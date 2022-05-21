Беженцев подстрахуют: автовладельцам ЛДНР могут разрешить езду без ОСАГО

Автовладельцам, въехавшим в Россию с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, предлагают дать 90 дней отсрочки на оформление ОСАГО. Если они станут виновниками ДТП, средства на выплату ущерба потерпевшему планируют изыскать в Пенсионном фонде. Как будет работать новый законопроект, выясняли «Известия».

Сроки увеличат

Законопроект об отсрочке по приобретению полиса ОСАГО на автомобили, которые экстренном порядке въезжают с территории ДНР, ЛНР и Украины, уже подвергся изменениям. Документ был внесен в Госдуму в конце марта и принят в апреле в первом чтении. Изначально на приобретение полиса давалось 10 дней.

«Если люди переезжают на своих машинах, а это зачастую битые, обстрелянные, продырявленные машины с надписью «Дети», сотрудники ГИБДД требуют оформления обязательной автостраховки — ОСАГО. И суммы могут быть, в зависимости от транспорта, до 15 тыс. рублей с владельца автотранспортного средства», — рассказывал инициатор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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Только для беженцев

Теперь Затулин предлагает увеличить отсрочку на оформление полиса до 90 дней: прежний срок может оказаться недостаточным для людей, экстренно покинувших место жительства. Внесенные поправки уточнили и статус автовладельцев, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины — они должны иметь статус беженца. Если в разрешенный период отсутствия полиса ОСАГО их транспортное средство становится виновником ДТП, потерпевшая сторона имеет право на получение компенсации от страховой компании. Органы внутренних дел обяжут сообщать данные автовладельцев страховщикам в течение пяти дней.

Беженцев подстрахуют Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно законопроекту, выплаты осуществляет профессиональное объединение страховщиков, а потом получает компенсацию за них из Пенсионного фонда.

Как получить выплату

Для потерпевшего процесс получения выплаты ничем не усложнен.

— В данном случае нужно обратиться к своему страховщику, который произведет выплату по ПВУ, — рассказала «Известиям» руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового дома ВСК Татьяна Кудрявцева.

При этом, когда виновник ДТП через три месяца пойдет приобретать полис, факт компенсационной выплаты будет учтен при формировании коэффициента бонус-малус (КБМ), уточнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В Союзе заявили о поддержке предложенных Затулиным поправок.

Если же виновником ДТП стал российский автовладелец, купивший полис ОСАГО, то отвечать в этом случае будет его страховая компания, говорят эксперты.

Зеленой карте красный свет

Ранее у таких автовладельцев была возможность выбора между покупкой украинской «Зеленой карты» и российским ОСАГО на временное использование. Причем страховщики уверяют, что проблем с оформлением полиса у владельцев автомобилей с иностранными номерами не было даже при покупке онлайн.

Беженцев подстрахуют Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— РЕСО-Гарантия заключает договоры в соответствии с действующим законодательством, в том числе в отношении транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. Информации о сложностях, связанных с оформлением ОСАГО для автомобилей из ДНР и ЛНР, нам не поступало, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора компании Игорь Иванов.

В Страховом доме ВСК тоже не имеют информации о сложностях, связанных с оформлением ОСАГО для автомобилей из ДНР и ЛНР.

Что же касается «Зеленой карты», то 5 апреля 2022 года прекратилось действие двустороннего соглашения, заключенного Российским союзом автостраховщиков и Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ). Инициатором выступило МТСБУ. Это соглашение предусматривало взаимное признание российских и украинских страховых сертификатов «Зеленая карта».

Таким образом, с прошлого месяца украинские карты прекратили действие на территории России независимо от даты их выдачи и указанного в сертификате срока действия. Российские «Зеленые карты» перестали действовать на территории Украины.

«В связи с этим для передвижения по территории Украины после 5 апреля 2022 года на транспортных средствах, зарегистрированных в России, водителям необходимо будет приобрести украинский полис ОСАГО. Для передвижения с указанной даты по территории России на транспортных средствах, зарегистрированных на Украине, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО», — рассказали в РСА. В Союзе уточнили, что претензии потерпевших по ДТП, произошедшим до 5 апреля 2022, подлежат урегулированию в стандартном порядке.

ОСАГО по-донецки

В Донецкой Народной Республике закон об ОСАГО был принят в 2019 году, а через год с небольшим началась выдача полисов. Причем с марта прошлого года автовладельцев без ОСАГО начали штрафовать. Однако по дорогам Российской Федерации с таким полисом ездить нельзя.

— Несмотря на текущую ситуацию ДНР не является территорией РФ и выдаваемые в ДНР полисы не действовали на территории РФ, — рассказала Татьяна Кудрявцева.

«Шансы на возмещение ущерба малы»

Сейчас пока поправки не приняты, если виновником ДТП является гражданин ЛНР и ДНР, у которого нет ОСАГО, то для компенсации ущерба потерпевшему необходимо обращаться в суд с иском, отмечает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Однако в этом случае вероятность получить с него какую-то компенсацию крайне мала, полагает он.

Беженцев подстрахуют Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Если такой водитель признан беженцем, но у него, скорее всего, нет ни стабильного дохода, ни имущества, ни постоянного места жительства. Соответственно шансы на возмещение ущерба малы, — отмечает Радько.

Если же житель ЛНР или ДНР является пострадавшим в аварии, то несмотря на отсутствие у него полиса ОСАГО, страховая компания виновника обязана компенсировать ему ущерб, подтверждает Радько.

Законопроект об отсрочке по покупке полиса ОСАГО юрист, тем не менее, считает спорным, несмотря на поддержку страхового сообщества.

— Проблемы с покупкой полиса испытывают и таксисты, и мотоциклисты, но им ездить без страховки никто не разрешает. А компенсация ущерба за счет средств Пенсионного фонда означает, что убытки, причиненные водителями из ЛНР и ДНР по факту будут покрывать все жители России, даже те, которые не являются автовладельцами. При этом спрогнозировать объем таких компенсаций просто невозможно, поскольку нельзя подсчитать число ДТП, которые произойдут по их вине, а также их тяжесть, — отметил Радько.

Работать и зарабатывать

Отсрочка по ОСАГО не единственная инициатива, касающаяся автовладельцев из ДНР и ЛНР. Сегодня в Госдуму внесены поправки в ч. 13 ст. 25 закона «О безопасности дорожного движения», согласно которым граждане ЛНР и ДНР смогут работать в России водителями по национальным водительским удостоверениям. Согласно действующему законодательству, сейчас такое право есть только у граждан Киргизии, а также «граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального».