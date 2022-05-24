Собран первый экземпляр упрощенной Lada Granta

На дочернем предприятии компании «АвтоВАЗ» — Lada Sport — собран пробный экземпляр автомобиля Lada Granta в «упрощенной» версии Drive Active. Об этом 23 мая сообщает в соцсети «ВКонтакте» сообщество Avtograd News.

По информации паблика, машина не оборудована антиблокировочной системой тормозов (ABS) и ЭРА-ГЛОНАСС.

При этом у автомобиля есть рулевое колесо от Lada Kalina и двигатель пониженного экологического класса 11182.

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Слухи о том, что «АвтоВАЗ» начнет выпускать упрощенные автомобили, появились в марте, но в пресс-службе завода информацию не подтвердили. 18 мая источник на Волжском автозаводе сообщил «Известиям», что в конце мая начнется выпуск Lada Granta, соответствующей нормам «Евро-2». Он подтвердил: несмотря на то что из машины убрали всё, что было можно, она тем не менее сохранила каталитический нейтрализатор.

Ранее стало известно, что правительство РФ разрешило выпускать упрощенные модели автомобилей без ABS и ESP. Также смягчены требования к испытаниям машин на пассивную безопасность. Кроме того, автопроизводители смогут самостоятельно решать, какому экологическому классу будет соответствовать та или иная модель. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было опубликовано 13 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Документ будет действовать до 1 февраля следующего года.