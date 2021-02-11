«Лес» попутал: пособник бандитов пытался подкупить присяжного
Суд в Москве приступил к рассмотрению дела о попытке подкупа присяжного заседателя. Обвинение считает, что Антон Букреев пытался повлиять на вердикт в затяжном процессе по делу банды «турбазовских», на счету которой 23 убийства и многочисленные эпизоды вымогательства и хищений. Что творили ростовско-челябинские бандиты в Подмосковье и как их пособник пытался «решить вопрос» с присяжными — в материале «Известий».
Замолвите слово
Житель Ростова-на-Дону 35-летний Антон Букреев 3 октября 2019 года подкараулил женщину из жюри присяжных по делу «турбазовских» у метро «Новогиреево». Он предложил ей проголосовать в пользу подсудимых при вынесении вердикта, посулив за это денег. Присяжная отказалась и сообщила в полицию о попытке подкупа. Дело, в котором участвует неподкупная заседательница, слушается уже 7 лет и считается одним из самых заметных антимафиозных процессов 2010-х. Подсудимые, по оценкам следствия, больше 10 лет совершали тяжкие преступления на территории нескольких регионов страны.
Одним из ключевых членов преступной группы обвинение считает бывшего мэра Миасса Виктора Ардабьевского, скончавшегося в СИЗО от воспаления поджелудочной железы. На скамье подсудимых остались восемь человек: это ростовчане Дмитрий Лесняков, Сергей Фреер, Александр Лебедев; челябинцы Дмитрий Завьялов, Ральф Фаизов, Дмитрий Задков; а также жители Подмосковья Валерий Бабаев и Идрак Абилов.
Межрегиональный преступный синдикат
Что же связывает Букреева с матерыми уголовниками? Он отсидел 9 лет за разбойное нападение с применением оружия. Как считает следствие, Букреев имеет значительные связи в преступном мире.
Как выяснили оперативники, Букреев снимал в Пушкино под Москвой квартиру вместе с Алексеем Котеневым и Владимиром Пуртовым, имеющими прямое отношение к криминальным кругам юга России. Все трое познакомились в Ростове-на-Дону. Также с ними в приятельских отношениях состоял еще один выходец из Ростовской области, Александр Луданов.
Пушкино стало кормушкой для рэкетиров из разных регионов России еще в начале нынешнего столетия. Одними из первых и стали «турбазовские» с Урала, среди из лидеров которых был отец Владимира Пуртова Михаил. Пуртов-старший был убит в ходе перестрелки с конкурентами в 2002 году, но сын сохранил влияние на преступный мир, с его мнением считаются. К тому же семья прочно закрепилась в Пушкино: сегодня обновленный состав «турбазовских» интегрирован с ростовскими бандитами. У авторитетных бизнесменов с юга несколько легальных предприятий малого бизнеса: у Пуртова-младшего — кофейня, у Букреева — парикмахерская, на Котеневе числится сразу несколько предприятий. Упомянутый Александр Луданов — руководитель ТЦ «Пушкинский» (на территории этого центра работают предприятия его друзей-ростовчан).
Занимавшийся строительством торгового центра бизнесмен Борис Николаев был застрелен в 2001 году, после чего площадка досталась партнеру Николаева — некому Дмитрию Полынову. Под этим именем скрывался Дмитрий Завьялов, которого следствие считает руководителем уральских бандитов. Вторым совладельцем-фантомом прибыльного бизнеса был некто Руслан Валентинов. Это имя присвоил себе одиозный для Челябинской области персонаж — Дмитрий Лесняков по прозвищу «Лес». Лесняков считался лидером курганской ОПГ. Его также обвиняют в руководстве оказавшейся на скамье подсудимых группировки. Третьим любопытным для полиции бенефициаром пушкинской торговой площадки стал Дмитрий Георгица, родственник основателя «турбазовских» Олега Георгицы.
