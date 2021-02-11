«Лес» попутал: пособник бандитов пытался подкупить присяжного

Суд в Москве приступил к рассмотрению дела о попытке подкупа присяжного заседателя. Обвинение считает, что Антон Букреев пытался повлиять на вердикт в затяжном процессе по делу банды «турбазовских», на счету которой 23 убийства и многочисленные эпизоды вымогательства и хищений. Что творили ростовско-челябинские бандиты в Подмосковье и как их пособник пытался «решить вопрос» с присяжными — в материале «Известий».

Замолвите слово

Житель Ростова-на-Дону 35-летний Антон Букреев 3 октября 2019 года подкараулил женщину из жюри присяжных по делу «турбазовских» у метро «Новогиреево». Он предложил ей проголосовать в пользу подсудимых при вынесении вердикта, посулив за это денег. Присяжная отказалась и сообщила в полицию о попытке подкупа. Дело, в котором участвует неподкупная заседательница, слушается уже 7 лет и считается одним из самых заметных антимафиозных процессов 2010-х. Подсудимые, по оценкам следствия, больше 10 лет совершали тяжкие преступления на территории нескольких регионов страны.

Фото: из материалов уголовного дела Антон Букреев

Одним из ключевых членов преступной группы обвинение считает бывшего мэра Миасса Виктора Ардабьевского, скончавшегося в СИЗО от воспаления поджелудочной железы. На скамье подсудимых остались восемь человек: это ростовчане Дмитрий Лесняков, Сергей Фреер, Александр Лебедев; челябинцы Дмитрий Завьялов, Ральф Фаизов, Дмитрий Задков; а также жители Подмосковья Валерий Бабаев и Идрак Абилов.

Межрегиональный преступный синдикат

Что же связывает Букреева с матерыми уголовниками? Он отсидел 9 лет за разбойное нападение с применением оружия. Как считает следствие, Букреев имеет значительные связи в преступном мире.

Как выяснили оперативники, Букреев снимал в Пушкино под Москвой квартиру вместе с Алексеем Котеневым и Владимиром Пуртовым, имеющими прямое отношение к криминальным кругам юга России. Все трое познакомились в Ростове-на-Дону. Также с ними в приятельских отношениях состоял еще один выходец из Ростовской области, Александр Луданов.

Пушкино стало кормушкой для рэкетиров из разных регионов России еще в начале нынешнего столетия. Одними из первых и стали «турбазовские» с Урала, среди из лидеров которых был отец Владимира Пуртова Михаил. Пуртов-старший был убит в ходе перестрелки с конкурентами в 2002 году, но сын сохранил влияние на преступный мир, с его мнением считаются. К тому же семья прочно закрепилась в Пушкино: сегодня обновленный состав «турбазовских» интегрирован с ростовскими бандитами. У авторитетных бизнесменов с юга несколько легальных предприятий малого бизнеса: у Пуртова-младшего — кофейня, у Букреева — парикмахерская, на Котеневе числится сразу несколько предприятий. Упомянутый Александр Луданов — руководитель ТЦ «Пушкинский» (на территории этого центра работают предприятия его друзей-ростовчан).

Фото: из материалов уголовного дела Антон Букреев

Занимавшийся строительством торгового центра бизнесмен Борис Николаев был застрелен в 2001 году, после чего площадка досталась партнеру Николаева — некому Дмитрию Полынову. Под этим именем скрывался Дмитрий Завьялов, которого следствие считает руководителем уральских бандитов. Вторым совладельцем-фантомом прибыльного бизнеса был некто Руслан Валентинов. Это имя присвоил себе одиозный для Челябинской области персонаж — Дмитрий Лесняков по прозвищу «Лес». Лесняков считался лидером курганской ОПГ. Его также обвиняют в руководстве оказавшейся на скамье подсудимых группировки. Третьим любопытным для полиции бенефициаром пушкинской торговой площадки стал Дмитрий Георгица, родственник основателя «турбазовских» Олега Георгицы.

