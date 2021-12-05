Культурный ход: чем удивляет туристов зимний Томск

Кто и когда впервые назвал Томск Сибирскими Афинами, точно не установлено, однако известно, за что город получил такое название, — это старейший в Сибири образовательный, научный и культурный центр. Чем интересен город и его окрестности — в материале «Известий».

Что делать в центре

Томск — город для пеших прогулок, даже зимой, считают местные жители. К рождественским и новогодним праздникам на главной площади сооружают ледяные горки, скульптуры, каток, устанавливают елку. Здания украшают иллюминацией, которая славится далеко за пределами города и, как говорят, восхищает всех приезжих.

Здесь сосредоточено множество памятников деревянной и каменной архитектуры XVIII–XX веков. В центре, например, можно увидеть множество творений знаменитого архитектора Константина Лыгина, которые легко узнаваемы — его кирпичные здания не покрывали штукатуркой. Произведения деревянного зодчества сосредоточены в основном на трех улицах — Кузнецова, Белинского и Красноармейской. Двухэтажные дома, украшенные богатой резьбой, были построены для состоятельных томичей в самых разных архитектурных стилях — классика, скандинавский модерн, неоготика, эклектика.

Культурный ход «Изумрудный дом» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Орлова

Знаменитый «Изумрудный дом» на Белинского, 19, — здание, которое архитектор Станислав Хомич построил для своей семьи, сказочный желтый «Дом с жар-птицами» на Красноармейской, 67, купец Леонтий Желябо подарил дочери на свадьбу, яркий пример русского стиля — голубой дом на Красноармейской, 71, с пышным декором и необычной планировкой — жилище купца Георгия Голованова. В большинстве домов до сих пор живут люди или располагаются различные организации.

Множество деревянных домов сохранилось в Татарской слободе. Первыми томичами и были эуштинские татары. Город был основан в 1604 году, когда татарский князь Тоян со свитой прибыл к Борису Годунову просить о принятии их земли в русское подданство и защите от набегов енисейских кыргызов и калмыков. После этого на берегу реки Томь и был возведен первый казачий острог.

Культурный ход Дом Карим Бая Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Орлова

Главная архитектурная достопримечательность Татарской слободы — особняк купца Карим Бая, который сколотил состояние на торговле лошадьми. В здании сейчас находится Центр татарской культуры, где можно узнать много интересного о быте эуштинских татар. Особый интерес представляют прорытые под домом подземные ходы — богатые купцы создавали себе таким образом хранилища для богатств и пути для отступления на случай нападения.

Губернская аптека Томска, бывший аптечный магазин «Штоль и Шмитъ», до сих пор снабжает томичей лекарствами, а туристам представляет небольшую музейную экспозицию, в которой собраны разнообразные медицинские инструменты, приспособления, склянки с препаратами и тематическая литература.

В Томском краеведческом музее расскажут, как отличить китайский чай, который здесь появился уже в середине XVIII века, от бурятской подделки, а самовар — от чайника, в Музее истории Томска покажут, как в Сибири встречали гостей и чем угощали, как выглядела гостиная богатого купца, который мог позволить себе механическое пианино и полифон, а также позволят подняться на пожарную каланчу, с которой виден весь город.

Культурный ход Пожарная каланча над Музеем истории Томска Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Орлова

Зачем идти в театр

Театр кукол «2+ку» можно назвать одной из главных достопримечательностей Томска. Эта небольшая и не очень приметная избушка посреди частных деревянных домов — детище всемирно известного кукольника Владимира Захарова. Инженер-робототехник, увлекшийся театром и с середины 1980-х полностью посвятивший себя искусству, создал уникальную технику кукловождения, которой не существовало в мире, — «кукла на запястье», — а затем и свой собственный театр. Здесь он был и рабочим сцены, и мастером-кукольником, который сам создает своих персонажей, и сценаристом, и режиссером, и автором текстов, и актером. Его знали во всем мире — он часто ездил на всевозможные театральные фестивали и конкурсы, откуда всегда возвращался с наградами. Зимой 2019-го Владимир Захаров погиб в мастерской, расположенной рядом с театром, когда пытался вынести из загоревшегося здания своих кукол.

58678678 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Орлова 789678565745 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Орлова 79689698 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Орлова

Однако дело его не умерло — театром занялись его друзья и ученики, также в большинстве своем ранее не имевшие отношения к искусству. Возможно, это и позволило сохранить во всех смыслах слова сказочную атмосферу «2+ку», которая восхищает не только детей, но и взрослых. Перед началом спектакля в прихожей и в зале посетителей встречают куклы, которые вдруг оживают, делятся своими проблемами, вздыхают, отпускают язвительные замечания, затягивают песни. А глубокие философские тексты в сочетании с искренностью и простотой исполнения заставляют прослезиться даже самых суровых зрителей.

Что интересного есть за городом

Обязательное место для посещения в Томске — сельский парк «Околица». Это гигантский музей под открытым небом, где выставлены работы участников ежегодного международного конкурса «Праздник топора». Мастера резьбы по дереву съезжаются сюда со всего мира. Среди деревянных скульптур, которые стоят под открытым небом на протяжении года до следующего праздника, сейчас можно увидеть, например, Анну Павлову, созданную гостем из Перу, участок Транссибирской магистрали, вырезанной финном из цельной сосны, композицию монгольских мастеров под названием «Весна» или творение бригады из Подмосковья, центром которой является главный персонаж мультфильма «Ежик в тумане».

Культурный ход Сельский парк «Околица» Фото: vk.com/Сельский парк «Околица»

Также в парке можно покататься на тюбингах, снегоходах и собачьих упряжках, принять участие в разнообразных ремесленных мероприятиях, гастрофестивалях, мастер-классах, например, по кузнечному делу или росписи глиняной игрушки.

Еще одна интересная точка — Семилуженский острог, реконструкция деревянной казачьей крепости XVII века в селе Семилужки. Ее создатель — Владимир Ильин — сам встречает гостей, показывает территорию, на которой есть часовня, баня, русская изба, кузница, трапезная, лабаз с секретом, разрешает позвонить в колокола, пострелять из лука, примерить доспехи. А после прогулки ставит старинный самовар и угощает чаем с сибирскими травами, распевая песни и частушки под гармонь.

Как попасть в тайгу

Ну и, конечно, как в Сибири обойтись без похода по тайге. Один из прогулочных маршрутов — путешествие к Таловским чашам. Это большие известковые образования посреди леса, наполненные бьющей из-под земли водой, очень вкусной и, по рассказам местных жителей, чрезвычайно полезной.

Культурный ход Таловские чаши Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Орлова

Если идти зимой, то прогулкой для неподготовленного человека это можно назвать с трудом, особенно если выйти с утра пораньше и занесенную за ночь снегом тропинку еще никто заново не протоптал. Однако при надлежащей экипировке лесной маршрут вызывает восторг у всех туристов, особенно у любителей здорового образа жизни и активного зимнего отдыха. Рядом с чашами оборудована площадка для отдыха, где можно посидеть у костра, согреться горячим чаем, а при желании и приготовить что-то посущественнее.

Где остановиться

Большинство отелей Томска вне зависимости от звездности и цены имеют общую черту — в них всегда очень чисто и чрезвычайно тепло.

Тем, кому важна домашняя атмосфера и душевное отношение, — прямая дорога в «Спорт-Отель», расположенный рядом с Дворцом зрелищ и спорта. Хозяйка Юлия принимает каждого гостя как родного, решает все проблемы и готова исполнить практически любой каприз. Цены в гостинице очень демократичные — начинаются от 1 тыс. рублей в сутки, при этом всем без исключения полагаются халат и тапочки, чтобы чувствовать себя как дома, чистота везде идеальная. Позавтракать сюда можно зайти и с улицы — как и для постояльцев, сет будет стоить 300 рублей. Каждый день на выбор гостям предлагается два сета — например, овсянка с пармезаном, блинчики с мясом и фруктовый салат или яичный скрембл с овощами, сэндвич с лососем и оладьи с соусом, а также кофе или чай.

