Лес на рожон: лидеру пушкинской ОПГ и его подельникам грозит пожизненное

В ближайшее время суд определится с наказанием для членов одной из самых жестоких уголовных группировок Подмосковья — называемой пушкинской ОПГ. В апреле присяжные вынесли обвинительный вердикт восьми участникам банды. Доказано совершение ими 23 убийств, десятков разбоев и других тяжких преступлений. На прошлой неделе прокурор запросил пожизненное лишение свободы сразу трем подсудимым — Дмитрию Леснякову (Лес) и Дмитрию Завьялову (Дима Большой) и главному убийце-исполнителю Ралифу Фаизову (Татарин). «Известия» вспомнили кровавый путь группировки.

У истоков бригады

Преступность 1990-х в подмосковном Пушкино связывают с именем Акопа Юзбашева. Еще подростком он почувствовал интерес к деньгам — правда тогда он зарабатывал их своими руками, в автомастерской. Он быстро почувствовал дух времени, на заработанное открыл деревообрабатывающее предприятие, стройфирму, но скоро понял, что настоящую прибыль сулит торговля спиртным. Становление водочного короля Подмосковья сопровождалось кровавыми разборками со стрельбой, но неприятности с законом до поры обходили Юзбашева стороной. В начале 1990-х он свел знакомство с семьей тогдашнего вице-президента России Александра Руцкого. После того, как Руцкой впал в немилость, начались проблемы и у Юзбашева — в 1993 году у него в загородном доме нашли арсенал оружия, поддельные паспорта (в том числе дипломатический). Сам предприниматель скрылся за границей — в Израиле. Вернулся на родину он годом позже и был взят под стражу. Арест закончился фактически ничем — лишь шестеро бойцов авторитета оказались на скамье подсудимых по статьям о хулиганстве и незаконном хранении оружия.

Лес на рожон Акоп Юзбашев Фото: youtube.com

Между тем, телохранители Юзбашева регулярно фигурировали в уголовных делах об убийствах и других преступлениях, но причастность их хозяина каким-то образом всякий раз установить не удавалось. Говорили, что коммерсант собрал компромат на силовиков, который позже эффективно использовал в своих интересах. Считается, что группировка Юзбашева контролировала ликеро-водочный, деревообрабатывающий, авторемонтный бизнес, ей платили дань предприниматели с рынков стройматериалов и почти все торговые точки севера Подмосковья. Даже торговля в аэропорту Шереметьево была зависима от «пушкинских».

С годами «авторитетный» предприниматель получил прозвище «Папа Акоп». Даже находясь за границей, Юзбашев эффективно управлял своим бизнесом через приближенных. Но его отсутствием решили воспользоваться главные конкуренты в Пушкинском районе — братья Анатолий и Сергей Соколовы («Соколята»), завязался новый виток кровопролитной гангстерской войны. Как это часто бывает, Соколовы некогда служили верой и правдой боссу Юзбашеву, но позже решили открыть свой филиал мафии. ОПГ получила название в криминальных кругах «Правдинские». Погибли несколько человек из окружения Юзбашева, один из братьев Соколовых также был застрелен. Сам Юзбашев был убит в 2001 году.

«Папины» наследники

Еще за пару лет до ликвидации Юзбашева, в регионе подняла голову молодая бандитская поросль. Некто Николай Деев по прозвищу Маргарин взял под контроль оптово-розничный рынок в Пушкино. Но успех был недолгим: Деев, а также его товарищ Михаил Пуртов сложили головы в начале нового тысячелетия в ходе передела собственности. Освободившуюся нишу, как считает следствие, и заняли ростовчанин Дмитрий Лесняков и его компаньон Дмитрий Завьялов (приехал в столичный регион из Челябинской области). Сегодня они находятся на скамье подсудимых. Последняя версия «пушкинских» сформирована из остатков различных бандформирований прошлых лет — «курганских», «турбазовских» и других. Сами себя они называли на определенном этапе «балашихинскими».

Послужной список

Бандиты отметились еще в конце 1990-х громким убийством банкира Бориса Терпугова. Мужчину расстреляли у дома на Кутузовском проспекте. Исполнителем был курганский киллер Андрей Вершинин (Вершина).

Все злодеяния бригады были связаны с Пушкинским оптово-розничным рынком и легальными активами на юге страны (Краснодарский край, Ростовская область) и в Челябинской области. Лес и Дима Большой сумели лично принимать участие в бизнесе благодаря поддельным документам — у Леснякова был паспорт на имя Руслана Валентинова, а у Завьялова — на имя Дмитрия Полынова. Вершинин тоже обзавелся документами на имя Константина Григорьева (он находился в розыске с конца 1990-х как активный член курганских).

Бандиты жестоко расправлялись с непокорными — первому замглавы Пушкинского района Константину Акулову прострелили колено из обреза, а главбуха рынка Ирину Ратушную изувечили арматурой. В 2008 году похожим способом избили руководителя ателье «Новинка» Римму Игнаткину, которой принадлежали несколько торговых площадок в ТЦ «Пушкинский». В Ростове-на-Дону подручные Леса избили металлическими прутьями главного архитектора города Андрея Шумеева.

Лес на рожон Пушкинский ТЦ Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Еще один активный член группировки до приговора не дожил — бывший мэр Миасса Виктор Ардабьевский обвинялся в том, что с помощью своих сообщников устранял политических соперников и конкурентов по бизнесу (он умер в СИЗО в 2020 году). По его заказу были убиты коммерсанты Андрей Падучин и Павел Сидоров.

Особо зверское немотивированное преступление совершил Лес лично — он забил насмерть арматурой хозяйку приглянувшейся ему автомашины. Автомобиль он позже продал, чтобы на вырученные деньги оплатить лечение своего приятеля Игоря Юнина. Позже последует дружеский ответ — Юнин будет пытаться составить Лесу алиби по делу об убийстве криминального авторитета Алика Миналяна.

Покорение Вершины

Для Леснякова и Дмитрия Задкова грядущий приговор не первый. Один уже отбывает 25-летнее наказание по приговору Мосгорсуда, другой — 13-летний срок. Тогда коллегия присяжных признала их виновными в четырех убийствах, одном покушении, причинении тяжких телесных повреждений и незаконном обороте оружия. Лес был признан организатором и руководителем банды. Одним из самых вопиющих преступлений стала расправа над ученым, главой Международного центра по ядерной безопасности Минатома России Сергеем Бугаенко — ему проломили голову гвоздодером на Ленинском проспекте. Позже Вершинин расскажет следствию, что убийцы просто ошиблись, жертвой должен был стать руководитель пушкинского «Автодорстроя». Наемный убийца оказался разговорчив и в обмен на снисхождение дал показания о многочисленных зверствах своих сообщников.

Лес на рожон Фото: скриншот с видео

История с присяжными

Решение о виновности членов пушкинской ОПГ принималось вторым составом коллегии присяжных, так как первый пришлось отвести из-за подозрения в сговоре со сторонниками подсудимых. Во время процесса был зафиксирован факт попытки подкупа одной из присяжных Антоном Букреевым, которого следствие связывает с группировкой. Женщина отказалась от денег и сообщила в правоохранительные органы. Сыщики установили, что из фонда группировки были выделены 5 млн долларов на подкуп коллегии. Дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия слушалось в отдельном процессе — Букреев получил год строгого режима.

Лес на рожон Фото: ТАСС/Александр Щербак