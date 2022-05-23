Начался серийный выпуск продукции нового литейного завода Группы ГАЗ
В Нижнем Новгороде начал серийное производство продукции новый литейный завод (НЛЗ) Группы ГАЗ, он задействован в проекте локализации легкого дизельного двигателя, говорится в пресс-релизе, поступившем 23 мая «Известиям».
Как говорится в сообщении, это производство — самое современное в России в сфере чугунного литья для двигателей. НЛЗ построили в 2021 году, выпуск предсерийных партий литья ведется с конца 2021 года. Инвестиции Группы ГАЗ в производство составляют 4,7 млрд рублей, из которых 500 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности.
На предприятии организовано высокотехнологичное производство конструктивно сложных крупногабаритных чугунных отливок для силовых агрегатов и других автокомпонентов.
«Одним из важнейших для российского машиностроения направлений, освоенных на НЛЗ, являются блоки и головки блоков цилиндров двигателей», — говорится в сообщении компании.
Также завод выпускает отливки картеров, маховиков, дисков сцепления и многое другое. Возможности предприятия позволяют выпускать и продукцию для нужд железнодорожного машиностроения, нефтегазовой сферы и других отраслей.
Мощность Нижегородского литейного завода — свыше 60 тыс. т чугунного литья в год. На предприятии создано 260 высокотехнологичных рабочих мест.
Продукция НЛЗ поставляется Ярославскому моторному заводу, Ульяновскому моторному заводу, Горьковскому автомобильному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и другим предприятиям.
Нижегородский литейный завод станет основой для локализации легкого дизельного двигателя, выпуск которого запланирован на нижегородской площадке Группы ГАЗ. П
«Создание Нижегородского литейного завода – это инновационный шаг для отрасли и реальное импортозамещение в действии», — сказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
НЛЗ станет площадкой, где будут делать отливки и для малого дизеля, который до сих пор в России не выпускался, отметил он.
«Сердце нового завода — уникальная 130-метровая автоматизированная формовочная линия. Ее главное достоинство — система смесеприготовления, гарантирующая необходимые физико-механические свойства формовочной смеси, получение четкого отпечатка будущей отливки, а также высокая производительность: формовка и заливка одной опоки занимает всего одну минуту», — добавил директор дивизиона «Автокомпоненты» Группы ГАЗ Виктор Кадылкин.
20 мая «Группа ГАЗ» представила перспективные модели городских автобусов. Новая линейка отличается повышенным уровнем комфорта и доступностью для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.