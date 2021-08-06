Все на выход: в Подмосковье совершен беспрецедентный массовый побег

Групповой побег из подмосковного СИЗО в пятницу, 6 августа, совершили пятеро опасных заключенных во главе с предполагаемым убийцей известного российского предпринимателя Владимира Маругова. Криминальная биография беглецов и версии дерзкого «рывка» из спецучреждения — в материале «Известий».

В Московской области силовики ищут особо опасных беглецов, которые сумели выбраться из хорошо охраняемого изолятора временного содержания в Истре.

Побег произошел около 4 часов утра. Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря сумели выбраться из камеры и покинуть территорию изолятора. По одной из версий, дежурный подмосковного ИВС накануне побега вечером перевел обвиняемого в убийстве Александра Мавриди из его камеры №7 в камеру №4, где находились его земляки, уроженцы Молдавии, обвиняемые по другому делу. При этом в камере было якобы намеренно оставлено незапертым окно для подачи пищи — так называемая «кормушка». Любопытно, что Мавриди был доставлен к ИВС всего за несколько часов до побега, его привезли для следственных действий. Бежавшим удалось скрутить накладной замок камеры. Известно, что в помещении, из которого сбежали пять человек, остались два заключенных — они заявили, что ничего не видели и не слышали, так как спали.

Больше всего вопросов возникает к сотрудникам ИВС — бежавшие сумели незамеченными пробраться к двери у них под носом, затем пройти легкой походкой под камерой видеонаблюдения во дворе (видео уже есть в сети), снять замок с ворот и выйти на волю. С досмотром в ИВС, вероятно, тоже было не все хорошо: появились данные о том, что преступники воспользовались гаечным ключом.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту побега из ИВС истринского ОМВД.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц, — говорится в сообщении надзорной инстанции.

Как сообщает канал РЕН ТВ, следователи проверяют на причастность двух сотрудников ИВС, которые якобы не услышали, как заключенные ломают замок, а также адвоката одного из подсудимых.

Кто был в клетке

Среди совершивших побег случайных людей нет — все они имеют обширный криминальный опыт, как считает следствие. Иван Цуркану (ему 34 года) был осужден 24 июня Истринским судом за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

Фото: IZ.RU Фото сбежавших из изолятора

Его ровесник Денис Грозаву, 30-летний Александр Бутнару и 34-летний Николай Тетеря (все уроженцы Молдавии) проходят по одному делу — им инкриминируют больше 20 эпизодов — среди них разбойные нападения, грабежи, кражи и хищение оружия. 5 августа у них было очередное заседание по делу.

По словам источника в МВД, практика размещения арестованных судом и водворенных в СИЗО обвиняемых и подсудимых в некоторых случаях прямо противоречит закону и ведомственным инструкциям.

— К сожалению, это так. Размещение в ИВС опасных преступников, тем более обвиняемых в серии тяжких преступлений, по сути противоречит закону, ведомственным нормативно-правовым актам и здравому смыслу. Просто так кому-то из должностных лиц, видимо, было удобнее. По закону, а также из соображений безопасности их [подсудимых] вечером должны были вернуть в СИЗО, — пояснил источник.

Почему СИЗО надежнее

По мнению адвоката Евгения Черноусова, полковника милиции в отставке, из ИВС совершить побег значительно легче.

— Это даже никакого сравнения, режим нахождения подследственных в СИЗО значительно строже и надежнее. Следователи просят вывезти из СИЗО в ИВС лишь в редких случаях, и обязательно в этот же день [подследственных] отвозят назад в следственный изолятор. Чаще всего необходимость возникает для проведения следственных действий, например, проверка показаний. Почему так происходит? Потому что там сложнее содержать.

Фото: РИА Новости/СК РФ Сотрудник СК РФ осматривает камеру изолятора временного содержания в подмосковной Истре, из которой сбежали пятеро заключенных

По словам Антона Цветкова, члена Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, изоляторы на сегодняшний день очень разнятся, есть современные, отвечающие всем необходимым требованиям, а есть морально устаревшие, в которых давно уже нужно делать капитальный ремонт.

— Сотрудников в изоляторах не хватает, заработная плата достаточно низкая, работа не престижная, — считает Цветков. — Поэтому, конечно же, могут случаться ЧП. МВД делает всё, для того чтобы максимально качественно работали изоляторы. И, в целом, если бы не усилия МВД, количество ЧП было бы значительно больше. Преступники бывают талантливые, виртуозные. И если произошло ЧП — надо смотреть, была ли это халатность сотрудника или, может быть, неправильно сконструирован сам изолятор. Здесь комиссия должна сделать выводы — если окно [для подачи пищи] оставили открытым, что это, халатность или злой умысел, сговор? В камере душно. Вентиляция слабая. Если, предположим, было жарко, заключенный мог попросить не закрывать это окошко в двери, чтобы поступал свежий воздух. Я не исключаю, что это, возможно, была даже стандартная практика, чтобы людям не стало плохо в связи с жарой. Но по правилам окошко, конечно же, должно быть закрыто.

Он не исключил, что в истринском ИВС мог быть кадровый некомплект личного состава из-за сезона отпусков.

— Может быть, люди работают с перегрузками, с переработками. То есть я бы не стал огульно критиковать сотрудников полиции — работа достаточно непростая. Во временных изоляторах необходимо соблюдать две вещи — обеспечить безопасность самого учреждения, для этого есть четкая инструкция, которую необходимо выполнять, чтобы не сбежали преступники. А с другой стороны, необходимо обеспечить им соответствующие условия и соблюдение прав человека. Но здесь, я думаю, что имелся комплекс проблем. Потому что, если человек даже открыл дверь из камеры, он не может потом выйти просто так. Там же есть шлюзовая система выхода, есть определенное количество решеток, дверей дальше. И, просто открыв дверь из камеры, невозможно совершить побег.

Убийство «мясного императора»

Пожалуй, ключевой фигурой в бежавшей пятерке можно назвать 50-летнего Александра Мавриди (ранее проживал в Казахстане), предполагаемый активный член молдавской преступной группировки. Он один из подсудимых по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маргугова. В ночь на 2 ноября 2020 года в роскошном коттедже поселка Аносино Истринского района силовики обнаружили труп бизнесмена со стрелой в груди. Также в доме полиция освободила прикованного к батарее пенсионера. О преступлении стало известно от находившейся в доме женщины — ее связали ворвавшиеся в дом преступники, но ей удалось освободиться и бежать к соседям, которые и вызвали полицию. Предположительно, нападавших на дом было трое. Перед расправой мужчину пытали (по одной из версий, от него пытались получить деньги). Маргулов считался довольно крупным предпринимателем на региональном рынке мясной промышленности — он владел брендами «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Помимо своих заводов у него была и сеть фирменных магазинов. Преступление было тщательно спланировано — заранее был куплен микроавтобус на подставное лицо, его номерные знаки были затянуты пакетом.

Первым был задержан Мавриди. Вслед за ним подмосковные сыщики отловили его предполагаемого сообщника Пашу Ахметова, который скрывался в Татарстане. По версии следствия, он вступил в сговор с Мавриди, вместе они подыскали и купили орудие убийства — арбалет. Любопытно, что Мавриди и Ахметов на следствии позиционировали себя как бизнесмены, приехавшие в Россию заниматься мясом.

Что из себя представляют молдавские ОПГ

По мнению источника в полиции, специализирующегося на борьбе с оргпреступностью (в том числе этнической), на сегодняшний день молдавские группировки в России представляют наибольшую опасность.

— Это преступные формирования, интегрированные в так называемое «воровское» сообщество на постсоветском пространстве. За последние 15 лет они заняли ниши других этнических группировок в России, например, грузинских и северо-кавказских. Отличаются предельной жестокостью и дерзостью — часто калечат и ломают кости потерпевшим. Их визитной карточкой стали разбойные нападения на загородные особняки в Подмосковье. В зоне их внимания респектабельные домовладельцы — и, в отличие от других «коллег», их не останавливает статус владельца. Среди пострадавших есть высокопоставленные чиновники, известные спортсмены, звезды, рестораторы и даже криминальные авторитеты.

«Три — за побег, пять — за детсад»

Беглецы сильно рискнули, когда решились на «рывок» — законом предусмотрено суровое наказание для тех, кто решил самостоятельно освободиться из-за колючки.

— Согласно ст. 313 УК РФ за побег из мест лишения свободы или из-под стражи грозит наказание в виде исправительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на тот же срок, — рассказала Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, управляющий партнёр юридического Легес-Бюро. — Совершенный группой по предварительному сговору или организованной группой побег карается пятью годами принудительных работ или заключением под стражу на тот же срок. От пяти до восьми лет могут получить беглецы, применившие или угрожавшие применить насилие или оружие.

Состав преступления считается полностью выполненным с момента оставления лицом места лишения свободы, ареста или содержания под стражей, «…когда виновный полностью выходит из-под надзора и контроля охраняющих его лиц и может по своему усмотрению менять места нахождения, вступать в контакты с другими лицами и т.д.».