С НАМИ проще: на авторынке может появиться мегарегулятор

ФГУП «НАМИ» единолично станет проводить оценку соответствия транспортных средств «упрощенным» требованиям и выдавать соответствующие заключения, выяснили «Известия». Фактически речь идет о появлении монополиста в сфере сертификации автомобилей, считают эксперты. Юристы видят в этом определенный конфликт интересов. Подробности — в материале «Известий».

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт ФГУП «НАМИ» стал единственной организацией, которой дано право на «оценку соответствия колесных транспортных средств (шасси) техническим требованиям», а также проведение исследований, испытаний и измерений. Такую роль ему отводит постановление правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Напомним, что этот документ разрешает выпуск упрощенных автомобилей без ABS, ESP и подушек безопасности.

Сами производим, сами проверяем

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, этим постановлением правительство фактически создает в лице НАМИ монополиста в сфере сертификации транспортных средств.

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— В документе четко прописано, что сертификацией транспортных средств, которые выпущены с учетом требования постановления № 855, уполномочена заниматься только одна организация — НАМИ. Соответственно, другие центры сертификации не вправе оценивать соответствие этих автомобилей установленным требованиям, — отметил он.

С НАМИ проще Фото: Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ»/nami.ru

С учетом того, что большая часть акций АвтоВАЗа передана НАМИ, в нашей стране появится мегарегулятор с функциями производителя, отмечает эксперт.

— Получается, что по факту и выпускать автомобили, и сертифицировать их будет одна организация. В условиях санкций появление такого мегарегулятора при грамотном управлении, возможно, оправдано как временная мера. Однако в дальнейшем это может негативно сказаться на рынке, — отметил Бургазлиев.

По его словам, впервые в мировой практике объединены автопроизводитель, орган сертификации и орган, который фактически определяет политику государства.

Конфликт интересов

Ситуация, при которой производитель автомобилей сам же будет выдавать сертификационные документы на свою продукцию, не очень корректная, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его мнению, такая нестыковка связана с поспешностью, в которой готовились соглашение о передаче пакета акций АвтоВАЗа в управление НАМИ и постановление о назначении этого НИИ экспертной организацией.

С НАМИ проще Фото: Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ»/nami.ru

— Скорее всего, при подготовке этих документов о таких нюансах никто даже не думал, — полагает Моржаретто.

Сертификация призвана в первую очередь обеспечить безопасность автомобилей, уверен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Если эта процедура производится фактически самим автопроизводителем, то налицо «пересечение интересов», полагает он.

— Не может одна организация и выпускать машины, и сама же их сертифицировать. Возможно, прокуратуре стоит обратить внимание на этот казус, — отметил Сергей Радько в беседе с «Известиями».

Не справятся — поможем

НАМИ будет сертифицировать только так называемые упрощенные автомобили, которые выходят за рамки требований техрегламента, уточняет директор сертификационного центра «САМТ-Фонд» Мирон Грифф . Кроме того, в случае необходимости НАМИ может привлекать для экспертизы сторонние организации, отметил он.

С НАМИ проще Фото: Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ»/nami.ru

— В постановлении правительства указано, что экспертная организация вправе привлекать для оценки соответствия испытательные лаборатории, аккредитованные в национальной системе. Кроме того, она также может принимать исследования и испытания, проведенные самим автопроизводителем. Если НАМИ обратится за помощью или для проведения экспертизы — мы не откажем, — отметил Грифф в беседе с «Известиями».

По его словам, институт вполне может принять результаты испытаний, проведенных в лабораториях КамАЗа, УАЗа, АвтоВАЗа и некоторых других автопроизводителей.

Надстройки в зоне риска

При новых правилах сертификации, когда оценкой соответствия автомобиля будет заниматься только одна организация, основные проблемы могут возникнуть во время проверки единичных транспортных средств, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В первую очередь речь идет о компаниях, которые оборудуют автомобильные шасси различными надстройками и новыми кузовами, отметил он.

— В НАМИ не очень много сотрудников, которые занимаются сертификацией таких транспортных средств. Из-за этого сроки принятия решений могут затянуться, — полагает Шапарин.

Впрочем, сами производители надстроек особых проблем не видят. По словам Сергея Улеева, технического директора компании «Чайка-Сервис», которая занимается производством эвакуаторов, манипуляторов, а также выпуском коммунальной и пожарной техники, производитель строит конечный автомобиль на уже сертифицированном шасси. Одобрение типа транспортного средства на готовую модель он получает после того, как надстройка пройдет необходимые проверки.

С НАМИ проще Фото: Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ»/nami.ru

— Упрощенные требования предъявляются именно к шасси: их сертификацией занимается сам производитель. Они касаются узлов и систем автомобилей и шасси, в которые мы, как производитель надстроек, не вмешиваемся. Поэтому особых проблем с сертификацией нашей продукции мы не видим. Если по каким-то причинам НАМИ не будет справляться с заявками на сертификацию, то подключат другие лаборатории и центры по сертификации, — рассказал он «Известиям».

ФГУП «НАМИ» является компетентной организацией, которая по поручению Росстандарта осуществляет экспертизу всех одобрений типа транспортного средства, оформляемых всеми аккредитованными органами по сертификации на предмет их правильности и обоснованности выдачи, отметили в пресс-службе института. И особо подчеркнули: «ФГУП «НАМИ» располагает достаточной компетенцией и ресурсами для оформления документов в соответствии с новыми правилами, утвержденными постановлением правительства РФ № 855 от 12 мая 2022 года».

В Министерстве промышленности и торговли, которому подведомственен ФГУП «НАМИ», на запрос «Известий» практически дословно подтвердили комментарий пресс-службы самого института.