Автор цитаты «Турбазовские» Основателем прославившейся своей жестокостью группировки был бывший спецназовец Олег Георгица. Штаб-квартирой ОПГ стала Ильменская турбаза (отсюда и название). Георгица был убит в 1998 году, после него ОПГ в разное время заправляли Михаил Пуртов, Дмитрий Завьялов (ждет приговора) и Сергей Чащин. Последний из перечисленных осужден на 13 лет колонии строгого режима — столь мягкий приговор обусловлен помощью следствию. Его показания легли в основу обвинения в текущем процессе. В частности, благодаря им был арестован бывший мэр Миасса Ардабьевский.

Прячь активы

Доли в бизнесе неоднократно передавались доверенным лицам и партнерам бандитов, среди которых были региональные депутаты, бизнесмены и другие уважаемые люди. Однако когда стало ясно, что криминальная природа владельцев ТЦ уже не является тайной для правоохранительных органов, главари преступников решили замаскировать свою собственность. Именно для этих целей и пригодились Луданов, Пуртов-младший, Букреев, Котенев, считают в правоохранительных органа. Администрация и бухгалтерия при этом остались неизменными.

Фото: из материалов уголовного дела Игорь Псарев (убит в 2010 г.), Игорь Юнин, Володя Пуртов, Дмитрий Лесняков (осужден Мосгорсудом и судится в Мособлсуде), Андрей Чабанов, Заур Тластанкулов. Снимок 2005 года

Соучастниками банды Леснякова-Завьялова следствие считает отца и сына Чабановых. Младший, бывший депутат Ростовской гордумы от ЛДПР Андрей Чабанов, был одно время совладельцем пушкинского рынка. Его следствие считает причастным к ряду преступлений ОПГ, а также к убийствам конкурентов отца (Валерий Чабанов владел строительным концерном «Вант»). В 2012 году он был объявлен в международный розыск, а в октябре 2019 года задержан на территории Украины с двумя наборами фальшивых документов на имя Андрея Зимы и Андрея Вельминского. Он ожидает экстрадиции. Чабанов-старший уже был осужден за обман дольщиков при строительстве жилых домов. Кроме того, он подозревается в причастности к убийствам предпринимателей в Ростове-на-Дону и Сочи.

Любопытно, что Валерий Чабанов успел побывать и в роли потерпевшего — он написал в 2019 году заявление о вымогательстве на «вора в законе» Гочу Антипова по прозвищу «Алфасон». Уголовник к тому моменту уже был заочно обвинен по статье о лидерстве в преступной иерархии. Позже он был объявлен в международный розыск. В прошлом Чабанов, «Лес», Завьялов и Антипов занимались совместным криминальным бизнесом.

На кого оставили хозяйство

Еще одна важная фигура в структуре управления собственностью группировки — Игорь Юнин. Он является соучредителем и гендиректором ООО «НБА», формально владеющего ТЦ. Его сыщики и следователи считают ближайшей связью предполагаемого лидера ОПГ Лесняков. Их дружбе больше 20 лет — якобы «Лес» помог приятелю после нападения в Ростове-на-Дону, его покалечили в разборке, а Лесняков сумел вывезти в Москву к хорошим врачам. Правда, один из докторов, Максим Б., позже попросил об ответной услуге — изувечить ненавистного ему начальника. Бандиты зверски избили жертву обрезками труб.

Удалось «Лесу» поквитаться и с обидчиками Юнина, считает следствие. Так был убит ростовский бизнесмен Антон Кривенкова, с которым расправился лично «Лес» вместе с Андреем Вершининым по кличке «Вершина». Еще одно убийство Лесняков «во имя дружбы» совершил в самом центре столицы — жертвой стала Ирина Звездаева, которую он забил арматурой. Мотивом стала корысть — он похитил «Мерседес» женщины, а вырученные деньги пустил на лечение Юнина.

Фото: из материалов уголовного дела Завьялов, Юнин и Митюкляев, 2001 год

Предприниматель-инвалид выступил свидетелем защиты на процессе Леснякова, пытался обеспечить ему алиби по эпизоду с убийством «вора в законе» Алика Миналяна. Лесняков избежал пожизненного срока, получив 25 лет колонии строго режима.

— За ростовским десантом в Пушкино стоит именно Юнин. С помощью своих проверенных людей бизнесмен пытается сохранить контроль над торговой точкой, в первую очередь для содержания семей лидеров банды, оплату адвокатов, подкуп свидетелей и присяжных, — пояснил «Известиям» источник в правоохранительных органах.