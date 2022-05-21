Бывший министр транспорта РФ Соколов возглавил «Автоваз»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга и экс-глава Министерства транспорта Максим Соколов стал президентом «Автоваза». Об этом он сообщил ТАСС 21 мая.

Согласно решению совета директоров компании, Соколов вступит в должность с понедельника, 23 мая.

«На следующей неделе его будут представлять коллективу», — цитирует агентство источник в госструктурах.

Реклама

Ожидается, что новый менеджмент «Автоваза» в ближайшее время представит новую стратегию развития компании.

16 мая сообщалось, что доля Renault («Рено») в «Автовазе» передана подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ, который будет владеть 67,69% акций предприятия. Оставшиеся акции сохранит Ростех. При этом «Автоваз» продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Это решение было принято еще в конце апреля. Как объяснил глава Минпромторга Денис Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

16 мая также стало известно, что директором возрожденного в Москве автомобильного завода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин. Как сообщил тогда же мэр Москвы Сергей Собянин, что завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».