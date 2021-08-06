В Истре из изолятора сбежали пятеро заключенных

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковном городе Истра в пятницу, 6 августа.

Как сообщают корреспонденты «Известий», заключенные открыли дверь камеры, «отжав» и скрутив замки. Также был сорван навесной замок на воротах.

Известны имена сбежавших — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Как сообщает Telegram-канал «112», дежурный подмосковного ИВС вечером перевёл Александра Мавриди из седьмой камеры в четвёртую по просьбе одного из беглецов, не закрыв «кормушку». Сейчас сотрудник задержан.

Отмечается, что в камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

На данный момент сбежавших ищут.

Ранее, 12 июля, двое осужденных сбежали из колонии-поселения в поселке Улькан Иркутской области в 140 км к западу от озера Байкал. Одного из них оперативно задержали.

Сообщалось, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, а в часы от подъема до отбоя вправе свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, отметили в региональном ГУ ФСИН.