Советская история: кратовские дачи и их обитатели

Кратово начали использовать под дачное строительство еще со времен князей Голицыных. В советское время в подмосковном поселке жили многие известные личности, среди них кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, писатель Михаил Зощенко, композиторы Сергей Прокофьев и Владимир Шаинский, поэт и исполнитель Булат Окуджава. Фотограф Юрий Савинцев, внук композитора Петра Савинцева, провел здесь детство, а спустя десятилетия решил рассказать об уникальном дачном поселке. Его работы представлены на выставке «Кратовские дачи», которая проходит в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева. Советская усадьба 1950-х архитектора Абрама Кагана и другие дома с историей — в фотогалерее «Известий»
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Фото: пресс-служба МУАР/Фёдор Савинцев
Этот дом построен в 1936-1937 годах в кооперативе имени Ломоносова. После постройки его предоставили супружеской паре Нине и Владимиру Барановым. Владимир Ильич был профессором, доктором физико-математических наук, заведующим радиометрической лабораторией Всесоюзного института минерального сырья, заведующим радиогеохимической лабораторией Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Нина Николаевна родом из дворянской семьи. Ее отец Николай Владимиров был начальником Владикавказской железной дороги. Она окончила Смольный институт и познакомилась с Владимиром Ильичом на рабфабрике. Нина Николаевна не работала, занималась хозяйством. Именно благодаря ее пожеланиям дом приобрел столь необычную форму, элементы декора и круглую веранду. По рассказам Татьяны Сергеевны, внучки Нины Барановой, бабушка привлекла к ремонту мастера Андрея Ефимовича с сыновьями. Специально для веранды они выпаривали доски, чтобы те приняли изогнутую форму. После смерти Нины Николаевны в 1975 году дом был разделен между родственниками, позже половина была продана. Оставшаяся часть принадлежала ее дочери, а затем внучкам. И сейчас он наполнен жизнью — хотя половина не очень большая, она вмещает множество родственников
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Фото: пресс-служба МУАР/Фёдор Савинцев
Когда-то здесь жила семья с двумя детьми. Брат и сестра все время ходили вместе и принимали множество гостей — играли в прятки на втором этаже, где было свалено множество разных интересных вещей. Лет 15 назад у дома появились новые хозяева. Они переделали все интерьеры, однако внешний облик здания остался прежним
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Фото: пресс-служба МУАР/Фёдор Савинцев
Первым хозяином этого дома был учееный-механик, конструктор, доктор технических наук, профессор Лев Евангулов. После окончания Московского авиационного института он почти полвека преподавал в нем. Ученый работал над созданием конструкции первого советского гидравлического тормоза, был главным конструктором и директором заводов Наркомата авиационной промышленности. За создание приборов для испытания двигателей был удостоен Сталинской премии. Умер в Москве в 1986 году. После смерти его супруги, 18 лет назад, у дома появились новые хозяева, которые не стали в нем практически ничего менять
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Фото: пресс-служба МУАР/Фёдор Савинцев
Этот дом сначала принадлежал Андрею Воейкову, он получил его в 1932 году от организации «Мосарктикснаб». В это же время в Кратове был основан кооператив «Полярник». В 1939 году Воейков отправился в командировку на остров Шпицберген, и дом стал принадлежать его дочери, жившей в то время на Колыме. Женщина работала бухгалтером в группе Папанина, а ее муж был начальником золотого прииска. Супруги трудились вахтовым методом: три года на Севере и полгода отпуска, который они проводили в Кратове. Несколько семей из Москвы пережидали в нем войну
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Фото: пресс-служба МУАР/Фёдор Савинцев
Это здание было построено советским офицером для больной матери — ей требовались уход и покой. Специально для нее он сконструировал небольшой лифт на второй этаж, сейчас шахта заложена, в ней обустроены кладовые. В доме были ванная комната, две печки и уникальная литая винтовая лестница. Позже дом принадлежал преподавателю Московского химико-технологического института имени Д.И. Менделеева, а затем перешел к его дочерям — педагогу Щукинского театрального училища Марине Александровне Пантелеевой и ее сестре, которая работала переводчиком в Индии. Новый владелец, который приобрел здание несколько лет назад, решил оставить его в первозданном виде
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Фото: пресс-служба МУАР/Фёдор Савинцев
В 1936–1937 годы этот дом строила супружеская пара — доктор химических наук, профессор Михаил Павлович Герчук и его супруга Софья Михайловна, врач по профессии. Сейчас здесь живет со своей женой Надеждой Христофоровной их сын, инженер Юрий Герчук
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Фото: пресс-служба МУАР/Фёдор Савинцев
«Дом был построен в 1936 году, это была типовая застройка, — рассказывает его владелец Николай Лютомский. — Все начиналось в 1928–1929 годах, когда по итогам НЭПа инженеры начали строить на Патриарших прудах кооперативный дом. В 1934 году кооперативное жилье национализировали, кому-то вернули стоимость деньгами, а кому-то предложили участки земли в Кратове. Моему деду Льву Тимофеевичу Цукерману, выпускнику МГТУ им. Баумана, специалисту-технологу по строительству заводов, было 38 лет, когда он смог приобрести участок. Мама была архитектором, стеклянная терраса в доме — ее проект, который она сделала в 1952 году. Сейчас я проживаю постоянно в Кратове и подружился со всеми бабушками в округе — мы с ними учим латынь и ведем светские разговоры на английском и немецком языках...»
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Фото: пресс-служба МУАР/Фёдор Савинцев
Этот дом построен, как и все в Кратове, в середине 1930-х годов. По слухам и наличию характерных деталей, к созданию проекта мог приложить руку архитектор Щусев. До войны дом приобрел новый хозяин, о котором просят не распространяться. Это был видный церковный деятель. Известно, что дом был куплен для двух его дочерей. Строение часто называют «Дом с лирами» — тут всегда играла музыка, звучали песни. Родители специально придумывали сюжеты и устраивали большие детские театральные представления
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Фото: пресс-служба МУАР/Фёдор Савинцев
Эта дача принадлежала французу Жоржу Жаке, врачу-гомеопату. В Россию молодой талантливый специалист, окончивший Сорбонну, приехал из Марселя по приглашению царского правительства. По приезде он встретил свою любовь Марию Дурасову. Когда началась Первая мировая война, Жаке ушел на фронт, где был военным лекарем. Незадолго до революции 1917 года у Жоржа и Марии родился сын, вскоре после этого они развелись. В начале 1920-х годов Жаке начинает частную практику, отказываясь от вступления в партию и работы в клиниках. Он становится одним из основоположников официально не признанной в России гомеопатии и активно развивает это направление, чему способствуют связи с высшими чинами. Дом был построен в послевоенные годы, архитектурный проект Жорж Жаке разработал сам. В этом доме бывал Эйзенштейн — его дача находилась по соседству. Сейчас дом продается, но с условием — необходимо сохранить его внешний облик
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