Дружественные страны поставят АвтоВАЗу недостающие компоненты

Дружественные России страны готовы поставлять недостающие автокомпоненты для производства АвтоВАЗа. Об этом 7 апреля рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, ведомство сделает все возможное для выпуска максимальной линейки Lada при любом сценарии с Renault.

«Это параллельные треки и по «Автофрамосу» (в настоящее время — ЗАО «Рено Россия». — Ред.), и по АвтоВАЗу, — отметил министр.

По АвтоВАЗу проще, так как есть поставщики из дружественных стран, готовые поставлять недостающие компоненты, добавил Мантуров. Для предприятий РФ открылась масса возможностей по производству запчастей.

«Мы под это специально сделали программу с государственной поддержкой по льготным займам через ФРП с возможностью при запуске уже производств частично компенсировать списание объемов предоставленных займов», — подчеркнул глава Минпромторга.

Говоря о падении продаж автомобилей в первом квартале, он отметил, что это «ни о чем не говорит». В феврале шел рост, в марте — падение, напомнил он.

«Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала», — подчеркнул Мантуров, отметив трудность прогнозирования развития ситуации.

Министерство примет управленческие решения, которые будут способствовать восстановлению и рынка, и производства автомобилей.

6 апреля стало известно, что продажи российского автопроизводителя АвтоВАЗ в первом квартале 2022 года снизились на 37%. Количество проданных автомобилей упало до 52,712 тыс. штук по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В марте было продано 12,289 тыс. автомобилей бренда, что на 64% меньше прошлогоднего показателя.

5 апреля эксперты агентства «Автостат» сообщили, что в марте спрос на новые легковые машины среди россиян упал на 43% по сравнению с прошлым годом. В феврале россияне купили около 79 тыс. легковушек, что почти в два раза меньше показателя марта 2021-го.

23 марта пресс-служба Renault сообщила о решении приостановить работу московского завода и намерении изучить возможные варианты по участию в работе АвтоВАЗа. Автопроизводитель заверил в соблюдении требований в рамках европейских санкций против России, которые, в частности, подразумевают запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов для его производства

В настоящее время АвтоВАЗ производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault.