Потянуло к земле: что ждет россиян в новом дачном сезоне

В этом году загородные дома россиян уверенно берут верх над курортами. Как показывают результаты опросов, примерно каждый пятый житель России планирует провести летний отпуск на собственной даче. Какие нововведения ждут в этом сезоне дачников и о чем следует помнить, чтобы сезон прошел без проблем, разбирались «Известия».

На какой срок продлена дачная амнистия

В декабре 2021 года в России в очередной раз продлили дачную амнистию. В упрощенном порядке оформлять собственность на земельные участки и возведенные на них жилые строения можно до 1 марта 2031 года. Закон распространяется на участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, как правило, полученные еще в советское время и, соответственно, не оформленные в соответствии с действующим законодательством, на которых стоят жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года. Также дачная амнистия предусматривает уведомительный порядок строительства жилых домов, возведение которых начато до 4 августа 2018 года, в отношении которых не было получено разрешение на строительство.

Каким образом можно воспользоваться дачной амнистией

Самое простое — то, что касается участков, предоставленных на любом основании до 30 октября 2001 года, даты вступления в силу Жилищного кодекса РФ. Такие участки можно оформить в собственность, предоставив заявление и документы, подтверждающие право владения земельным участком. Как рассказали в Росреестре, основанием для кадастрового учета и регистрации права на земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, может являться выписка из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления.

Постановка на кадастровый учет и регистрация прав на жилой или садовый дом, возведенный на участке, могут быть осуществлены на основании технического права на дом и правоустанавливающего документа на земельный участок. Уведомительный порядок действует и для тех построек, строительство которых началось до 4 августа 2018 года, но до сих пор не завершено. Проще говоря, если раньше нужно было получать разрешение на строительство дома по задуманному владельцем плану, то теперь об этом необходимо лишь уведомить местные власти, представив необходимые документы.

Потянуло к земле Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В новой редакции амнистия действует и для наследников земельных участков и жилых строений на них. Для них действует аналогичный порядок регистрации, но в дополнение к перечисленным документам им потребуется представить официальный документ о вступлении в права наследования.

Кто выигрывает от дачной амнистии

По мнению юристов, продление дачной амнистии равно выгодно и дачникам, и государству. «Продление дачной амнистии вполне объяснимо: это стимулирует рынок, помогает экономике. Она упрощает процедуру оформления права собственности граждан на недвижимость: земельные участки и строения на них. Государство нуждается в финансировании бюджета, а дачная амнистия способствует всё большему переходу недвижимости в частные руки, соответственно, в бюджет поступает больше налогов. Дачная амнистия позволяет гражданам представлять минимум документов и не проходить через сложные процедуры, например судебные, которые влекут большие расходы. Кроме того, за счет упрощенной процедуры приобретения права собственности разгружаются государственные органы и суды», — поясняет Юлия Рамзенкова, член Ассоциации юристов России.

Надо ли регистрировать собственность на землю и дом

Несмотря на то что подавляющее большинство дачников предпочитают воспользоваться преимуществами дачной амнистии, некоторые не торопятся с регистрацией прав собственности на землю и дом. Дело в том, что пока земля и строения не значатся в Росреестре, на них не приходят налоговые уведомления. Но дело не всегда в желании увильнуть от закона. «Есть пенсионеры, которым чисто физически трудно заниматься оформлением, есть люди, для которых затраты, связанные с постановкой на кадастровый учет, слишком велики, есть, наконец, владельцы, которые, к примеру, получили дачный участок в наследство и мало интересуются его судьбой. Поэтому даже продление дачной амнистии не гарантирует, что все, кто имеет на нее право, воспользуются ею», — говорит председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Между тем, как утверждают эксперты, регистрация земельных участков и дачных домов — в прямых интересах дачников. «Юридические плюсы определенно есть, — говорит Юлия Рамзенкова. — Во-первых, гражданин приобретает недвижимость в собственность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он может распоряжаться своим имуществом в рамках закона — например, продавать или завещать его. Во-вторых, в процессе приобретения права собственности заявитель может заказать услуги по межеванию и утвердить границы своего участка, что поможет потом при возникновении споров с соседями и не только. Кроме того, оформленное право собственности на жилой дом поможет избежать штрафов за возведение самовольной постройки».

Потянуло к земле Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В чем выгода регистрации права собственности для владельцев

Власти также объясняют плюсы официальной регистрации земли и строений. Так, сотрудники министерства имущественных отношений Московской области проводят встречи с представителями дачных товариществ, рассказывая о том, что принесет им регистрация. По словам заместителя главы ведомства Юрия Лаврякова, зарегистрированная недвижимость позволяет получить стопроцентное возмещение по страховому полису. Кроме того, в зарегистрированном садовом доме начинает действовать понижающий коэффициент при расчете цен за электроэнергию, возникает право на имущественный налоговый вычет, а при постоянном проживании официальный владелец строения получает право на снижение платы за коммунальные услуги и возможность прописки в дачном доме.

