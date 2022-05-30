Отключим газ: немецкому автопрому грозит коллапс без голубого топлива

Европейские страны постепенно отказываются от закупок российского газа. Накануне об этом заявила Польша. По словам экспертов, решение не сильно скажется на автомобильной промышленности страны. Тогда как немецкие автопроизводители попадут в более сложную ситуацию, если примеру Польши последуют власти Германии. Смогут ли европейские автозаводы обойтись без российского голубого топлива, разбирались «Известия».

Решили не брать

Решение об отказе от российского газа 23 мая огласил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. По его словам, еще 13 мая была принята резолюция, отменяющая межправительственное соглашение 1993 года о поставках в Польшу российского голубого топлива.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, это решение Польши было вполне ожидаемым и предсказуемым. Он напомнил, что еще в конце апреля власти этой страны одними из первых заявили об отказе оплачивать поставки газа за российские рубли.

— Фактически Польша отказалась не от газа, а от оплаты за него в рублях, как того требует российское законодательство. Теперь вполне предсказуемо польские власти решили получить определенные политические дивиденды, делая заявления из разряда: «Это не вы нам не продаете, это нам российский газ не нужен», — отметил Фролов в беседе с «Известиями».

Отключим газ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он подчеркнул, что так называемое ямальское соглашение действовало до конца 2022 года и маловероятно, что сторонам удалось бы договориться о его продлении.

По факту Польша по-прежнему будет использовать российский газ, закупая его в странах, которые согласились на его оплату по рублевой схеме. Дешевле такой газ для Варшавы не станет, но и сильно дороже тоже: накладываются лишь дополнительные логистические издержки, полагает Фролов. При этом Польша в отличие от многих других стран Старого Света в меньшей степени зависит от природного газа.

— Энергетика страны достаточно старая. Она ориентирована прежде всего на использование угля, — добавил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Что выпускают в Польше

В 2021 году польские автозаводы, согласно данным Международной организации производителей автомобилей OICA, выпустили почти 440 тыс. машин (более 260 тыс. легковых моделей и LCV, около 180 тыс. грузовиков и автобусов). Собственные сборочные предприятия в стране концерны Volkswagen, Stellanis и Toyota. В Кракове расположен один из крупнейших заводов по производство грузовиков MAN. Кроме того, в Польше впускают автобусы Solaris и Solbus. Также в стране работают «автобусные» заводы концернов Volvo и Scania.

Отключим газ1 Фото: Global Look Press/dpa/Rainer Jensen

Автомобильная промышленность — достаточно энергозатратная отрасль, считают эксперты. Основными потребителями являются сварочное производство и окрасочные линии, для работы которых необходимо поддержание постоянной температуры, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако природный газ — это не только топливо, но и важное сырье в химической промышленности, которое необходимо для производства многих автомобильных комплектующих, подчеркнул эксперт.

— Это прежде всего детали из пластика, композитные комплектующие, компоненты для красок и лаков, — подчеркнул Сергей Бургазлиев.

Германия под ударом

Автоэксперт согласен, что с учетом привязки польской энергетики к углю автомобильная промышленность этой страны в меньшей степени пострадает вследствие отказа от закупок российского газа.

— В этом смысле автопром соседней Германии находится в более уязвимом положении. Здесь и самих автозаводов больше, чем в Польше, их производственные мощности выше, — рассказал Бургазлиев.

Сами немецкие автопроизводители признают серьезную зависимость от российского голубого топлива. По словам члена совета директоров BMW Милана Недельковича, возможный отказ от использования природного газа из России может привести к коллапсу всей автомобильной промышленности Германии.

Отключим газ2 Фото: Global Look Press/face to face/Maurizio

— На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится, — заявил Неделькович, агентству Reuters, отвечая на вопрос о перспективах компании в случае прекращения поставок российского газа. По словам члена совета директоров BMW, больше половины энергии, которую потребляет концерн, вырабатывается именно из природного газа.

Он отметил, что для снижения зависимости от поставок топлива из России компания планирует опираться на солнечные, водородные и геотермальные источники энергии. Однако признал, что для увеличения их доли необходимо время. Первый завод компании, полностью независимый от использования природного газа, будет готов только в 2025 году.

VW планировал заменить угольные котлы своего завода в Вольфсбурге, которые обеспечивают его теплом и электроэнергией, на газовые и паротурбинные установки, чтобы снизить выбросы углекислого газа. Из-за напряженных отношениях между Россией и Европой он может поменять планы.

— Мы можем на некоторое время продлить срок эксплуатации наших угольных электростанций — надеюсь, это ненадолго. Затем мы хотели бы перейти на газ, как только поставки будут обеспечены, — заявил глава VW Герберт Дисс CNBC.

Отключим газ3 Электростанция главного завода Volkswagen в Вольфсбурге Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Anke Waelischmiller

Энергетические альтернативы российскому голубому топливу ищет и Mercedes-Benz. Автопроизводитель тесно сотрудничает с немецкими властями для обеспечения поставок энергии, заявил в пятницу топ-менеджер компании.

— Каждая компания рассматривает варианты диверсификации источников энергии. Пока еще слишком рано говорить, какой именно сценарий произойдет, но, конечно, мы внимательно смотрим на это, — рассказал в интервью Reuters председатель правления Mercedes-Benz AG Ола Кяллениус.