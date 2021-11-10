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Британский диетолог рассказала о пользе кофе

Британский диетолог Филлипс рассказала о пользе кофе
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Британский диетолог Фрэнки Филлипс заявила о снижении вероятности возникновения сахарного диабета второго типа при постоянном потреблении кофе. Об этом сообщается на сайте Eat This, Not That!.

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По словам специалиста, в день человек без вреда для здоровья может выпивать до пяти чашек кофе, однако суммарное количество кофеина не должно превышать 400 мг в сутки. Диетолог добавила, что это правило не распространяется на беременных.

Филлипс отметила, что регулярное потребление кофе, в частности, способствует снижению риска развития болезней сердца и сосудов, поскольку в нем содержатся антиоксиданты, обладающие противовоспалительным действием.

Кроме того, по словам Филлипс, кофе улучшает работу мозга и ускоряет метаболизм, а потому полезно для людей, которые борются с лишним весом.

При этом она отметила, что данный напиток необходимо употреблять с осторожностью: не добавлять в него продукты с содержанием жира и сахара, пишет НСН. Однако, напомнила специалист, важно правильно пить кофе: в него не стоит добавлять сахар, сиропы, жирные сливки и молоко.

1 октября диетолог Елена Соломатина назвала допустимую ежедневно дозу кофе. По ее мнению, без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек этого напитка.

27 сентября врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных.

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