Прячь активы
Доли в бизнесе неоднократно передавались доверенным лицам и партнерам бандитов, среди которых были региональные депутаты, бизнесмены и другие уважаемые люди. Однако когда стало ясно, что криминальная природа владельцев ТЦ уже не является тайной для правоохранительных органов, главари преступников решили замаскировать свою собственность. Именно для этих целей и пригодились Луданов, Пуртов-младший, Букреев, Котенев, считают в правоохранительных органа. Администрация и бухгалтерия при этом остались неизменными.
Соучастниками банды Леснякова-Завьялова следствие считает отца и сына Чабановых. Младший, бывший депутат Ростовской гордумы от ЛДПР Андрей Чабанов, был одно время совладельцем пушкинского рынка. Его следствие считает причастным к ряду преступлений ОПГ, а также к убийствам конкурентов отца (Валерий Чабанов владел строительным концерном «Вант»). В 2012 году он был объявлен в международный розыск, а в октябре 2019 года задержан на территории Украины с двумя наборами фальшивых документов на имя Андрея Зимы и Андрея Вельминского. Он ожидает экстрадиции. Чабанов-старший уже был осужден за обман дольщиков при строительстве жилых домов. Кроме того, он подозревается в причастности к убийствам предпринимателей в Ростове-на-Дону и Сочи.
Любопытно, что Валерий Чабанов успел побывать и в роли потерпевшего — он написал в 2019 году заявление о вымогательстве на «вора в законе» Гочу Антипова по прозвищу «Алфасон». Уголовник к тому моменту уже был заочно обвинен по статье о лидерстве в преступной иерархии. Позже он был объявлен в международный розыск. В прошлом Чабанов, «Лес», Завьялов и Антипов занимались совместным криминальным бизнесом.
На кого оставили хозяйство
Еще одна важная фигура в структуре управления собственностью группировки — Игорь Юнин. Он является соучредителем и гендиректором ООО «НБА», формально владеющего ТЦ. Его сыщики и следователи считают ближайшей связью предполагаемого лидера ОПГ Лесняков. Их дружбе больше 20 лет — якобы «Лес» помог приятелю после нападения в Ростове-на-Дону, его покалечили в разборке, а Лесняков сумел вывезти в Москву к хорошим врачам. Правда, один из докторов, Максим Б., позже попросил об ответной услуге — изувечить ненавистного ему начальника. Бандиты зверски избили жертву обрезками труб.
Удалось «Лесу» поквитаться и с обидчиками Юнина, считает следствие. Так был убит ростовский бизнесмен Антон Кривенкова, с которым расправился лично «Лес» вместе с Андреем Вершининым по кличке «Вершина». Еще одно убийство Лесняков «во имя дружбы» совершил в самом центре столицы — жертвой стала Ирина Звездаева, которую он забил арматурой. Мотивом стала корысть — он похитил «Мерседес» женщины, а вырученные деньги пустил на лечение Юнина.
Предприниматель-инвалид выступил свидетелем защиты на процессе Леснякова, пытался обеспечить ему алиби по эпизоду с убийством «вора в законе» Алика Миналяна. Лесняков избежал пожизненного срока, получив 25 лет колонии строго режима.
— За ростовским десантом в Пушкино стоит именно Юнин. С помощью своих проверенных людей бизнесмен пытается сохранить контроль над торговой точкой, в первую очередь для содержания семей лидеров банды, оплату адвокатов, подкуп свидетелей и присяжных, — пояснил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Пока близким к группировке бизнесменам удается сохранить свои позиции, слишком уж пугающая репутация у бандитов Леснякова. В августе 2006-го главному бухгалтеру рынка Ирине Ратушной, у которой возникли разногласия с лидерами ОПГ, проломили голову металлической трубой. В феврале 2008-го владелец и директор ателье «Новинка» Римма Игнаткина, которой принадлежала небольшая часть торговых площадей в ТЦ «Пушкинский», была жестоко избита у своего дома. В обоих случаях исполнителем был ростовчанин Александр Букин — друг Леснякова и Завьялова.