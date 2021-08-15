Оконная драма: как защитить дачу от налетчиков

Одним из самых опасных на сегодняшний день преступлений остается налет на загородное домовладение — злоумышленники пользуются отсутствием камер наблюдения в сельской местности и обособленностью жилища. За последние два года зафиксирован рост числа проникновений в помещения через окна. В преддверии осеннего сезона дачных краж «Известия» выяснили у экспертов, какая недвижимость чаще всего привлекает внимание преступников и как надежнее защитить свой дом.

Какие загородные дома привлекают преступников

С января по июль текущего года исследователи «Delta Система безопасности» ежемесячно фиксировали в среднем по 2,3 тыс. тревожных сигналов от оконных датчиков.

«Почти половина (49,5%) всех случаев приходится на коттеджи и дачи. Как правило, нападению подвергаются одиночно стоящие дома. Отсутствие поблизости соседей дает ворам больше шансов остаться безнаказанными. Если в прошлом году каждый десятый случай взлома дачных домов был связан с проникновением через окно, то в 2021-м – уже каждый седьмой», — говорится в сообщении компании.

Кто залезает на дачи

Специалисты выделяют три основные категории правонарушителей: жители близлежащих населенных пунктов, низкоквалифицированные воры и профессиональные группировки.

Наибольшую опасность представляют последние. Как правило, это гастролеры, часто иностранные граждане.

— Чаще всего мы сталкиваемся с криминальными бригадами, сформированными по этническому принципу из Молдавии и республик Средней Азии, — отмечают в компании. — Молдавские бригады гораздо опаснее — они черпают информацию от земляков, которые непосредственно занимались строительством дорогих объектов недвижимости. Нередко трудовые мигранты оказываются наводчиками на дачу или дом. В других случаях они действуют на удачу. Были примеры, когда преступники пользовались интерактивными онлайн-картами — определяли с помощью общедоступных снимков со спутника интенсивность строительство дома или коттеджа. Для них это верный знак того, что у хозяина могут быть при себе деньги — ведь нужны наличные, чтобы рассчитываться с работягами за стройматериалы.

Так, трое из пяти сбежавших из-под стражи 6 августа подсудимых, уроженцев Молдавии, обвинялись в серии разбойных нападений и краж в загородных домах Истринского района и других элитных уголков Подмосковья.

Какие квартиры находятся в зоне риска

Доля оконных краж или их попыток, по данным исследования, выросла и в квартирном фонде — с 4% до 9%.

— Обычно на это решаются непрофессиональные воры (в основном это алкоголики, наркоманы и прочие маргинальные элементы), у которых нет опыта, инструментов или квалификации, чтобы взломать дверные замки. Хорошим подспорьем для них служат газовые трубы. Разумеется, в зоне риска находятся объекты на первых и вторых этажах – особенно в старых дворах, которых пустеют в середине дня, — сообщили в компании.

Проникновения через окно доставляют все больше хлопот и малому бизнесу.

— Доля сигналов о несанкционированных проникновениях через окно в этой категории увеличилась в общей статистике с 2% до 6%, отмечают эксперты. — Нападениям чаще всего подвергаются магазины или салоны, которые расположены в обычных квартирах на первых этажах.

Лидером в рейтинге городов, где чаще всего покушаются на охраняемые компанией объекты, оказался Смоленск. Также в первую пятерку вошли Краснодар, Москва, Саратов и Курган. Наименьшее число вызовов — в Нижнем Новгороде, Туле, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

Какие цифры приводит МВД

«Каждая шестая кража (16,4%), каждый двадцать седьмой грабеж (3,7%) и каждое десятое разбойное нападение (10,7%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище», — говорится в краткой характеристике состояния преступности в РФ за январь-июнь 2021 года.

В официальной статистике МВД за прошедшие полгода (январь-июнь 2021-го) отмечается снижение общего числа краж с незаконным проникновением в жилища на 24% по сравнению с 2020-м. Значительно уменьшилось количество краж из квартир (почти на 21%). Снижение числа краж из домовладений остается незначительным (меньше 4%). Число разбойных нападений с проникновением в жилище снизилось почти на треть (30,1%), грабежей — на 28,5%.

Как защитить дачу от вторжения

С приходом осени специалисты ожидают традиционного увеличения незаконных проникновений в загородные дома. Это связано с возвращением дачников в города. Владельцам недвижимости необходимо помнить о правилах безопасности, которые позволят сберечь добро, а возможно и жизнь свою и близких.

— Первое и главное — это защита самой территории, — говорит директор «Delta Система безопасности» Валерий Ушков. — Забор в сознании российского человека — самое надежное средство защиты, однако исходя из практики он не является серьезным препятствием для злоумышленника. Здесь помогут только уличные камеры наблюдения, которые уведомят владельца о движении непонятного объекта на территории или же специальные уличные датчики, которые создают тот самый «периметр», как в шпионских фильмах. При его пересечении датчик немедленно передаст тревогу на смартфон владельца или же в охранную компанию.

Чтобы сберечь дорогостоящую технику, мебель и другие предметы быта, которые располагаются на участке, их стоит убирать в гараж на время отсутствия, даже на ночь.

— Второй контур защиты — дом. Первое и самое важное здесь — это надежная дверь с несколькими сложными замками. Местные хулиганы просто не смогут ее вскрыть или же не станут возиться, а вот профессионалов она, конечно, не остановит. Окна — прочные, желательно антивандальные. В идеале окна загородного дома должны быть с решетками, рольставнями или даже обычными ставнями. Все это усложняет грабителям доступ в дом. Если же эти средства не подходят или хозяин желает более надежной защиты, тогда необходимы специальные датчики разбития стекла или открытия окна.

Устройства отправят сигнал, если что-то пойдет не так. В идеале в доме стоит завести охранную систему с датчиками движения или видеокамерой, которая реагирует на звуки или движение.

— Без этих устройств обнаружить злоумышленника уже внутри дома практически невозможно, — поясняет эксперт. — Конечно, можно договориться с соседями или кем-то еще, кто будет периодически проверять сохранность дома и имущества, но в таком случае шансы на поимку преступника равны нулю, поскольку соседи скорее всего обнаружат уже вскрытый дом.

Специалист по безопасности также советует жителям нижних этажей в многоквартирных домах установить решётки, надежные окна и рольставни.

— Это обеспечит минимальную безопасность. Но нужно помнить, что квартиры чаще подвергаются нападению профессиональных воров, для которых эти средства — всего лишь сложности на пути к цели, — отмечает Ушков. — Поэтому имеет смысл установить датчики разбития стекла, открытия окна и дополнить зону возле окон датчиком движения. Тогда и муха не проскочит. А тревожный сигнал датчиков, отправленный на телефон хозяина или в охранную компанию, позволит немедленно вызвать соответствующие службы и задержать вора с поличным.

Эксперты компании «Гольфстрим — охранные системы» советуют по возможности оснастить видеокамеры, установленные в загородном доме, инфракрасной подсветкой для получения качественной картинки в ночное время.

— Современные IP-камеры также могут сами выступать в качестве датчиков движения, подключаться к облачным сервисам, иметь встроенную программную аналитику, взаимодействовать с системой распознавания лиц и т.д. Изображение с камер будет транслироваться в ваше мобильное приложение и вы сможете оценить текущее состояние вашего жилища практически из любой точки мира в любой интересующий вас момент времени, а также направить домой группу быстрого реагирования нажатием кнопки SOS в приложении , — рекомендуют представители компании.