Будь проще и переезжай: чем АвтоВАЗ займется летом

АвтоВАЗ запустит конвейер в июне и постепенно восстановит производство в полном объеме, пообещал новый президент компании Максим Соколов. В качестве антикризисной меры завод будет выпускать упрощенные «Лады», в том числе в спортивном исполнении, и как минимум две французские модели под своим брендом. Кроме того, по данным «Известий», производство «Весты» будет переведено из Ижевска в Тольятти. Подробности — в материале.

«В начале следующего месяца мы уже должны запустить производство, начать выпуск моделей и постепенно восстановить его в полном объеме. Я вместе с командой ставлю еще более амбициозные цели: все-таки мы были и остаемся флагманом отечественного автопрома», — отметил новый президент АвтоВАЗа Максим Соколов на встрече с коллективом завода. Среди основных задач он назвал сохранение коллектива, наращивание импортозамещения и расширение базы поставщиков и логистических цепочек на территории Самарской области и ПФО.

Детали нашли в Китае

Еще в марте губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил, что АвтоВАЗ планирует решить проблему нехватки комплектующих за счет производителей из Азии. В середине мая он сообщил « РИА Новости » , что договоренности достигнуты, но объявленный в ряде регионов Китая локдаун не позволил своевременно осуществить поставку деталей.

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«Рассчитываю на то, что вместе с партнерами предприятия, поставщиками благодаря замечательным конструкторам, инженерам, технологам мы найдем решение уже в ближайшее время, которое позволит на начальном этапе обеспечить ритмичную работу, а в дальнейшем наращивать мощь АвтоВАЗа», — заявил он, представляя нового президента Волжского автозавода.

Будь проще и переезжай Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Самарской области

Пустая «Гранта» и переезд «Весты»

Линейка АвтоВАЗа пополнится «антисанкционными» моделями в максимально простой комплектации — выпуск таких машин разрешен поправками в техрегламент. По информации drom.ru, это будет «Гранта» в двух фиксированных версиях. Машины лишат ABS, подушек безопасности и «ЭРА-ГЛОНАСС» и оснастят мотором пониженного до Евро-2 класса. В базовом варианте не будет даже гидроусилителя руля. Такие автомобили планируется выпускать тиражом 20 тыс. в месяц и продавать по рекомендованной цене — в районе 600 тыс. рублей. Интересно, что, по данным паблика Avtograd News, упрощения коснулись и спортивной версии «Гранты» — Drive Active.

Помимо «Гранты» завод возобновит производство внедорожного семейства Niva, а к концу лета — модели Largus. «Весту» начнут делать в сентябре, причем у нее тоже появится «антисанкционная» версия с 8-клапанным мотором. По информации источника «Известий», производство Lada Vesta будет перенесено из Ижевска в Тольятти. Это решение он объяснил более дешевой логистикой.

Предпочли француза

Жертвой экономии может стать семейство Xray — приподнятый хэтчбек и кроссовер, созданные на французской платформе. Машины эффектные благодаря дизайну от Стива Маттина, неплохо оснащенные, но довольно дорогие и оттого не снискавшие популярности. Прошлый год они закончили только на 18-м месте в списке бестселлеров российского рынка (22 107 штук), а с января по апрель этого года разошлись тиражом всего 3339 экземпляров и оказались на 22-м месте. Производство Xray, кроме того, требовало иностранных комплектующих, также необходимых более популярным моделям, например «Ларгусу».

Будь проще и переезжай1 Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

По данным неофициального заводского паблика «Нетипичный АвтоВАЗ», производство семейства Xray будет прекращено. Причина не только в низком спросе: отказ от этой модели также продиктован стремлением избежать «внутримарочного каннибализма».

Согласно заявлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, АвтоВАЗ станет в перспективе выпускать Renault Sandero — результат договоренностей с французской стороной.

«В соответствии с договоренностями с корпорацией «Рено» у АвтоВАЗа есть дополнительные возможности использовать инженерные наработки, информационные технологии, наработанные продукты в сфере маркетинга и многие другие», — рассказал Азаров «Интерфаксу».

Sandero построен на той же платформе, что и Xray, и технически близок к российской модели. При этом он более популярен. В пресс-службе АвтоВАЗа призвали не доверять слухам о прекращении выпуска Xray и пообещали рассказать подробности «по мере принятия решений». Конвейерная жизнь другой модели с дизайном Стива Маттина, судя по всему, будет продлена.

Политическая платформа

Напомним, что, согласно представленному в начале 2021 году плану Renaulution, все «Лады» к 2025 году должны были перейти на общекорпоративную французскую платформу CMF-B, что подразумевало отказ от собственных платформ — не только устаревших «Нивы» и «Гранты», но и вполне современной «Весты».

Будь проще и переезжай2 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Год назад АвтоВАЗ в газете «Волжский автостроитель» рассказывал, что вестовская платформа не подходит для создания кроссоверов и внедорожников, а ее электронная архитектура не позволяет устанавливать электронные водительские ассистенты, которые в будущем планировалось сделать обязательными для автомобилей на российском рынке. Доработка собственной автовазовской платформы заняла бы несколько лет и потребовала больших инвестиций, чем внедрение иностранной «тележки».

Теперь логика развития отечественного автопрома диктует ставку на собственные разработки. Несколько дней назад министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, представляя нового президента АвтоВАЗа , особо отметил, что в ближайшее время предприятию предстоит большая и сложная работа.

«Новые продукты будут разрабатываться на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов. Это принципиальное решение», — приводит «РИА Новости» слова Мантурова.

Как раз платформа «Весты», микс наработок вазовского «Проекта С» и иностранных методик производства и проектирования, в свете последних заявлений становится самым перспективным направлением.

Русский «Рено» и электрический «Москвич»

Между тем «Веста» все равно сохраняет зависимость от иностранных компонентов, а АвтоВАЗ — от технологий Renault. Ранее стало известно, что в Тольятти из Москвы перенесут сборку еще одного «француза» — кроссовера Duster, причем его планируют выпускать под маркой Lada и даже оснащать российским мотором 1,8 л. Кроме того, на АвтоВАЗе по-прежнему проходит испытания новое поколение «Логана» — снимок машины в камуфляже был недавно опубликован в Сети. Продолжаются и работы над новым поколением «Нивы» на французской платформе. Несмотря на договоренности с китайскими производителями компонентов, Renault, по-видимому, продолжит играть важную роль в поставках комплектующих АвтоВАЗу.

Будь проще и переезжай3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Компания Renault будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами АвтоВАЗа», — заверял ранее Денис Мантуров. В Минпромторге не прокомментировали вопросы «Известий», возникшие в связи с заявлением министра. По словам экспертов, Renault может обеспечивать свои бывшие российские заводы необходимыми комплектующими благодаря поставкам из Турции, Индии и стран Латинской Америки.

— В этих странах у Renault есть производства, и поставлять детали можно с этих заводов, формально не нарушая введенные ограничения. Более того, теоретически в России даже можно наладить лицензионную сборку модели, рассчитанную на рынки этих стран. Например, Renault Kwid, габариты которого позволяют наладить его производство на имеющихся мощностях без их существенной переделки, — отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.