В России почти на 50% упал спрос на новые легковушки в марте

В марте спрос на новые легковые машины среди россиян упал на 43% по сравнению с прошлым годом. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце россияне купили около 79 тыс. легковушек, что почти в два раза меньше показателя марта 2021-го.

Эксперты отметили, что падение российского рынка существенно снизилось в марте, по сравнению с двумя предыдущими месяцами (в январе и феврале оно составляло 12%), из-за проведения Россией спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

«После ее начала многие автопроизводители объявили о приостановке поставок автомобилей на российский рынок. Кроме этого, нарушение логистических цепочек поставок комплектующих вызвало остановку конвейеров на ряде автозаводов в РФ. Также обвал курса российского рубля в конце февраля — начале марта привел к тому, что новые автомобили за месяц подорожали, по данным сайта «Цена Авто», в среднем на 35 — 45%», — сообщают эксперты.

В агентстве отметили, что порядка 60% всех купленных новых легковых машин в марте пришлось на пять марок: LADA, Kia, Hyundai, Renault и Toyota. При этом, по данным экспертов, среди этих марок наблюдается падение в диапазоне от 39% до 50%. Еще сильнее объемы рынка упали у марок Skoda, Great Wall, Subaru, Volkswagen, Lexus, Cadillac и JAC.

«Некоторым брендам в марте удалось показать рыночный рост. Так, китайский Haval стал единственным производителем в ТОП-10, который оказался «в плюсе», — отметили эксперты.

1 апреля эксперты сервиса объявлений «Авито. Авто» заявили, что в России по итогам I квартала 2022 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta.

17 марта сообщалось, что эксперты агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что удорожание новых автомобилей на российском рынке в период с 1 по 15 марта составило в среднем от 20 до 30%.