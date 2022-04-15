Появились снимки кузова новой Lada B-класса

В российских СМИ появился снимок, на котором видно, как будет выглядеть боковая часть кузова нового автомобиля Lada класса B, находящегося в настоящий момент в процессе разработки. Об этом сообщает журнал «За рулем» в пятницу, 15 апреля.

Сам производитель, российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ», отказался сопровождать опубликованный кадр какими-либо комментариями, однако поклонники марки заметили, что в облике кузова прослеживаются намеки на модель Lada Vesta, с которой она несколько лет будет выпускаться параллельно. В частности, у нее очень похожа задняя стойка кузова.

В целом же внешность нового автомобиля говорит о переходе к новой концепции дизайна и уходе от более грубого «Х-стиля», от которого на новой Lada остались только следы.

Автомобиль, который еще называют преемницей модели Granta, должен встать на конвейер в 2023 году. Его выпуск пока еще входит в так называемый совместный с заводом Renault план Renaulution, хотя на сегодняшний день дальнейшее сотрудничества «АвтоВАЗа» и французского производителя остается под вопросом.

Ранее, 7 апреля, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что дружественные России страны готовы поставлять недостающие автокомпоненты для производства «АвтоВАЗа». По его словам, ведомство сделает всё возможное для выпуска максимальной линейки Lada при любом сценарии с Renault.

6 апреля стало известно, что продажи российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в I квартале 2022 года снизились на 37%. Количество проданных автомобилей упало до 52,712 тыс. штук по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В марте было продано 12,289 тыс. автомобилей бренда, что на 64% меньше прошлогоднего показателя.