Домашнее равновесие: кофе потерял лидерство среди напитков в РФ

К концу весны чаю удалось вернуть утраченные позиции на рынке: доли потребления этого напитка и кофе сравнялись. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Росчайкофе». В период самоизоляции россияне сделали выбор в пользу традиционного домашнего напитка, говорят в организации, а продажи кофе с начала года рухнули на треть — в первую очередь из-за закрытия заведений общепита и длительного режима самоизоляции. Даже там, где напиток можно было купить на вынос, спрос на него был ниже, так как офисные работники трудились из дома. Кроме того, в 2020 году в России резко подскочило изготовление черного и зеленого чая: с января по май оно выросло на 17,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Чайный рывок

В России, по данным официальной статистики, производство зеленого и черного чая в упаковках массой не более 3 кг в январе–мае выросло на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: индекс производства пищевых продуктов за этот период вырос на 6,9%. При этом в мае было изготовлено 9,5 тыс. т чая, что на 21,1% меньше апрельского показателя.

В пресс-службе Росстата «Известиям» подтвердили, что динамика изготовления чайной продукции с начала года и до конца весны резко подскочила. Это связано с тем, что на рынке появились новые производители чаев с добавками , пояснили в службе.

Гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе («Росчайкофе») Рамаз Чантурия напомнил «Известиям», что в 2017-м и 2018-м потребление этих напитков в натуральном выражении было примерно на одном уровне: по 160 тыс. т. за год. А в 2019-м кофе обгонял чай в продажах. По данным организации, реализация всех видов этого напитка (зерновой, молотый, растворимый и смеси) по итогам года составила 180 тыс. т. Тогда как потребление чая (всех сортов) было на уровне 140 тыс. т.

Но к настоящему моменту ситуация снова изменилась: в 2020 году кофе потерял лидерство. Дело в том, что после начала режима самоизоляции его реализация снизилась на 30%.

— Продажи кофе существенно сократились из-за новых ограничений для заведений общепита, не все решили работать на вынос. В итоге люди стали меньше покупать этот напиток вне магазинов, хотя спрос на кофе в рознице существенно не менялся. В конечном итоге напиток потерял завоеванные в прошлом году позиции, — пояснил Рамаз Чантурия. — При этом граждане увеличили потребление чая: большую часть времени они проводили дома, а чай — это традиционный домашний напиток для россиян.

Покупатели также ориентировались на стоимость товаров: цена упаковки чая сейчас ниже, чем кофе , добавил он. Хотя влияли и другие факторы, в том числе психологические. Например, россияне воспринимают чай как средство для поддержания иммунитета и борьбы с болезнями, поэтому какое-то время они более охотно пили именно этот напиток, а не бодрящий кофе. Кроме того, некоторые виды чая успокаивают, этот фактор также влиял на выбор потребителей в переменчивые времена.

В итоге доли кофе и чая при домашнем потреблении примерно сравнялись к началу лета, что отразилось на продажах напитков , хотя точная статистика пока подсчитывается, отметил глава ассоциации.

Дорого-богато

Средний чек при покупке кофе в мае составил 401 рубль (в целом по стране), что на 26% больше аналогичного показателя прошлого года , сообщил «Известиям» представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД». При этом объем продаж в денежном выражении в продуктовой рознице (без учета реализации в общепите и вендинге) вырос на 15%. Средний чек при покупках чая увеличился на 11% — до 100 рублей. Объем его продаж вырос на 3%.

В пресс-службе «Ашана» «Известиям» сказали, что действительно наблюдали резкий всплеск спроса на чай перед введением нового режима самоизоляции. Так, например, на 11-й неделе (9–15 марта) продажи этой продукции увеличились на 7%, а на следующей неделе (16–22 марта) — на 26% по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. При этом, как подчеркнули в компании, продажи кофе в этот период снижались .

А вот по данным «Ленты», в январе–мае реализация кофе и чая выросла сопоставимо. В условиях самоизоляции покупатели действительно стали чаще употреблять традиционный домашний напиток. При этом в компании зафиксировали существенный рост продаж зернового и молотого кофе. А вот ситуация с растворимым и кофе в стиках обратная — их обычно пьют на работе, поэтому режим самоизоляции негативно сказался на продажах.

Коммерческий директор «Утконос онлайн» Михаил Толоконников сказал «Известиям», что продажи кофе в январе–мае увеличились на 56%, а чая — на 39% в штучном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. Такую динамику реализации в компании связали с ограничением работы кофеен.

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сказали, что в целом наблюдают рост спроса на обе категории товаров и связывают эту тенденцию с режимом ограничений. При этом спрос на кофе в этой сети превышал и продолжает превышать спрос на чай. Это может быть связано с временным закрытием заведений общепита и сокращением потребления этого напитка на вынос, добавил представитель ритейлера.