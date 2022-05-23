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На Renault Duster планируют поставить российский мотор

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Кроссовер Duster вероятно лишится 1,6-литрового двигателя H4M по причине того, что его нельзя полностью локализовать. Вместо этого «АвтоВАЗ» планирует оснастить автомобиль 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179. Об этом 23 мая пишет портал «За рулем».

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Отмечается, что в ближайшие месяцы АвтоВАЗ наладит производство Duster под маркой Lada. Оборудование и комплектующие с бывшего предприятия «Рено Россия» в Москве уже отгружаются на площадку в Тольятти.

Пока двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 л.с. в паре с 5-ступенчатой механикой доступен только для Lada Vesta Cross, Vesta SW Cross и Xray Cross.

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16 мая сообщалось, что доля Renault («Рено») в АвтоВАЗе передана подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ, который будет владеть 67,69% акций предприятия. Оставшиеся акции сохранит «Ростех». При этом АвтоВАЗ продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Это решение было принято еще в конце апреля. Как объяснил глава Минпромторга, компания Renault приняла решение передать акции АвтоВАЗа и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

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