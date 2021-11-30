Некоторые любят погорячее: врачи рассказали об опасности чая

Чрезмерное увлечение черным и зеленым чаем может навредить здоровью. По словам врачей, некоторые компоненты, содержащиеся в популярном напитке, повышают риск желудочно-кишечных расстройств, поражения печени, нервной системы и даже кровотечения. Как пить чай без вреда для здоровья и кому рекомендуется ограничить его потребление, разбирались «Известия».

Польза и вред чая

Российские врачи рассказали о пользе и вреде чая и назвали категории людей, которым следует употреблять этот напиток с осторожностью. По словам врача-эндокринолога и диетолога «СМ-клиники» Оксаны Михалевой, чай содержит тысячи биологических соединений: витамины (A, C, K, β-каротин), аминокислоты, органические кислоты, липиды, белки, углеводы и кофеин. Кроме того, в состав напитка входят микронутриенты фтор, бор, кобальт, медь, марганец, молибден и цинк.

Благодаря этому чай обладает разнообразными полезными свойствами. К примеру, он может оказывать антиоксидантное и противомикробное действие и снижать холестерин в крови.

В то же время, добавляет врач, некоторые компоненты чая (например, катехины и кофеин) могут быть вредны для здоровья при употреблении в большом количестве. В частности, любителям крепко заваренного чая могут грозить желудочно-кишечные расстройства (от тошноты до запоров) и даже повреждение печени. Кроме того, напиток может оказывать негативное воздействие на нервную систему и вызывать нарушение сна.

Некоторые любят погорячее Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По утверждению диетолога, безопасное количество зеленого чая составляет три чашки в день, а черного 4–5 чашек в день при условии правильного заваривания —1 грамм сухого листа чая на 100 мл напитка.

Врачи обращают внимание, что множество полезных веществ, включая антиоксиданты и витамины, содержатся и в других продуктах питания, например, в рыбе. В зимний период врачи-диетологи особенно рекомендуют жирные породы рыбы, однако призывают не забывать и о специальных витаминных комплексах.

Пить с осторожностью

По словам Оксаны Михалевой, употребление большого количество чая противопоказано людям с депрессией и тревожными расстройствами, аритмиями, сердечными заболеваниями, гипертонией, а также заболеваниями почек, хронических заболеваниях печени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, чаем не следует увлекаться людям, которые принимают аспирин и другие лекарства, снижающие свертываемость крови, противовоспалительные препараты и некоторые антидепрессанты. Все дело в том, что чай может усилить действие этих лекарств и увеличить риск кровотечения, объясняет врач.

Некоторые любят погорячее Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Женщинам, принимающим препараты, содержащие эстрогены (например, гормональные контрацептивы), тоже следует относиться к чаю с осторожностью из-за риска повышения тревожности, артериального давления и сердечных аритмий.

— Также чай нарушает всасывание препаратов железа и фолиевой кислоты (что особенно важно для беременных женщин и людей с анемией), поэтому его не рекомендуют употреблять за 1 час до и ранее чем через 2 часа после приема препарата железа, — говорит эндокринолог.

Кроме того, по утверждению собеседницы «Известий», крепкий чай не следует пить перед оперативным вмешательством — это может привести к кровотечениям.

Что вреднее — кофе или чай?

Чай наравне с кофе можно назвать одними из самых популярных напитков в мире, говорит гастроэнтеролог-эндокринолог, старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Екатерина Есакова. Основным компонентом, содержащимся в их составе, является кофеин.

Некоторые любят погорячее Фото: ТАСС/URA.RU/Natalia Chernohatova

— Количество кофеина варьируется от сорта кофе и чая, крепости напитка и способа приготовления, — говорит врач. — Поэтому сложно дать однозначный ответ, что вреднее — кофе или чай. Нужно разбирать каждый вид напитка отдельно. Например, содержание кофеина в 100 мл черного чая средних сортов может быть больше, чем в обычном растворимом кофе, а в одной стандартной чашке зеленого чая — больше, чем в чашечке эспрессо.

По утверждению гастроэнтеролога, потребление кофе и чая в разумных пределах не вредит организму и даже полезно для него. В умеренном количестве кофеин способствует повышению физической выносливости, увеличению работоспособности и оказывает стимулирующее действие на головной мозг. Однако высокие дозы могут привести к повышенной нервозности и бессоннице. Помимо этого, кофеин воздействует на сердечно-сосудистую, дыхательную, выделительную системы и на компоненты желудочно-кишечного тракта.

— Существует ряд заболеваний, при которых кофеин может пагубно сказаться на их течении. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, аритмии, сахарный диабет, заболевания почек и печени, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, — отмечает собеседница «Известий».

По утверждению врача-эндокринолога медицинского центра «Синай» Мадины Плиевой, в среднем, для взрослого человека безопасно выпивать до 3-4 чашек кофе в день.

Некоторые любят погорячее Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Также не стоит забывать о таком феномене как абстиненция — то есть зависимость от кофеина. Это является задокументированным клиническим симптомом и в некоторых случаях требует специфического лечения, — заключает врач.

Впрочем, мнения врачей в отношении пользы и вреда кофе существенно разнятся. Так, ранее о пользе кофе заявила британский диетолог Фрэнки Филлипс, отметившая снижение вероятности возникновения сахарного диабета второго типа при постоянном потреблении кофе. Кроме того, Филлипс отметила пользу напитка для тех, кто борется с лишним весом.