Нельзя упускать из виду еще один важный момент: при проектировании объектов федерального значения, например федеральных трасс, владельцы участков, попадающих в зону строительства, получают полное возмещение за свое имущество. Если же оно не оформлено в собственность, с возмещением могут возникнуть проблемы. Это, безусловно, не самый частый вариант, однако он хорошо иллюстрирует тот факт, что юридическое оформление собственности, безусловно, помогает дачникам увереннее смотреть в завтрашний день.

Как будет проводиться электричество

9 октября 2021 года вступило в силу постановление правительства РФ № 1711 «О внесении изменений в правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации». Документ со столь длинным названием подарил дачникам и садоводам свободу самостоятельного подключения к электросетям. В этом сезоне они могут договариваться о подключении с энергосбытовыми организациями самостоятельно, не подключая и даже не ставя в известность руководство СНТ. Теперь дачники в вопросе подключения электричества не зависят от добросовестности руководства товарищества и не должны ждать, пока все члены СНТ наконец-то соберутся и примут общее решение о подключении, что иногда растягивается на годы.

Что нужно сделать для подключения к электросетям

Для подключения к электросетям достаточно подать заявку в сетевую организацию, электрическое хозяйство которой находится в максимальной близости от границ участка. Это можно сделать лично или через сайт «Россетей» портал-тп.рф. В течение 10 рабочих дней организация представит пользователю в личном кабинете полный пакет документов и счет на оплату. Фиксированная плата за технологическое присоединение по льготному тарифу составит 550 рублей. Разумеется, стоимость сопутствующих работ по протяжке кабелей, вводу электричества в дом и установку счетчика оплачивается отдельно.

Потянуло к земле Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Для подключения по льготному тарифу должно соблюдаться несколько условий. Во-первых, потребление не должно превышать 15 кВт — этого вполне достаточно для нужд частного дачного дома, не перегруженного электроприборами. Во-вторых, подключение осуществляется по третьей категории надежности, то есть оно не предусматривает резервного энергообеспечения на случай аварии. В-третьих, заявитель не должен был подключать по льготному тарифу другие объекты в том же районе в предыдущие три года. И, наконец, самое сложное: расстояние от дачного участка до ЛЭП нужной мощности не должно превышать 800 м, в противном случае дачнику могут отказать в заключении договора из-за отсутствия технической возможности.

Как не получить проблемы с пожарными

Многие дачники даже не думают, что практически ежедневно нарушают закон. Между тем пожарная инспекция предупреждает: за нарушение правил противопожарной безопасности на участке предусмотрены немалые штрафы, которые с прошлого года стали еще строже. При этом незнание законов не освобождает отдыхающих на природе граждан от ответственности.

Решили пожарить на участке шашлык? Имейте в виду: расстояние от мангала до жилого строения должно быть не менее 5 м, а до поленницы, забора или беседки — не менее 2 м. В противном случае вам грозит штраф до 3000 рублей в соответствии со ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях.

Потянуло к земле Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Решили сжечь траву или сухостой? Подготовьте специальное место для сжигания — металлическую емкость, вкопанную в землю на глубину не менее 30 см. Она должна находиться на безопасном расстоянии от строений и деревьев и очищена от всего, что может загореться, — сухостоя, травы и мусора . За нарушение данной нормы предусмотрен такой же штраф, как и за неправильно установленный мангал. Если же в регионе введен особый противопожарный режим — например, связанный с жарой, засухой или лесными пожарами, — разведение огня на участке запрещено вообще и даже розжиг мангала по всем правилам будет считаться нарушением — с соответствующим штрафом.

Кто-то, возможно, сочтет действующие нормы слишком суровыми, но многие эксперты, напротив, считают их недостаточными. « Противопожарные нормативы связаны с безопасностью людей. Если, не дай бог, на участке случится пожар — пострадать может весь поселок. А у нас, как правило, в каждом доме, на каждом участке — по несколько нарушений, а иногда и не по одному десятку. Пожарных инспекторов, как правило, не хватает на все участки — он решает вопросы с руководителями СНТ по поводу нарушений на уровне товарищества, которых тоже немало. Эту ситуацию невозможно исправить разом. Необходимо понемногу, шаг за шагом, работать с людьми, объяснять, что соблюдать противопожарные нормы — в их интересах. Тогда понемногу, шаг за шагом, ситуация начнет улучшаться», — говорит Андрей Туманов.

Можно ли завести на даче козу

2 августа 2021 года Верховный суд РФ подтвердил решение волгоградской региональной государственной инспекции по использованию и охране земель, ранее оштрафовавшей местную жительницу за установку курятника в саду. Женщина была оштрафована на 10 тыс. рублей за нецелевое использование земель. Оспаривая это решение, женщина дошла до Верховного суда, который, однако, встал на сторону инспекторов и подтвердил правомерность наложенного штрафа. «При рассмотрении дела выявлено... несоответствие вида использования ею земельного участка ни основным, ни условно разрешенным видам использования, перечисленным в правилах землепользования и застройки городского округа Волгограда», — говорится в постановлении Верховного суда.

Потянуло к земле Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников