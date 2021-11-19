Врач назвала полезную для иммунитета рыбу

Рыбы северных морей содержат большое количество веществ, способных улучшить иммунитет человека и общее состояние организма. Лучше всего для употребления в пищу подходят скумбрия и сельдь. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявила диетолог Надежда Цапкина.

По словам врача, данные виды рыбы содержат ценный легкоусвояемый белок, а также являются источником витамина D, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.

«Всё это благотворно влияет на иммунную систему. Причем чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов, которые в больших количествах могут быть вредны нашему организму», — приводит «РИА Новости» слова Цапкиной.

16 ноября эндокринолог Татьяна Бочарова сообщила, что недостаток витамина D в осенне-зимний период помогут восполнить не только таблетки и витаминные комплексы, но и специальные продукты в рационе: жирная рыба — лосось, тунец, треска, сардины, и яичный желток. Она добавила, что в средней полосе России с мая по сентябрь важно принимать солнечные ванны.

В октябре врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, как недостаток витамина D в организме вызывает серьезные заболевания мозга. Из-за дефицита полезного микроэлемента ускоряются процессы старения мозга, повышаются риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.