Ностальгирующих по советскому быту может заинтересовать гостиница «Томск», расположенная на одной из главных улиц города — проспекте Кирова. Кроме привычного набора номеров, гордости администрации — номера для людей с ограниченными возможностями, а также комнаты для влюбленных, здесь имеются трехкомнатные апартаменты в советском стиле, которые администрация решила сохранить для ценителей. Тем более что номер этот пользуется огромной популярностью и почти никогда не пустует, в том числе и благодаря скромной цене.

Культурный ход Фото: Гостиница Абажуръ

Поклонникам старины стоит отправиться в отель «Абажуръ», расположившийся в историческом здании, которое является памятником деревянного зодчества. Резные наличники, лестница с балясинами, оставленная без отделки оригинальная бревенчатая стена, старинные предметы быта — всё здесь располагает к погружению в атмосферу XIX века. Стандартный номер обойдется в 2,3 тыс. рублей, завтрак — в 300 рублей. Во всех номерах имеются ванны, а для связи с администрацией на кровати у тумбочки вместо стационарных телефонов лежат мобильные.

Любители роскоши могут расположиться в отеле «Кухтерин», названном в честь знаменитой купеческой фамилии, представители которой внесли большой вклад в развитие города. Это предприятие в ближайшее время ожидает повышения категории, после чего станет единственным пятизвездочным отелем в Томске. В лобби — черный торшер в виде коня в натуральную величину, белый рояль, витая мраморная лестница и гигантская хрустальная люстра. Цены стартуют от 5 тыс. рублей за одноместный стандартный номер и доходят до 17 тыс. рублей за двухкомнатный люкс, завтраки для всех постояльцев бесплатны. В отеле имеется тренажерный зал и акватермальная зона.

Что попробовать

Заведений общепита в Томске великое множество, как привычных сетевых, так и локальных, где можно попробовать блюда из местных продуктов.

В ресторане «Сибирская трапеза», к примеру, подают салат с присоленным муксуном и икрой щуки, теплый салат с ростбифом из лося, медальоны из марала, скоблянку из оленины, пельмени с нельмой и осетриной — всё в пределах 350 рублей.

Ресторан «Нарым» предлагает гостям сугудай из чира и строганину из стерляди, уху с муксуном и шейкой рака, строганов из оленины с моченой клюквой и фирменные настойки: кедр и вишня, коренья и травы, груша и дым, крыжовник и ревень.

Кафе-музей «Солянка» интересно прежде всего своими интерьерами и экспонатами. Здесь выделяется четыре зоны — дореволюционная, где собраны атрибуты промышленного бума начала века, советский красный уголок с вымпелами, грамотами, портретами Ленина, квартира советского интеллигента с книжными полками, бюстами классиков, чайными сервизами и территория музыки с поющим Ленноном, изготовленным кукольником Владимиром Захаровым, и рабочими девайсами прошлого века, которые при желании можно включить и послушать. Посетители так увлекаются осмотром экспозиции и фотографией, что про еду надолго забывают. Хотя основой меню в этом заведении являются советские блюда, здесь также можно найти что-нибудь интересное, например грузди соленые с луком и сметаной, блинчики с капустным припеком, уху из щуки по-сибирски, строганину из семги с луком.

Культурный ход Сугудай из чира со взбитым маслом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Орлова

Что привезти

Любители народного творчества и ремесленных изделий будут очарованы поделками из кедра и бересты, особенно местные мастера славятся деревянным кружевом, из которого составляют целые художественные панно или создают детали для разнообразных предметов обихода.

Томские водоемы чрезвычайно богаты рыбой . На местном рынке всегда можно купить стерлядь, муксуна, нельму, пелядь. Деликатесы из дичи удобно брать с собой в виде консервов — здесь можно найти разнообразные паштеты и тушенку из мяса медведя, лося, косули, оленя, бобра, марала.

Культурный ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Орлова

Самый распространенный ингредиент томских сладостей —кедровый орех. Его добавляют в мед, мармелад, конфеты и шоколад, из него делают марципан и разнообразные напитки, а также продают упаковками самого разного размера в очищенном виде. Еще один излюбленный продукт местных кондитеров — шишка, из которой варят варенье, заливают ее различными видами шоколада и продают в виде конфет.