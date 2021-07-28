Советская история: кратовские дачи и их обитатели

Этот дом построен в 1936-1937 годах в кооперативе имени Ломоносова. После постройки его предоставили супружеской паре Нине и Владимиру Барановым. Владимир Ильич был профессором, доктором физико-математических наук, заведующим радиометрической лабораторией Всесоюзного института минерального сырья, заведующим радиогеохимической лабораторией Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Нина Николаевна родом из дворянской семьи. Ее отец Николай Владимиров был начальником Владикавказской железной дороги. Она окончила Смольный институт и познакомилась с Владимиром Ильичом на рабфабрике. Нина Николаевна не работала, занималась хозяйством. Именно благодаря ее пожеланиям дом приобрел столь необычную форму, элементы декора и круглую веранду. По рассказам Татьяны Сергеевны, внучки Нины Барановой, бабушка привлекла к ремонту мастера Андрея Ефимовича с сыновьями. Специально для веранды они выпаривали доски, чтобы те приняли изогнутую форму. После смерти Нины Николаевны в 1975 году дом был разделен между родственниками, позже половина была продана. Оставшаяся часть принадлежала ее дочери, а затем внучкам. И сейчас он наполнен жизнью — хотя половина не очень большая, она вмещает множество родственников