Заходим на посадку: криминальные боссы отправляются за решетку

В Новосибирске привлечен к уголовной ответственности 36-летний Бай-Али Солтаханов по кличке Бай, его обвиняют по ст. 210.1 УК РФ в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, ранее отбывший длительный срок за бандитизм Солтаханов держал в регионе «общак» и был «смотрящим» за местным криминальным миром. «Известия» изучили дело Солтаханова и вспомнили знаковые аресты криминальных авторитетов ушедшего года.

Минувший 2020-й год стал знаковым в плане борьбы с «ворами в законе» — наконец заработала относительно новая статья УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за статус лидера в криминальном сообществе. Теперь по 210.1 отправился в СИЗО уроженец Чечни Бай-Али Солтаханов по прозвищу Бай. В операции по сбору доказательств принимали участие сыщики ГУУР, их коллеги из новосибирского управления МВД, сотрудники регионального управления ФСБ, Росгвардии и ФСИН.

Заходим на посадку_1 Бай-Али Солтаханов по кличке Бай во время задержания Фото: МВД РФ

— Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Наивность и бандитизм

У Солтаханова пугающая даже для столь «высокопоставленного» уголовника криминальная биография. В 2006 году он был осужден за бандитизм и серию разбойных нападений — вместе с сообщниками он совершал налеты на частные дома. В банду, помимо самого Бая, входили как минимум 18 человек, в том числе бывшие сотрудники милиции и антитеррористического центра Чечни. Группировка располагала пистолетами Макарова и автоматами Калашникова. На счету бандитов более 30 разбойных нападений и краж в различных районах республики.

Заходим на посадку_2 Бай-Али Солтаханов по кличке Бай в зале суда Фото: МВД РФ

Солтаханов на суде и в кассационных инстанциях утверждал, что первоначальные признательные показания дал под пытками. Его защита настаивала, что он был стажером в милиции и выполнял приказы старших по званию, якобы не предполагая, что участвует в банде, а налеты считал спецоперациями с обысками. Тем не менее убедить суд в своей наивности Баю не удалось и он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Заходим на посадку_3 Бай-Али Солтаханов по кличке Бай (второй справа) Фото: mzk1.ru

В 2018 году после отбытия наказания решением воровской сходки Бая оставили в Новосибирске, где он «разводил» конфликты преступных группировок и присматривал за «общаком» . Ранее Солтаханов, по некоторым сведениям, следил за нелегальными финансами колонии строгого режима № 14 под Новосибирском, где отбывал наказание. В осведомленных кругах Бая называют человеком чеченского «вора в законе» Ахмеда Домбаева (Ахмеда Шалинского).

Наступление на криминал

Первое в России «воровское» дело по ст. 210.1 было направлено в суд тоже в Сибири в августе прошлого года. На скамье подсудимых в Томской области оказался криминальный авторитет Николай Кузьмичев (Коля Томский) .

«По версии следствия, обвиняемый более семи лет, с 2013 года по настоящее время, занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе, обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде, воспринимается в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью», — сообщили в прокуратуре Томской области.

Заходим на посадку_4 Шалва Озманов по кличке Кусо Фото: mzk1.ru

Но первый приговор за занятие высшего положения в преступной иерархии вынесли всё же в Москве. Столичные следователи инкриминировали новый состав дальнему родственнику Захария Калашова (Шакро Молодой) Шалве Озманову по кличке Кусо. Первоначально дело против Озманова было возбуждено по факту перестрелки на автомойке, позднее была добавлена и новая статья. В результате Кусо отправился на «зону» на 11 лет по совокупности, за причинение тяжких увечий, незаконное хранение оружия и занятие высшего положения в преступной иерархии. Доказательством последнего стали специфическая татуировка (погон в форме эполета) и сопроводительная записка в СИЗО, перехваченная оперативниками, в которой арестантам было предписано с уважением относиться к Озманову.

Пора на нары

По словам директора ФСИН России Александра Калашникова, за два последних года к уголовной ответственности, в том числе и по ст. 210.1, были привлечены 75 лидеров преступного мира.

— При непосредственном участии сотрудников ФСИН в 2019-м было возбуждено 31 уголовное дело в отношении указанных лиц, в 2020 году — 34 уголовных дела, — сообщил Калашников. Он также пояснил, что ведомство ведет разъяснительную работу среди заключенных по выявлению приверженцев запрещенной в России тюремной субкультуры «Арестантское уголовное единство».

— В том числе работаем с родными и близкими лиц, содержащихся под стражей. Есть конкретные результаты, когда осужденные, подозреваемые, обвиняемые даже на этом этапе уже отказываются от таких убеждений, — сказал директор тюремного ведомства.

Список пополняется

Только за последний год в СИЗО за статус отправились многие одиозные персонажи криминального мира — Муса Мальсагов (Муса Ингуш), Коба Дзидзишвили (Коба Краснодарский), Алексей Гудына (Леха Иркутский), Сумбат Абасов (Сумбат Тбилисский), Рашад Исмаилов (Рашад Гянджанский), Мамука Чхаберидзе (Мамука Хонский). В Саратовской области передано в суд дело в отношении «потомственного вора» Сергея Асатряна (Осетрина-младший, Бентли). Причем в момент привлечения к ответственности он уже отбывал наказание за другое преступление (приговор девять лет лишения свободы за вымогательство был вынесен в 2017 году). Если вина Асатряна в лидерстве будет доказана в суде, срок ему добавят.

Заходим на посадку_5 Сергей Асатрян по кличке Осетрина-младший, Бентли Фото: mzk1.ru

Считается, что представители уголовной элиты стараются не избегать отсидки. Известны случаи, когда они шли на преступления, только чтобы отправиться в «командировку» на зону для выполнения своих управленческих функций. Сейчас же для криминальных топ-менеджеров наступили тяжелые времена — в колонию им возвращаться резона нет, их теперь там избыток. А государство явно не желает больше видеть «руководителей» на свободе. Именно поэтому ныне многие «воры» идут на риск побега из-под стражи.

Так, в конце декабря прошлого года Леван Абуладзе (Сухумский), обвиненный по ст. 210.1 УК РФ, бежал из здания райсуда во Владимире . Мужчина ранее был водворен в СИЗО по статье 210.1 УК РФ. Ранее Абуладзе, гражданин Грузии, после отбытия срока за незаконный оборот наркотиков и подделку документов в тюрьме «Владимирский централ» получил от МВД предписание о нежелательности его пребывания на территории России. Он был направлен в спецприемник для нелегалов, однако позже на него завели дело по обвинению в криминальном лидерстве.