-Андес находятся сотни кофейных плантаций.

В Колумбии выращивают только арабику, никаких других сортов для чистоты вкуса не культивируют. Но зато нот и ароматов насчитывается почти 1000, на многочисленных дегустациях , что проводят на кофейных фабриках, можно научиться слышать и узнавать хотя бы с десяток. В Колумбии предпочитают пить кофе-тинто, не слишком крепкий напиток с добавлением тростникового сахара панела. Молотые зерна заваривают кипятком, отчего он приобретает необычный, чуть кисловатый и насыщенный вкус.

Как передвигаться по стране: Из-за горного рельефа, несмотря на небольшой километраж между городами, дорога может превратиться в мучение. Проще всего передвигаться внутри страны на самолетах. К тому же тарифы на внутренние авиаперелеты очень дешевы.

Для большего погружения в кофейную историю нужно посетить пару крупных компаний, таких как San Alberto в городе Буанависта, прогуляться по плантациям, изучить тонкости процесса, увидеть полный кофейный цикл — от маленького кустика из проросшего зернышка до ароматной чашки кофе, который подают в рюмках на террасах с невероятными видами на зеленые холмы. А затем попасть на одну из маленьких семейных фабрик, где почти всё делают вручную — от сбора ягод до финальной обжарки.

Часто сами фермеры организовывают небольшие туры на свои угодья, при этом доставляют гостей на территорию своих хозяйств на ярких открытых джипах, на которых в дни урожая перевозят мешки с кофе.

Что посмотреть в Колумбии Фото: Ольга Растегаева

Три дня на «кофейный треугольник» вполне достаточно , будет время даже прогуляться по крошечным и ярким городкам — Саленто, Палестина, заехать в Армению и Перейру, посетить долину Кокоры, часть национального парка Лос-Невадос, чтобы увидеть редчайший пейзаж на земле — высокие восковые пальмы в тумане.

Останавливаться лучше в старинных частных асьендах, где подают завтраки на лужайках и устраивают собственные туры на дружественные плантации.

Сальса и лень

Картахена-де-Индиас, а именно так официально называют главный город Колумбии на Карибском море, совершенно непохож на Боготу. Здесь всё иное — настроение, атмосфера, архитектура, климат и даже кухня. Всего час лета из аэропорта Эльдорадо, и больше не нужны теплые куртки и дождевики — Картахена сразу примет в свои жаркие объятия, закружит в ярких звуках сальсы и очарует навсегда. Cамый правильный план в Картахене — гулять по улицам старого города, разглядывать дверные молоточки в виде ящериц и осьминогов, дразнить попугаев, сидящих в тихих двориках, фотографировать резные балконы, украшенные цветами, скупать модные дизайнерские штучки в местных бутиках (обязательно — индейские сумки-мочилас в рядах Лас-Боведас!) и тусоваться в квартале Гетсемани.

Что посмотреть в Колумбии Фото: Ольга Растегаева

Что попробовать: В Колумбии надо обязательно попробовать свежие смузи из экзотических фруктов, которые все пьют каждый день, да и сами фрукты — особенно популярны луло, тамарилло. Самый популярный суп ахияко из четырех видов картофеля, риса, кукурузы и курицы подают почти в каждом ресторане и кафе. Жареные пирожки эмпанадас с самыми разными начинками предлагают в качестве закусок. Но, пожалуй, всеми любимое блюдо в стране — кукурузные лепешки арепас.

В пятничный и субботний вечера там царит вечный праздник — хохот и сальса, гул толпы, крики уличных продавцов и какофония автомобильных клаксонов и музыки. Если прийти сюда днем, нужно блуждать по кривым разукрашенным улицам, слушать музыкантов и болтать с паленкерос — женщинами в ярких одеждах и пышных юбках, с чашкой фруктов на голове. Возвращаться в центр лучше пешком, свернуть по дороге к старому форту Сан-Филипе-де-Барахас, пройти мимо часовой башни Торре-дель-Релох, посидеть в уличном кафе у площади Сан-Диего, найти дом Габриэля Гарсии Маркеса, его колумбийцы зовут просто Габо.

Писатель жил в Картахене совсем недолго, памятных мест почти нет, но многие из его романов описывают именно ту атмосферу, которая царит здесь до сих пор. Впрочем, местные гиды водят не только литературные экскурсии по мотивам его произведений, но и гастрономические от Foodies Colombia. Во время последних угощают любимыми блюдами писателя.

В Картахене лучше остановиться в историческом центре. Любителям отдыха у бассейна стоит посоветовать найти отель или апартаменты в Бока-Гранде, чем-то похожем на Майами.

Колумбия Фото: Ольга Растегаева Колумбия Фото: Ольга Растегаева Колумбия Фото: Ольга Растегаева Колумбия Фото: Ольга Растегаева Колумбия Фото: Ольга Растегаева Колумбия Фото: Ольга Растегаева Колумбия Фото: Ольга Растегаева

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