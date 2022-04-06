Продажи АвтоВАЗа снизились в марте на 64%

Продажи российского автопроизводителя АвтоВАЗ в первом квартале 2022 года снизились на 37%. Об этом в среду, 6 апреля, заявили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Количество проданных автомобилей упало до 52,712 тыс. штук по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В частности, в марте было продано 12,289 тыс. автомобилей бренда, что на 64% меньше прошлогоднего показателя.

Также в ассоциации отметили, что продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в РФ в первом квартале года снизились на 28,4%, до — 277,332 тыс. штук. В марте было продано 55,129 тыс. машин, что 62,9% ниже, чем в этом же месяце прошлого года.

5 апреля эксперты агентства «Автостат» сообщили, что в марте спрос на новые легковые машины среди россиян упал на 43% по сравнению с прошлым годом. В феврале россияне купили около 79 тыс. легковушек, что почти в два раза меньше показателя марта 2021-го.

1 апреля эксперты сервиса объявлений «Авито. Авто» заявили, что в России по итогам I квартала 2022 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta.