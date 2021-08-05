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Смерть не к лицу: 11 осужденных на казнь готовятся выйти на свободу

Как приговоренным к расстрелу россиянам удалось выжить благодаря мораторию
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Смерть не к лицу: 11 осужденных на казнь готовятся выйти на свободу
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2021-08-04 17:19:25
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В ближайшие два года на свободу могут выйти осужденные на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на 25 лет лишения свободы. Сейчас в местах заключения содержатся 11 таких граждан, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФСИН. В последний раз в России приговор о казни был приведен в исполнение в 1996 году, но суды еще несколько лет выносили решение, которое уже не могло быть реализовано. Два года назад из тюрьмы вышел один из таких заключенных, которому фактически удалось воскреснуть из мертвых, рассказал его адвокат. Этот осужденный на смерть восемь лет в питерских «Крестах» ждал исполнения приговора за убийство сотрудника милиции, а затем отбывал срок в колонии особого режима, но сумел выжить и вернуться к семье.

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Остаться в живых

В настоящее время в исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному сроку содержатся 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России.

Там добавили, что также в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержатся 11 осужденных на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на срок лишения свободы до 25 лет.

— Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений, — подчеркнули в ведомстве.

Смерть не к лицу
тюрьма
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Если учесть, что мораторий был принят в 1997 году, простая математика позволяет предположить, что некоторые из 11 таких осужденных могут выйти на свободу уже в этом и в следующем году, отметил криминолог Яков Гилинский. Тот факт, что часть из них может закончить отбывание срока уже в этом и в следующем году, «Известиям» подтвердил и источник в ФСИН.

Мораторий на смертную казнь был введен в России 16 апреля 1997 года. Несмотря на это, суды еще некоторое время выносили такой приговор в отношении особо опасных преступников. Так, по данным судебного департамента при Верховном суде РФ, к смертной казни в 1997 году было приговорено 106 человек, в 1998-м — 116 человек, в 1999-м — 18 человек. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

2 февраля 1999 года Конституционный суд РФ вынес постановление № 3-П, в котором давал разъяснения судам о невозможности вынесения санкции в виде смертной казни. И если фактически еще два года после моратория суды действовали по своему усмотрению и могли выносить такие приговоры, то постановление Конституционного суда признало неконституционным возможность их вынесения. Поэтому в 1997, 1998 и 1999 годах смертная казнь всё еще назначалась, но не приводилась в исполнение, — сообщил «Известиям» главный научный сотрудник Института проблем развития науки РАН Сергей Максимов.

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Воскресший из мертвых

Однако не все приговоры к смертной казни приводились в исполнение и до 1997 года. Так, осужденному на смерть в 1991 году Ивану Громову (имя изменено) удалось избежать расстрела благодаря судьбоносному стечению обстоятельств и затем — введению моратория.

— Моему подзащитному вынесли приговор в 1991-м, но в 1999-м наказание заменили на 25 лет лишения свободы. В суде было потеряно пять томов его уголовного дела. Если бы не эта потеря, его расстреляли бы еще до введения моратория. Иван восемь лет провел в ожидании смерти, всё это время сидел в одиночной камере в «Крестах», его не выводили даже на прогулки. Я удивился, что он помнит точную дату, когда впервые оказался на улице спустя долгие годы. Он рассказывал, что не мог стоять на ногах, не мог ходить — совершенно отвык от этого, — сообщил «Известиям» адвокат Денис Лактионов.

Смерть не к лицу
заключенный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По его словам, Иван был осужден за убийство представителя правоохранительных органов. Группа людей, в том числе и его подзащитный, занималась в 1990-е годы рейдерскими захватами имущества. Во время одной из таких операций произошла стычка с милицией, в результате которой погиб представитель МВД. По Уголовному кодексу РСФСР Ивану Громову был вынесен смертный приговор. Вину свою он не признал до сих пор, поэтому, по словам адвоката, не просил о помиловании. Громов полностью отбыл наказание и вышел на свободу два года назад.

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— Редко такое бывает, но семья дождалась моего подзащитного. Сейчас он ведет спокойную жизнь с женой и ребенком. Я несколько раз виделся с ним после его выхода на свободу. В тюрьме он не потерял себя, стал там глубоко верующим человеком. Он не серийный убийца и не маньяк, у него нормальная речь, он хорошо рассуждает. Ему каким-то чудом удалось после всего пережитого социализироваться. Он рассказывал мне, что все эти 25 лет жил только мыслью о свободе и семье, — рассказал адвокат.

А вот подельнику Громова повезло меньше. Ему заменили наказание на пожизненный срок, который он всё еще отбывает, добавил Денис Лактионов.

Последняя казнь

Согласно ст. 59 Уголовного кодекса РФ, смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на человеческую жизнь. При этом смертный приговор не может назначаться женщинам, несовершеннолетним, а также мужчинам старше 65 лет. В порядке помилования он может быть заменен пожизненным лишением свободы или на срок 25 лет.

Смерть не к лицу
подсудимый
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Смертная казнь по закону могла быть назначена за убийство, в том числе при отягчающих обстоятельствах, за посягательство на жизнь и здоровье работника правоохранительных органов, государственного и общественного деятеля и геноцид. При президенте и при главах субъектов есть комиссии по помилованию. Эти комиссии оценивали, насколько можно смягчить наказание тому или иному лицу и будет ли это помилование состоять в заключении на 25 лет или пожизненном. После вердикта комиссии решение о помиловании выносит президент страны, — отметил Сергей Максимов.

Пожизненное заключение вводилось как раз для того, чтобы заменить смертную казнь, считает криминолог Яков Гилинский.

— А замена на 25 лет назначалась тем, у кого, по мнению комиссии, были какие-либо смягчающие обстоятельства. К примеру, необоснованное назначение смертной казни или идеальное поведение. Для более точной оценки нужно знать материалы конкретного дела. К примеру, я участвовал в процессе, когда городской суд вынес решение о смертной казни, а надзорная инстанция Верховного суда сочла, что в деле не было отягчающих обстоятельств, которые давали основание для смертной казни, и в результате человек получил 15 лет вместо расстрела. Для него это было чудо, не иначе. Но большинству, конечно, назначают пожизненное. Поэтому такие примеры скорее исключение, — отметил он.

Смерть не к лицу
Бутырская тюрьма

Бутырская тюрьма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Последний раз в России приговор о смертной казни был приведен в исполнение 25 лет назад — по разным данным, в августе или сентябре 1996 года. Одним из последних казненных был серийный убийца, известный под прозвищем Фишер. Он был расстрелян в Бутырской тюрьме в августе 1996 года. Жертвами маньяка, чье настоящее имя — Сергей Головкин, по материалам суда, стали 11 мальчиков. Большинство преступлений он совершил в подвале личного гаража, где истязал, насиловал и убивал своих жертв, а после расчленял их трупы. В конце ноября 1995 года президент России Борис Ельцин отклонил его прошение о помиловании.

16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Несмотря на то что протокол до сих пор не ратифицирован, эта мера наказания не применяется. Однако в других странах приговоры в виде смертной казни до сих пор выносятся и приводятся в исполнение. Так, в США в 2020 году казнили 17 человек, в 2019-м — высшую меру наказания применили к 22 осужденным.

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